Rosyjski magazyn Forbes opublikował ranking 50 największych zagranicznych firm w Rosji. Okazuje się, że na pierwszym miejscu znalazła się francuska sieć artykułów budowlano-dekoracyjnych Leroy Merlin, zaś w pierwszej dziesiątce nie brakuje innych znanych firm z sektora spożywczego i tytoniowego.

Pierwsze miejsce rankingu zajęła firma Leroy Merlin, generując przychód za 2022 r. na poziomie 529,7 miliarda rubli. Pierwszy sklep Leroy Merlin został otwarty w Rosji w 2004 roku. Obecnie firma posiada 112 sklepów w 66 rosyjskich miastach i zatrudnia 45 000 osób. W marcu 2023 r. firma zapowiedziała, że wycofa się z rosyjskiego rynku, a firma zostanie przekazana lokalnemu zarządowi. Leroy Merlin należy do francuskiego koncernu Mulliez, który jest właścicielem także sieci Auchan i sklepów sportowych Decathlon.

Drugie miejsce należy do TJ Group, czyli do międzynarodowego przedsiębiorstwa z siedzibą w Szwajcarii, które jest jedna z pięciu największych firm tytoniowych na świecie pod względem przychodów. W Rosji za 2022 r. firma wygenerowała przychód na poziomie 436,6 mld rubli. Firma na rynku rosyjskim jest od 1999 r. Posiada cztery fabryki w Rosji i zatrudnia około 4000 osób w swoich rosyjskich biurach i fabrykach. W ciągu 20 lat JT Group zainwestowała w Rosji 4,6 mld dolarów - wynika z danych Forbsa.

Trzecie miejsce zajmuje kolejna firma z branży tytoniowej. Jest to Philip Morris International, czyli amerykański koncern i jeden z największych graczy na tym rynku. W Rosji firma obecna jest od 1992 r., gdzie posiada fabrykę w regionie Leningradu oraz dział dystrybucji z oddziałami w 100 miastach tego kraju. jak podaje rosyjski Forbes, w lutym 2023 r. dyrektor generalny PMI ogłosił, że negocjacje w sprawie sprzedaży rosyjskich aktywów utknęły w martwym punkcie. Za poprzedni rok firma wygenerowała przychody na poziomie blisko 400 mld rubli.

Czwarte miejsce zajęło amerykańskie przedsiębiorstwo PepsiCo, będące jednym z największych na świecie producentów i sprzedawców napojów bezalkoholowych oraz produktów spożywczych. PepsiCo jest także jednym z największych rosyjskich producentów żywności. Zatrudnia ok. 20 000 pracowników w centralnych i regionalnych biurach firmy oraz w zakładach produkcyjnych. Rynek rosyjski jest trzecim co do wielkości pod względem przychodów po USA i Meksyku. W zeszłym roku firma zanotowała tam przychód na poziomie 303,7 mld rubli. Na roku rosyjskim działa od 1974 r.

Piąte miejsce rankingu należy do francuskiej sieci supermarketów Auchan, która jest obecna na rynku rosyjskim od 2002 r. Jak podaje Forbes, pięć lat później francuska firma kupiła rosyjską sieć Ramstore od tureckiej Enki, a 11 lat później - sklepy Real od niemieckiej firmy Metro Group. Oprócz hipermarketów Auchan rozwija w Rosji sieć supermarketów Atak. W 2022 r. firma zanotowała przychód 292,6 mld rubli

Jakie jeszcze firmy m.in. z Europy i USA notują największe przychody w Rosji?

Na dalszych miejscach pierwszej 10 rankingu znaleźli się w kolejności:

Veon , międzynarodowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne z siedzibą w Amsterdamie;

, międzynarodowe przedsiębiorstwo telekomunikacyjne z siedzibą w Amsterdamie; Metro Cash and Carry , niemiecka sieć samoobsługowych hurtowni cash and carry dla przedsiębiorców;

, niemiecka sieć samoobsługowych hurtowni cash and carry dla przedsiębiorców; Mars , amerykańska korporacja zajmująca się produkcją i sprzedażą artykułów spożywczych;

, amerykańska korporacja zajmująca się produkcją i sprzedażą artykułów spożywczych; Nestlé , szwajcarskie przedsiębiorstwo spożywcze;

, szwajcarskie przedsiębiorstwo spożywcze; Cherry Automobile, chiński producent samochodów.

Według analizy portalu bielsat.eu na liście Forsa nadal dominują firmy amerykańskie, choć jest ich sukcesywnie coraz mniej. Ich miejsce zaś zaczynają zajmować firmy z Chin.