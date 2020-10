Ta okropna ekologia i wege burgery

Czy zaczniemy kiedyś cenić rolnictwo ekologiczne w Polsce tak samo, jak zaczęliśmy doceniać wege burgery?

Wege burgery i sery z roślin szybko zyskują na popularności w Europie i ten trend w najbliższym czasie będzie się utrzymywać – wynika z raportu opublikowanego przez ING. Bank podaje, że europejski rynek roślinnych alternatyw mięsa i nabiału w 2019 roku wart był 4,4 mld euro. W roku 2025 może to już być 7,5 mld euro.

Raport ING pokazuje, że zamienniki stanowią dzisiaj zaledwie 0,7 proc. rynku mięsa oraz 2,5 proc. segmentu nabiału. Za kilka lat wyniki te mogą być poprawione do odpowiednio 1,3 i 4,1 proc. To wydaje się być niedużo ale zdaje się wystarczająco, aby skutecznie przestraszyć branżę mięsną.

Parlament Europejski kilka dni temu zdecydował w sprawie zastrzeżenia niektórych nazw produktów wyłącznie dla wyrobów mięsnych. Chodziło o to, by producenci roślinnych zamienników nie mogli używać słów burger, kiełbasa, parówka czy stek w odniesieniu do towarów ze swojej oferty. Ze sklepów zniknęłyby zatem wege burgery, a firmy musiałby znaleźć dla nich inne nazwy. Osoby i instytucje stojące za tymi propozycjami przekonywały, że te działania ochronią nieświadomych klientów.

Łatwo się domyślić, że za zakazem lobbował przemysł mięsny. Tworzące go firmy i organizacje czują na plecach oddech roślinnej konkurencji i obawiają się, że ich produkty zaczną być wypierane z rynku przez wegetariańskie i wegańskie zakupy. Raport ING pokazuje, że nie stanie się to prędko, ale proces powinien stale postępować. Zwierzęta znikną z naszych stołów szybciej niż mogłoby się wydawać.

Od kilku lat na rynku żywności w Polsce i UE obserwujemy trendy wskazujące na rosnące znaczenie jakości żywności w powiązaniu z metodą produkcji i również dobrostanem zwierząt.

Jak zauważa ruch Koalicja Żywa Ziemia: „Jeśli hodowcy zwierząt i przetwórcy produktów zwierzęcych nie wykorzystają informacji o nowych oczekiwaniach konsumentów, można przypuszczać, że trudno będzie im nadal produkować „po staremu” – jaja od kur w klatkach, świnie w kojcach i jarzmach, bydło mleczne w zamkniętych oborach bez dostępu do pastwisk. Świadomi konsumenci nie będą chcieli płacić dobrych cen za produkty z przemysłowego chowu zwierząt, który nie gwarantuje wysokich standardów dobrostanu. Produkcja przemysłowa przestanie się opłacać. Wiele państw, m.in. Niemcy i Holandia, wprowadza krajowe systemy jakości żywności z podkreśleniem dobrostanu zwierząt, ponieważ widzą w tym nowe szanse dla swoich rolników i rozwój wsi zgodny z oczekiwaniami konsumentów. Konsumenci są jednocześnie podatnikami finansującymi Wspólną Politykę Rolną, z której rolnicy otrzymują wsparcie”.

Rolnictwo ekologiczne jest w naszym kraju traktowane jako ciekawostka, zabawa, alternatywa dla pasjonatów (łagodnie rzecz ujmując) grzebania się w ziemi. Pracy przy tym dużo, zdobycie i utrzymanie certyfikatu trudne i uciążliwe, dochody w większości przypadków - jak się powszechnie uważa - prawie żadne. I niestety, choć faktem jest, że produkty rolnictwa ekologicznego mają swoją niezaprzeczalną wartość, bardzo docenianą przez konsumentów, choć smutne, że głównie tych spoza granic naszego kraju - wsparcie ze strony państwa polskiego na przestrzeni lat było i jest nadal dla tego sektora – w skali jego potrzeb - też można powiedzieć, żadne. A nawet kuriozalne w pewnych przypadkach – patrz słynne ekologiczne plantacje orzechów….

