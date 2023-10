W opracowaniu Komisji Europejskiej ukazał się raport o stanie rolnictwa ekologicznego na terenie UE. Na przestrzeni lat w krajach UE, powierzchnia upraw ekologicznych wzrosła o ponad 75%, a prym wiodą tu Francja, Hiszpania i Włochy. Jak Polska produkcja ekologiczna oceniana jest na tle pozostałych krajów UE?

W ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu - „od pola do stołu”, Komisja Europejska objęła cel przeznaczenia 25% gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne do 2030 r. Założeniem w naszym kraju jest rozwój rynku produktów ekologicznych oraz przeznaczenie co najmniej 7% powierzchni takich użytków rolnych, co daje cel ponad miliona hektarów do 2030 r. Przyjrzyjmy się aktualnym szacunkom KE.

Rolnictwo ekologiczne w krajach UE

Według zestawień publikowanych przez Komisję Europejską, w 2012 r. grunty rolne objęte rolnictwem ekologicznym wynosiły ponad 9 mln ha. W 2021 r. powierzchnia ta wzrosła o ponad 75% do 15,9 mln hektarów. W całości produkcji rolnej, to jednak niewiele. Rolnictwo ekologiczne stanowi 9,9% wszystkich gruntów rolnych w UE i około 21% wszystkich gruntów rolnych objętych rolnictwem ekologicznym na świecie.

Powierzchnia użytków rolnych przeznaczona pod rolnictwo ekologiczne w krajach UE, w latach 2012-2021, źródło: raport Komisji Europejskiej

Liderami produkcji są Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy, a Polska znajduje się na 9 miejscu w zestawieniu. Według danych ministerstwa rolnictwa, w 2021 r. w naszym kraju działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 21 795 podmiotów, w tym 19 986 rolników ekologicznych gospodarujących na powierzchni 550 tys. ha. W strukturze użytków ekologicznych przeważa produkcja roślinna, a dominująca jest uprawa zbóż. Na drugim miejscu znajdują się trwałe użytki zielone.

Powierzchnia użytków rolnych i procent całkowitej powierzchni dla danego kraju UE, źródło: raport Komisji Europejskiej

Wartość rynku produktów ekologicznych w UE

Wzrost produkcji ekologicznej w UE, odzwierciedla się także w dochodowości. Według danych KE, rynek europejski stanowi jeden z największych na świecie rynków produktów ekologicznych, warty 46,7 mld euro. Ustępuje to miejsce jedynie Stanom Zjednoczonym (48,6 mld euro).

Pod względem sprzedaży produktów ekologicznych w UE, największy rynek stanowią Niemcy, którego wartość wynosi blisko 16 miliardów euro. Zależność sprzedaży produktów ekologicznych wynika z zamożności społeczeństwa - im jest ona wyższa, tym wydatki na żywność są wyższe.

Wartość rynkowa sprzedaży produktów ekologicznych w poszczególnych krajach UE, źródło: raport Komisji Europejskiej

Średnie roczne wydatki w UE na mieszkańca wyniosły 104,3 euro (w 2021 r.), w tym najwięcej na produkty ekologiczne przeznaczają Duńczycy - 384 euro. W Polsce dystans znacznie odbiega od innych krajów. Przed kilkoma laty wydatki na żywność ekologiczną wynosiły 6 € na osobę w roku, obecnie jest to około 8 €.

Roczne wydatki na mieszkańca na produkty ekologiczne (w EUR/os.), źródło: raport Komisji Europejskiej

Na podstawie raportu widoczna jest poprawa struktury rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej, jednak dysproporcje pomiędzy poszczególnymi państwami są nadal znaczne. Wsparcie finansowe i edukacja są kluczowe dla dalszego rozwoju tego sektora.

Autorzy raportu podkreślają, że aby zachęcić rolników do przejścia na produkcję ekologiczną, kluczowe jest budowanie zaufania konsumentów, a przez to zwiększenie spożycia produktów ekologicznych. Dalszy rozwój rynku Komisja upatruje m.in. w działaniach promujących dla konsumentów, poprzez kampanie marketingowe. Na promocję produktów ekologicznych w UE przewidziano budżet, który wyniesie około 50 mln euro rocznie w 2021 r., 2022 r. i 2023 r.