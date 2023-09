Ruszył nabór na Program MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie” w SGGW, w Warszawie. Aplikacje można składać do 30 września.





Są to 3-semestralne studia podyplomowe adresowane do przedstawicieli firm sektora agrobiznesu, dużych gospodarstw oraz menedżerów i specjalistów, których obecne lub przyszłe stanowisko wymaga kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Oprócz klasycznej wiedzy z zarządzania, studia oferują moduł branżowy "Agrobiznes", który dotyczy: rynków rolnych, międzynarodowego agrobiznesu, negocjacji z sieciami handlowymi, bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania jakością żywności.

Absolwenci studiów otrzymują międzynarodowy dyplom MBA, sygnowany przez Międzynarodową sieć programów MBA „Agribusiness Management and Commerce” oraz akredytowany przez ICA (The Interuniversity Consortium for Life Sciences). Zajęcia sa w 95% w j. polskim.

Studia trwają 3-semestry. 9 zjazdów w semestrze. Łącznie 352h.

Planowany termin rozpoczęcia studiów to 21 października 2023.

Miejsce zajęć: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Zapraszamy do kontaktu: agata_malak_rawlikowska@sggw.edu.pl

Szczegółowy program i koszt studiów: http://mba.sggw.pl/

Rejestracja w uczelnianym systemie rejestracji studentów Zaloguj się - IRK (sggw.edu.pl) . Proszę wybrać studia Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie z oferty SGGW i kliknąć ZAPISZ SIĘ.

Rejestracja jest bezpłatna, podobnie jak zapisanie się na studia (bez opłat wstępnych)