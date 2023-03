Czy rolnicy konwencjonalni mogą skorzystać z mechanicznych sposobów usuwania chwastów ? Zapytaliśmy o to rolnika ekologicznego. Jego odpowiedź zaskoczy wielu z was.

Mechaniczne metody pielęgnacji roślin zyskują na popularności. Czy znajdą one zastosowanie w rolnictwie konwencjonalnym?

Bioherbicydy? Czym one są? - pyta rolnik. Takowe nie istnieją. A skoro nie istnieją pozostaje "mechanika".

Bartłomiej Sikorski z którym rozmawiał Michał Wołosowicz poleca mechaniczne zwalczanie chwastów w uprawach soi. Zalet jest wiele.

Bartłomiej Piskorski to rolnik ekologiczny z Kołodziejewa w woj. kujawsko-pomorskim. Stosuje on w swoim gospodarstwie mechaniczne sposoby walki z chwastami. Podkreśla, że oprócz niszczenia chwastów pielniki przerywają także parowanie gleby, dzięki czemu jest w niej dostępna większa ilość wilgoci i jest ona cieplejsza, co korzystnie odbija się na wzroście np. soi, która jest rośliną ciepłolubną. Dodatkowo soja jest wrażliwa na herbicydy, które powodują zatrzymanie jej wzrostu na jakiś czas.

Na dzień dzisiejszy nie możemy mówić o bioherbicydach, coś takiego nie istnieje. Najbardziej sprawdzoną metodą jest pielęgnacja mechaniczna, czyli tzw. zwalczanie chwastów mechaniczne. Na przykładzie mojego gospodarstwa skuteczność w mechanicznym odchwaszczaniu soi wynosiła 99 proc. tylko gdzieniegdzie na plantacji były chwasty - tak skuteczność pracy pielnikiem ocenił Piskorski .

Rolnik podkreśla, że w Europie zachodniej wielu rolników dostrzegło zalety takiego odchwaszczania plantacji.