Działka spełniająca warunki pod inwestycje fotowoltaiczną przyniesie zysk w wysokości od 16 tys. zł do nawet 20 tys. zł/ha/rok w 2023 r., ale musi spełnić pewne wymagania. Foto. Shutterstock

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę to łatwy sposób na uzyskanie dodatkowych środków finansowych bez konieczności znacznego inwestowania w instalację. Działka spełniająca warunki pod inwestycje fotowoltaiczną przyniesie zysk w wysokości od 16 tys. zł do nawet 20 tys. zł/ha/rok w 2023 r. Dowiedz się od czego zależy wysokość dochodu uzyskanego z dzierżawy gruntów pod farmę fotowoltaiczną.

Chyba każdy właściciel ziemi rolnej posiadający wielkie areały spotkał się z ofertą wydzierżawienia ziemi pod farmę fotowoltaiczną. Inni rolnicy zapewne słyszeli o takich możliwościach oraz zastanawiają się jak to zarobić na dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę, na co uważać i najważniejsze czy ich działka się nadaje. Ekspert udziela odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z dzierżawieniem gruntów rolnych pod fotowoltaikę.

Jakie wymagania muszą spełnić grunty dzierżawione pod fotowoltaikę?

Działka przeznaczona pod fotowoltaikę powinna spełniać odpowiednie kryteria na podstawie których nie tylko określana jest wysokość czynszu dzierżawnego, ale też czy spełnia podstawowe wymagania pozwalające zrealizować budowę farmy fotowoltaicznej.

– Należy pamiętać o tym że umowa będzie prawie zawsze „jednostronna”, czyli zabezpieczająca interesy inwestora. Ma to oczywiście związek z wielomilionowymi nakładami potrzebnymi do realizacji projektu. Podpisując ją właściciel musi być świadomy że projekt niekoniecznie musi się udać, dlatego warto zabezpieczyć się zarówno na okoliczność sukcesu jak i porażki projektu – podkreśla Radosław Sałaciński, Country Head Poland w firmie Regener8, zajmującej się rozwojem farm fotowoltaicznych.

O tym, czy grunty rolne kwalifikują się do realizacji inwestycji OZE decydują dwa istotne kryteria. Pierwszy to klasa gruntów rolnych. Przy budowie farmy fotowoltaicznej akceptowane są tylko klasy: IV a, IV b, V i VI. Jeżeli na działce znajduje się grunty o różnej klasie żyzności to wtedy można wykorzystać pod OZE tylko te wyżej opisane.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest środowisk, a właściwie oddziaływanie (szczególnie większych inwestycji powyżej 1 MW) na środowisko. Grunty rolne nie mogą być zlokalizowane w terenie ścisłej ochrony przyrody jak Park Narodowy czy Rezerwat Przyrody.

Jeżeli nasze grunty rolne nie spełniają jednego z powyższych wymagań, wtedy są dyskwalifikowane pod realizację inwestycji w farmy fotowoltaiczne i tym samym nie uzyskamy żadnych dochodów z ich dzierżawy, gdyż żaden inwestor nie będzie po prostu nimi zainteresowany.

Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na atrakcyjność działki przeznaczoną pod dzierżawę jest jej odległość od sieci energetycznej.

W celu realizacji projektów do 1 MW niezbędna jest obecność na działce lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie linii średniego napięcia (15 kV – czyli zwykłej linii zasilającej sąsiednie domy) – podkreśla ekspert Radosław Sałaciński, Country Head Poland w firmie Regener8, zajmującej się rozwojem farm fotowoltaicznych. - Dla projektów wielkoskalowych ważne jest położenie stacji transformatorowej GPZ (miejsca gdzie znajdują się transformatory 110/15 kV), która nie powinna być zlokalizowana nie dalej niż 20 km od działki (decydujący wpływ ma wielkość projektu im większy tym dalej można się odsunąć).

Ponadto, inwestorzy preferują działki, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, albo przynajmniej jest opracowane Studium, umożliwiające posadowienie infrastruktury technicznej/źródeł odnawialnych energii etc. Opcjonalnie brak miejscowego planu a Studium nie jest jednoznaczne z zakazem wykonania takiej infrastruktury technicznej.

- Przy budowie farm fotowoltaiczne nie do zaakceptowania przez inwestora są działki i grunty rolne które są wpisane do MPZP bez możliwości posadowienia infrastruktury technicznej lub energii odnawialnej np. R – działka rolna czy Ls – działka leśna - podkreśla ekspert z firmy Regener8, zajmującej się rozwojem farm fotowoltaicznych.

