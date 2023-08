Zobacz galerię

Rolnictwo intensywne? Już od dawna jest passé. Rolnictwo ekologiczne? Nuda. Nadszedł czas rolnictwa regeneratywnego. Co tak naprawdę kryje w sobie ta idea i skąd się wzięła?

Postrzeganie rolnictwa wyłącznie jako produkcji żywności byłoby przejawem krótkowzroczności. Pomiędzy środowiskiem a rolnikiem wzajemna zależność jest tak ścisła, jak chyba w żadnym innym zawodzie. Rolnik, pracując „z” naturą i „na” naturze, ma na nią niebagatelny wpływ – ważne, by był on jak najbardziej pozytywny.

Trzecia droga rolnictwa

Dla językowych purystów poprawniejszą nazwą byłoby rolnictwo regeneracyjne; choć używane jest zarówno określenie „rolnictwo regeneracyjne”, jak i „regeneratywne”, to drugie z nich lepiej przyjęło się w powszechnym użyciu. Dodatkowo możemy spotkać się z terminami: „rolnictwo węglowe”, „zrównoważone”, „konserwujące”. Wszystkie są sobie pokrewne, dążą do podobnych celów z wykorzystaniem podobnych praktyk rolniczych. Pojęcie rolnictwa węglowego skupia się najbardziej na zagadnieniach klimatycznych, zrównoważonego – dotyczy głównie aspektów ochrony roślin i stosowania agrochemikaliów, konserwującego

– obejmuje kwestie uprawy roli i poprawy właściwości gleb.

Jedna ze słownikowych definicji słowa „regeneracja” tłumaczy, iż jest to „odzyskiwanie zdrowia, sprawności fizycznej […], odtwarzanie uszkodzonych lub utraconych części ciała, narządów, tkanek albo komórek organizmów żywych […]”. Definicja ta nabiera sensu, gdy na ekosystem rolniczy spojrzymy jak na żywy organizm, który wskutek zaniedbań przestaje funkcjonować w prawidłowy sposób. Według takiego rozumowania zaniedbaniem względem środowiska jest intensywna produkcja rolna. Intensywna produkcja to przecież nie grzech – o ile nie jest wypaczona, prowadzona w sposób dążący do maksymalizacji plonów kosztem zanieczyszczenia środowiska, degradacji gleb, ograniczenia bioróżnorodności, nosząca znamiona rabunkowej gospodarki zasobami – a tak niestety działo się (i nadal dzieje) na dużej części terenów użytkowanych rolniczo. Temu systemowi miało przeciwstawić się rolnictwo ekologiczne, które jednak z różnych powodów nie przyjęło się ani wśród producentów, ani konsumentów na taką skalę, by móc realnie konkurować z intensywną produkcją. Rolnictwu ekologicznemu zarzuca się także, że dogmatyczne odrzucanie wszelkich agrochemikaliów często okazuje się szkodliwe pod innymi względami (np. degradacja gleby na skutek intensywnej, mechanicznej uprawy w celu zwalczenia chwastów). Dziś swój „boom” przeżywa rolnictwo regeneratywne i być może właśnie ono okaże się właściwym kierunkiem na najbliższe lata.

Regeneratywne, czyli jakie?

Póki co trudno o jednolitą, międzynarodową definicję. Jedno z bardziej zwięzłych objaśnień uznaje rolnictwo regeneratywne za zbiór zasad, praktyk i wyników ich wdrażania, które mają na celu poprawę stanu gleb, bioróżnorodności, klimatu, funkcjonowania ekosystemu i efektów społeczno-ekonomicznych. Organizacja Regeneration International wśród praktyk rolnictwa regeneratywnego wymienia uprawę zerową lub tzw. uprawę minimalną, utrzymywanie zróżnicowanego płodozmianu, uprawę międzyplonów, stosowanie uprawy współrzędnej bądź wsiewek, aplikację nawozów organicznych i naturalnych, wprowadzanie pasów roślinności funkcjonujących jako pożytki dla pszczół i innych organizmów pożytecznych, rozpowszechnienie dobrze zarządzanych systemów wypasu pastwiskowego zwierząt gospodarskich. W innych źródłach wymienia się również inne praktyki, w tym m.in.: agroleśnictwo, uprawę roślin wieloletnich, permakulturę. W przeciwieństwie do rolnictwa ekologicznego, rolnictwo regeneratywne nie wyklucza stosowania agrochemikaliów, przy jednoczesnym założeniu, że poprawa bioróżnorodności i stanu gleb pozwala na ograniczenie nakładów na środki ochrony roślin czy też nawozy mineralne.

Czy niektóre z wyżej wymienionych praktyk to wymyślanie koła na nowo? Być może, ale stosowanie powszechnie znanych dobrych praktyk rolniczych w ładnym „opakowaniu” rolnictwa regeneratywnego daje szansę, że konsumenci docenią je na nowo, a stosujący je producenci staną się bardziej konkurencyjni i lepiej wynagradzani. Co więcej – wygląda na to, że zwrot ku rolnictwu regeneratywnemu jest konieczny. Według alarmujących danych 33 proc. gleb na świecie i 60-70 proc. w Europie jest zdegradowane. Szacuje się, że ⅓ gleb uprawianych w sposób konwencjonalny zachowa swoją funkcjonalność przez jeszcze zaledwie 200 lat, zaś 39 proc. gleb zarządzanych w systemie konserwującym przetrwa ponad 10 000 lat. O drastycznym spadku bioróżnorodności świadczą dane, według których w ciągu ostatnich 50 lat liczebność badanych na całym świecie populacji dzikich zwierząt spadła średnio o 69 proc., zaś stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło o ok. 50 proc. w ciągu 200 lat od początku rewolucji przemysłowej w XVIII w.

Chleba, igrzysk i regeneratywnego rolnictwa?

Rolnictwo regeneratywne zdobyło uwagę dużych koncernów. Firmy takie, jak Nestle, Danone, PepsiCo, General Mills, Unilever, a nawet Microsoft ogłosiły programy mające na celu wsparcie rolnictwa regeneratywnego i szerzenie jego praktyk wśród swoich dostawców – część z nich obejmuje również Polskę. Dzięki medialnym doniesieniom o owych programach pojęcie rolnictwa regeneratywnego ma szansę trafić do szerszej publiczności; jednocześnie warto zaznaczyć, że niektórym z wyżej wymienionych koncernów zarzucano greenwashing.

Ile jednak o rolnictwie regeneratywnym wie przeciętny konsument? Na zlecenie nowozelandzkiego Ministerstwa ds. Sektorów Produkcji Podstawowej przeprowadzono ankietę wśród 133 konsumentów z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 39 proc. wszystkich badanych znało termin „rolnictwo regeneratywne” – najlepiej znany był on respondentom z Niemiec (44 proc.), później Wielkiej Brytanii (37 proc.) i Stanów Zjednoczonych (36 proc.). Około połowa ankietowanych (40-60 proc. w zależności od kraju) deklarowała gotowość zapłacenia 20 proc. więcej za żywność wyprodukowaną w systemie rolnictwa regeneratywnego; 20-30 proc. badanych byłoby skłonnych zapłacić 30 proc. więcej. Zaobserwowano również, że po zapoznaniu się z misją rolnictwa regeneratywnego odsetek konsumentów skłonnych zapłacić więcej za tego typu produkty wzrastał. Z tej perspektywy zasadne wydaje się nie tylko nakłanianie rolników do praktyk regeneratywnych, lecz także edukowanie społeczeństwa.