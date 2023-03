Spółdzielnie rolnicze nie mają łatwego życia. Państwo traktuje je jako gospodarstwa wielkoobszarowe pomimo tego, że są to de facto gospodarstwa wielorodzinne.

Kłopoty spółdzielni rolniczych ciągle te same. Nadal ich członkowie są traktowani jak wielkoobszarowcy. Mimo prób zmiany przepisów tkwią one w tym samym miejscu.

Prezesa RSP w Rudziczce oceniając rynek środków do produkcji podkreśla, że ceny paliw i nawozów zostały sztucznie wywindowane.

Zwraca uwagę, że w niepewnych czasach, w jakich teraz żyjemy trudno pokusić się o inwestycje w park maszynowy.

Spółdzielnia w Rudziczce ma powierzchnię 510 hektarów i jak podkreśla jej prezes Zygmunt Gacek na początku otrzymywała około miliona złotych dotacji, teraz jest to około połowa tej kwoty, a w nowym systemie dopłat będzie to jak szacuje około ćwierć miliona dopłat, ale nie jest to na ta chwilę pewne. Dodatkowo KOWR nie chce przedłużać dzierżawy traktując spółdzielnię jako gospodarstwo wielkoobszarowe.

Spółdzielcy mieli w planie wymianę ciągników, bowiem większość z nich była zakupiona 15 lat temu. Jednak obecna sytuacja na rynku sprawia, że te plany zakupowe zostaną przełożone na przyszłość. Kredyty są zbyt drogie, a nie stać ich na zakup za gotówkę.

Ceny nawozów, paliw to chyba zostało sztucznie wyciągnięte do góry, bo widzimy po wynikach tych zakładów tych zakładów które produkują czy paliwa czy nawozy. Ich zyski wzrosły kilkakrotnie. Jeżeli ceny płodów rolnych lecą dużymi krokami w dół to myślę, że ten rok może nam zabrać te zyski, które wcześniej osiągaliśmy - tak podsumował sytuację ostatnich miesięcy prezes Gacek.

Spółdzielnie to gospodarstwa wielorodzinne

W rolnictwie preferuje się gospodarstwa o powierzchni do 300 ha. RSP w Rudziczce jest większe i nie kwalifikuje się do większości programów. Nikt nie bierze pod uwagę, że spółdzielnia to taka duża rodzina i tak naprawdę w gospodarstwie zarządzanym przez Gacka na rodzinę wypada około 45 ha. Prezes walczył o to, żeby spółdzielnie traktować jako gospodarstwa wielorodzinne, ale niestety ministerstwo rolnictwa nie chce przychylić się do tej prośby. A był już nawet projekt ustawy, która miała wprowadzić takie zmiany, poszedł on jednak prawdopodobnie do "zamrażarki" lub do kosza.