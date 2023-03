Prawidłowy płodozmian to rzecz często lekceważona przez rolników tymczasem ma on bardzo duże znaczenie zarówno w rolnictwie ekologicznym jak i konwencjonalnym.

Rolnik ekologiczny z woj. kujawsko-pomorskiego w rozmowie z Michałem Wołosowiczem wymienia nawozy ekologiczne azotowe, które stosuje we własnym gospodarstwie.

Niestety, ale te nawozy także mocno podrożały. Ich ceny poszły w górę bardziej niż nawozy wykorzystywane w rolnictwie konwencjonalnym.

Soja bardzo dobrze sprawdza się w płodozmianie ze zbożami, na co rolnik zwraca szczególną uwagę.

Bartłomiej Piskorski jest rolnikiem ekologicznym gospodarującym we wsi Kołodziejewo w woj. kujawsko-pomorskim. W swoim gospodarstwie bardzo dużą uwagę przykłada do płodozmianu, w którym powinny się znaleźć rośliny poprawiające stan gleby i wiążące azot z powietrza. W jego gospodarstwie jest to soja, która doskonale sprawdziła się w uprawie ekologicznej. Oczywiście jeśli trzeba, to można uzupełnić braki składników nawozami dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Ważne są także nawozy naturalne.