Na atrakcyjność działki, a co poza tym i na wysokość czynszu dzierżawnego, wpływa też jej wielkość.

Jak podkreśla Radosław Sałaciński, Country Head Poland w firmie Regener8, wiele też zależy od tego jak wielką inwestycje planuje inwestor. Ze względu na uwarunkowania prawne farmy fotowoltaiczne możemy podzielić na 2 grupy do 1 MW i powyżej 1 MW.

W celu zamontowania instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW niezbędne jest ok 1-1,5 ha gruntów rolnych. Duzi inwestorzy „celują” w projekty wielkoskalowe i szukają działek o minimalnej powierzchni przekraczającej 20 ha. pozostałe działki są przeznaczane na projekty do 1 MW (czasami realizowane jest kilka projektów na jednej działce).

Z kolei sam region nie ma znaczenia w przypadku realizacji inwestycji fotowoltaicznych. Co prawda nasłonecznienie w Polsce jest zróżnicowana w zależności od województwa, ale dla uproszczenia możemy przyjąć że nie ma żadnego regionu, który był by dyskwalifikowany z tego względu.

Od czego zależą wysokość czynsz dzierżawny, dodatkowe koszty i opłaty postojowe?

Jak podkreśla ekspert Regener8, firmy zajmującej się rozwojem farm fotowoltaicznych, zwyczaj podpisuje się umowę dzierżawy na czas 29 lat, ale z zastrzeżeniem że właściciel gruntów rolnych powinien mieć prawo do odstąpienia od umowy jeśli w ciągu 4-5 lat nie rozpocznie się budowa farmy.

Podpisując umowę warto zwrócić uwagę czy stawki za dzierżawę gruntu są indeksowane do inflacji co roku. Wszelkie opłaty podatki związane z działalnością farmy fotowoltaiczne a obciążające właściciela powinien pokrywać inwestor – taki zapis powinien pojawić się w umowie.

Zarobek rolnika trzeba podzielić na 2 części. Za pierwsze lata jest tak zwana opłata postojowa, wynosząca 300-600 zł/ha/rok. W tym czasie działka pozostaje nienaruszona fizycznie, gdyż odbywają się prace projektowe i inwestor próbuje uzyskać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy nie zawsze z sukcesem. Główny czynsz dzierżawny, w wysokości 16-20 tys. zł/ha/rok zaczyna z reguły być należny właścicielowi gruntów od rozpoczęcia budowy, czyli od momentu, kiedy faktycznie rolnik traci możliwość pobierania pożytków z uprawy własnej ziemi - podkreśla ekspert Radosław Sałaciński, Country Head Poland w firmie Regener8, zajmującej się rozwojem farm fotowoltaicznych. - Rozpiętość cenowa czynszu dzierżawnego zależy od rentowności potencjalnego projektu. W skrócie – im tańsze przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci, tym inwestor więcej może zapłacić rolnikowi za wydzierżawienie działki. Na koszt przyłączenia największy wpływ ma odległość od miejsca przyłączenia oraz wielkość instalacji fotowoltaicznej.

Zanim podpiszesz umowę o dzierżawę ziemi pod fotowltaikę sprawdź gruntownie firmę

Jak zwraca uwagę ekspert Radosław Sałaciński, Country Head Poland w firmie Regener8, zajmującej się rozwojem farm fotowoltaicznych, nie warto podpisywać umowy z pierwszym lepszym oferentem, często agentem czy brokerem. Dodatkowo należy też przejrzeć umowę i sprawdzić komu przypada obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego ziemi po upływie okresu dzierżawy. Ten obowiązek zawsze powinien przypadać firmie dzierżawiącej grunty pod fotowoltaikę.

- Potencjalnego partnera należy najpierw sprawdzić i ewentualnie umowę podpisać z dużą spółką o ugruntowanej pozycji na rynku min. polskim albo też europejskim czy światowym a nie świeżo założoną spółką celową o kapitale 5000 zł. Przy sprawdzaniu należy pamiętać też, że często duże światowe firmy dopiero wchodzą do Polski i mają tu małe portfolio w przeciwieństwie do tego czym zajmują się zagranicą – podsumowuje Radosław Salaciński, Country Head Poland w firmie Regener8, zajmującej się rozwojem farm fotowoltaicznych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli jesteś rolnikiem i masz grunty rolne, jesteś zainteresowany współpracą z firmą o ugruntowanej pozycji w Europie jaką jest Regener8ive Solar? Zapraszamy do kontaktu!

Radosław Salaciński, Country Head Poland w firmie Regener8