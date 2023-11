Listopadowe zestawienie cen ekogroszków nie przyniosły jakiś radykalnych zmian. Niestety, nie wszędzie ceny ekogroszku i węgla spadają. W listopadzie br. Znaleźli się dystrybutorzy którzy podwyższają ceny asortymentu w listopadzie - wśród nich znalazł się Tauron.

Zanim przejdę do ich omówienia wspomnę o Tauronie, gdzie ceny po październikowej obniżce ponownie zostały podniesione. Za tonę trzeba zapłacić około 1800 zł plus koszt dostawy kurierem - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl

Ranking najtańszych wybranych ekogroszków na rynku w listopadzie 2023

Jak wyglądają ceny w listopadzie? Od 100 do 200 zł potaniały ekogroszki w sklepie Pan Groszek. Kilkadziesiąt złotych tańsze są też wszystkie produkty w Sambudrol. W firmie Węglobud o 100 zł mniej można zapłacić za ekogroszek Czerwony i o 50 zł mniej za ekogroszek żółty. W firmie Gwóźdź ceny spadły od 100 do 150 zł na tonie. Ekogroszek J-30 jest tańszy o 60 zł. W Atex produkty są tańsze o około 150 zł - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl - Klasyk od firmy Petrodom kosztuje o 120 zł mniej niż miesiąc temu. Supergroszek Standard jest dostępny w cenie niższej o 70 zł. Ekogroszki od EUROHIT potaniały o około 50 zł. Ekogroszek KAZACH potaniał o 100 zł i można go kupić za 1650 zł z dostawą - podsumowuje eksert JakiEkogroszek.pl.