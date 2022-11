Na terenie resortu rolnictwa już niebawem ma ruszyć sklep "Dobre z lasu". Będzie on prowadzony we współpracy z dyrekcją Lasów Państwowych. Klienci będą mogli nabyć w nim żywność ekologiczną oraz produkty spożywcze pochodzące właśnie z lasów.

O tej nowej inicjatywie resortu rolnictwa wicepremier Henryk Kowalczyk poinformował w czasie środowej konferencji prasowej, zorganizowanej w siedzibie KOWR.

- Przygotowujemy w budynku ministerstwa rolnictwa taką placówkę handlową, gdzie wspólnie z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych będziemy taki sklep produktów rolnictwa ekologicznego i produktów leśnych - jak dziczyzna oraz produkty runa leśnego - prowadzić - powiedział Henryk Kowalczyk.

Sklep "Dobre z lasu" ma powstać w siedzibie ministerstwa, w Warszawie przy ul. Wspólnej, obok biura przepustek. Przeznaczone na ten cel pomieszczenie jest aktualnie remontowane, a oferty z zapytaniem o chęć sprzedaży żywności eko rozesłano już do producentów ekologicznych.

- Mam nadzieję, że takich placówek będzie więcej - dodał wicepremier.

Uruchomienie sklepu "Dobre z lasu" w resorcie rolnictwa ma być jedną z form wsparcia (zwiększenia) produkcji żywności ekologicznej w naszym kraju.

Oferta rolnictwa ekologicznego zaprezentowana w czasie konferencji w KOWR, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Jak przyznał Henryk Kowalczyk, musimy bowiem wypełnić zobowiązanie wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, w którym zapisano istotny wzrost upraw ekologicznych w krajach Wspólnoty, w tym w Polsce.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że Polska nie jest aktualnie w czołówce krajów mających takie uprawy; w Polsce zajmują one zaledwie 3,5 proc. powierzchni gruntów uprawnych.

W Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 zaplanowano zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych do 7 proc., ale - jak zaznaczył Henryk Kowalczyk - najważniejszy nie będzie wzrost powierzchni upraw, ale wolumen oferty produktów ekologicznych.

Zdaniem ministra, ważne będzie powiązanie produkcji upraw ekologicznych z produkcją konkretnych wyrobów. Jak wskazywał, rozwój upraw ekologicznych będzie możliwy wtedy, gdy będzie zbyt na żywność ekologiczną w formie przetworzonej:

– Najważniejszy jest efekt produkcji ekologicznej w postaci sprzedaży produktów. Dlatego m.in. w KPS podkreślamy powiązanie upraw z produkcją. Stąd dopłaty, choć są przyznawane do powierzchni, są także powiązane ze sprzedażą produktów. Również dopłaty do hodowli zwierząt są komplementarne z produkcją i uwarunkowane odpowiednią obsadą zwierząt na powierzchni gruntów – przypomniał wicepremier Kowalczyk.

Jak podkreślił na konferencji, impulsem rozwoju rolnictwa ekologicznego nie mogą być tylko dopłaty, lecz powinna być przede wszystkim możliwość zbytu produktów. A tu resort rolnictwa będzie stawiał na silną promocję.

- Dlatego bardzo ważne, aby w sieciach handlowych i wszystkich innych placówkach handlu były wyodrębnione i wyraźnie widoczne dla konsumentów stoiska z żywnością ekologiczną. Ponadto sklepy prowadzące sprzedaż produktów ekologicznych powinny otrzymywać wsparcie – stwierdził szef resortu rolnictwa.

- Prowadzę też rozmowy z ministerstwem edukacji, ministerstwem zdrowia po to, by intensywnie promować walory rolnictwa ekologicznego - zdrowotne i edukacyjne np. w szkołach, przedszkolach czy w szpitalach - powiedział Kowalczyk.

Przypomniał, że rolnicy zainteresowani prowadzeniem produkcji ekologicznej mogą skorzystać ze szkoleń w Centrach Doradztwa Rolniczego. Oddział w Radomiu prowadzi także demonstracje z przetwórstwa ekologicznego. Rolnicy mogą ponadto odwiedzać ekologiczne gospodarstwa demonstracyjne.

Wicepremier zachęcał też do korzystania ze środków dedykowanych przetwórcom, w tym również przetwarzającym produkty rolnictwa ekologicznego, w Krajowym Planie Odbudowy. Podkreślił, że wsparcie przetwórstwa ekologicznego to niezwykle ważny element przemyślanej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego.

– Dlatego w ramach KPO był prowadzony nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa, także dla rolników prowadzących rolniczy handel detaliczny, a więc skierowany wprost do rolników ekologicznych. Choć ten nabór już się zakończył, alokacja nie została jeszcze wyczerpana. Nadal mogę więc zachęcać, aby rolnicy, szczególnie ci ekologiczni, sięgali po to wsparcie. Celem jest, żeby rolnicy nie tylko sprzedawali swoje surowce, lecz także już gotowe produkty spożywcze – czyli żeby przetwarzali żywność. Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne są szczególnie preferowane w tym naborze – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Kowalczyk zwrócił też uwagę, jak ważne jest przekazywanie wiedzy o produktach ekologicznych bezpośrednio konsumentom.

– Bardzo istotne jest precyzyjne określenie, co może być nazywane produktem rolnictwa ekologicznego. Niestety słowo „ekologiczny” bywa nadużywane przez producentów. Prowadzimy skierowaną do konsumentów kampanię edukacyjną uświadamiającą ich, że tylko oznaczenie w postaci ekolistka na produkcie daje gwarancję, że dany produkt został wyprodukowany w rygorach rolnictwa ekologicznego. Ekolistek to gwarancja posiadania przez produkt certyfikatu potwierdzającego zachowanie określonych standardów przy produkcji. Produkty z tym oznaczeniem są kontrolowane na każdym jej etapie – od pola do stołu – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Obecny również na konferencji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przypomniał, że w tym roku została uchwalona nowa ustawa dotycząca rolnictwa ekologicznego, a w Krajowym Planie Strategicznym zaplanowano większe dopłaty na ten cel, co ma zachęcać do podjęcia takiej produkcji.