USA chcą lepszego dostępu do rynku rolnego w UE

Sekretarz rolnictwa USA Perdue żąda aby Unia Europejska zrekompensowała nierównowagę w handlu zagranicznym produktami rolnymi w stosunku do USA szacowaną na 10-12 miliardów dolarów.

Jak powiedział sekretarz, w tym celu Europejczycy powinni dostosować swoje przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności do „zdrowej nauki”.

Sekretarz rolnictwa USA podkreślił, że deficyt handlowy USA w handlu rolno-spożywczym z UE nie jest logiczny, biorąc pod uwagę, że UE ma prawie dwa razy więcej konsumentów niż USA i tylko dwie trzecie gruntów ornych w porównaniu z USA.

Według amerykańskiego sekretarza rolnictwa rolnictwo okazało się problemem w rozmowach handlowych między USA a UE, a Bruksela sprzeciwiła się prośbie USA o włączenie go do negocjacji. Póki co, Komisja Europejska rozważyła usunięcie przeszkód w handlu jabłkami, gruszkami i skorupiakami.

Perdue powiedział również, że taryfy na produkty rolne można rozwiązać później, ale należy teraz zająć się przeszkodami regulacyjnymi. Na przykład UE zakazuje importu wołowiny lub mięsa drobiowego produkowanego przy użyciu hormonów, które zostało umyte kwasem nadoctowym aby usunąć patogeny. USA nie stosują już mycia mięsa chlorem, którego użycie do mycia sałaty jest w UE akceptowane.