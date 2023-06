Obszar rolnictwa ekologicznego w 2021 r. w UE obejmował 15,9 mln ha

Eurostat: powierzchnia użytkowana ekologicznie w UE w 2021 r. wynosiła 15,9 mln ha, czyli 9,9 proc. powierzchni użytków rolnych; Fot pixabay.com

Powierzchnia wykorzystywana do ekologicznej produkcji rolnej w UE stale się zwiększa. Według Eurostatu, wzrosła z 14,7 mln ha w 2020 r. do 15,9 mln ha w 2021 r., co odpowiada 9,9 proc. całkowitej wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych w UE.

W latach 2012-2021 powierzchnia wykorzystywana pod rolnictwo ekologiczne zwiększyła się w prawie wszystkich krajach UE. W tym prawie czterokrotnie w Portugalii (+283% proc.) i Chorwacji (+282 proc.), co stanowi najszybsze tempo wzrostu w UE. Odnotowano również szybki wzrost we Francji (+169 proc.), a także ponad dwukrotnie na Węgrzech (+125 proc.) iw Rumunii (+101 proc.). Udział obszarów ekologicznych Najwyższy udział obszarów rolnictwa ekologicznego w całkowitej powierzchni użytków rolnych odnotowano w Austrii (26 proc. w 2020 r.), Estonii (23 proc. w 2021 r.) i Szwecji (20 proc. w 2021 r.). Z kolei udział rolnictwa ekologicznego w 2021 r., wyniósł poniżej 5 proc. w sześciu krajach UE przy najniższym odsetku w Bułgarii (1,7 proc.) i na Malcie (0,6 proc.). W Polsce od 2012 do 2021 r. powierzchnia wykorzystywana pod rolnictwo ekologicznym spadła z 655499 ha do 549 443 ha, czyli o 18,2 proc. Czytaj więcej Rolnictwo i ekologia, czy można to połączyć?