Nic więc dziwnego, że zaraz po tym jak KE ogłosiła, że chciałaby, żeby do 2030 r. 25% UR znalazło się w UE pod rolnictwem ekologicznym – większość osób związana z polskim rolnictwem – oględnie mówiąc - pukała się w głowę. No bo też wymyślili – nie stać nas na to, żeby przestawić się na ekologię w takim wymiarze jak chce KE, umrzemy z głodu przy takim podejściu lub skażemy się na import żywności. Cały ten „Europejski Zielony Ład” to hamulec rozwoju naszego rolnictwa.

Nastroje trochę się uspokoiły po tym, jak się okazało, że nie 25% UR pod ekologią w każdym europejskim kraju, a ogólnie w całej UE, a cel dla Polski na pewno będzie mniejszy. Jaki konkretnie? No niestety - tego nie wie póki co nawet resort rolnictwa. A co gorsze nie ma nawet żadnych swoich propozycji. Wychodzi więc, że czekamy potulnie na to, co nam przyniesie los… a konkretnie: co nam narzuci KE. A wtedy pewnie znowu zacznie się lament.

W ostatnich dniach coraz głośniej jest jeszcze o jednej kwestii związanej z hasłem ekologia. Chodzi tu o tzw. ekoschematy - nowy rodzaj płatności bezpośredniej, proponowany w przyszłej WPR. Mają zastąpić dotychczasową płatność za zazielenienie. Każde państwo członkowskie musi stworzyć możliwość otrzymania tej płatności, natomiast dla rolnika podjęcie tych dodatkowych zobowiązań będzie dobrowolne. Ekoschematy przewidują, że płatność do wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie otrzyma rolnik, który na np. 30% swoich gruntów realizuje jedną z określonych praktyk. Poszczególnym praktykom zostaną przypisane wagi zgodnie z ich znaczeniem środowiskowym i szacowanymi utrudnieniami, jakie wdrożenie danej praktyki powoduje (wyliczenie nie będzie więc do fizycznych hektarów).

Według wypowiedzi Krzysztofa Jurgiela, byłego ministra rolnictwa i europosła, jaka miała miejsce w czasie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie Online, na ekoschematy (ekoprogramy), trafi być może nawet 30% środków z nowej WPR. O – fajnie – chciałoby się powiedzieć – nareszcie ktoś pomyślał o realnym wsparciu tych rolników, którzy nie myślą wyłącznie o pomnażaniu własnego zysku, ale szanują i doceniają też inne wartości, jak np. jakość (a nie tylko ilość), rolę zadrzewień śródpolnych, oraz inne związane z pracą w tej branży. Ale niestety – druga część tej wypowiedzi uderza: „… może być trudno skierować pieniądze (z nowej WPR – przyp. autora) na najbardziej potrzebne cele”. Czyli co? Przez „wymysł” pt. rolnictwo ekologiczne „normalni” rolnicy zostaną pozbawieni „należnego” im wsparcia?

Świat się zmienia na naszych oczach. Dotychczasowy porządek reorganizuje klimat, pandemia… Zmienia się wyznawana ideologia, gusta konsumpcyjne w ślad za tym również. Spożycie mięsa będzie spadało – kosztem wzrostu spożycia produktów roślinnych. Teraz sięgamy po prostu po wege burgery. Za chwilę będziemy chcieli sięgać po wege burgery ekologiczne. Dobrze by było, żeby te oferowane w Polsce nie były przygotowywane z ekologicznego importu z Czech czy Austrii. Tam już dziś mają odpowiednio 14 i 24% UR pod produkcją ekologiczną! W tym tempie, ile będą mieli do 2030? A my? Czy naprawdę rolnictwo ekologiczne musi być w naszym kraju traktowane jak zło konieczne?