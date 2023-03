Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) ogłosiła nową pomoc dla ukraińskiego sektora rolnego.

USDID - czyli Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego - ogłosiła 2 marca br. nową pomoc dla ukraińskiego sektora rolnego.

Amerykanie zainwestują konkretnie 44 miliony dolarów w rozbudowę magazynów i infrastruktury w ukraińskim systemie rolniczym, czyli w logistykę transportu naszego wschodniego sąsiada.

Przewiduje się, że projekt ten zwiększy zdolności transportowe Ukrainy o ponad 3,35 miliona ton rocznie, wzmacniając gospodarkę tego państwa i dostarczając bardzo potrzebne zboże na światowy rynek.

Gdzie wybudują te silosy?

W czerwcu ub. roku prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że przy granicach Ukrainy, w tym w Polsce, powstaną tymczasowe silosy, dzięki którym usprawniony zostanie eksport ukraińskiego zboża drogą lądową do tych państw, które na to ziarno czekają.

Ale jak wynika z informacji prasowej USDID, amerykańskie inwestycje zostaną skierowane do trzech terminali zbożowych: Izmaił i Reni na Ukrainie, oba nad Dunajem, oraz Čierna nad Tisou na Słowacji. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na renowację nadbrzeży w portach na Ukrainie, a także zakup magazynu przeładunkowego na Słowacji oraz budowę silosów w tym miejscu i zakup sprzętu transportowego, takiego jak ciężarówki i wagony. Fundusze USAID zostaną też wykorzystane do zakupu sprzętu do załadunku zboża.