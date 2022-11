Jak zapewnia Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, już niebawem poznamy zasady, na jakich rolnicy będą otrzymywali dodatkowe pieniądze za handel emisjami CO2 z gospodarstwa.

Podczas Konferencji Programowej Województwa Mazowieckiego "Polska wieś i rolnictwo - aktualne problemy i wyzwania", zorganizowanej 20 listopada br. przez Mazowiecką Radę Wojewódzką NSZZ RI "Solidarność", Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa zapowiedział, że już niebawem poznamy zasady, na jakich europejscy rolnicy będą otrzymywali dodatkowe pieniądze za handel emisjami CO2 z gospodarstwa.

- Lada dzień ukaże się projekt rozporządzenia, który będzie określał system certyfikowania praktyk rolniczych z zakresu rolnictwa węglowego. To będzie list praktyk, które będą klasyfikowane, oceniane, wartościowane po to, żeby rolnicy mogli sprzedawać to, jako certyfikaty pochłaniania CO2 - wyjaśniał w rozmowie z farmer.pl Janusz Wojciechowski.

Zapytany o to, kto będzie nadzorował cały proces przyznawania tych certyfikatów, kto je będzie przyznawał i rozliczał komisarz odpowiedział:

- Większość tych czynności będzie się działa na szczeblu krajowym. To państwa członkowskie będą wprowadzały ten system. Nie przesądzamy na szczeblu unijnym jaki resort lub instytucja będzie odpowiedzialna za realizację tego projektu. Więcej będzie wiadomo już 30 listopada br.

Zapowiedź uruchomienia handlu emisjami z gospodarstw rolnych została już zauważona w sieci społecznościowej:

- Panie Konradzie, zarobi ten, kto dobrze rozezna te przyszłe rozwiązania i przygotuje się, by z nich skorzystać. Nie zarobi ten, który jeszcze nie widział ale już wie, ze są nic nie warte. Nowej Zelandii bym w to nie mieszał - odpowiedział na komentarz internauty Janusz Wojciechowski.

W ocenie komisarza, "płacenie za certyfikaty węglowe i wynagradzanie rolników za ich oczywisty i dotychczas niedoceniany wkład w ochronę klimatu jest powszechnym postulatem rolników w Europie".