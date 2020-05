USA: Producent zamienników mięsa ma się bardzo dobrze mimo kryzysu

Producent zamienników mięsa Beyond Meat z burgerami wegańskimi kontynuuje szybki rozwój nawet w czasach kryzysu koronawirusa. Przychody w pierwszym kwartale wzrosły o 141 procent rok do roku do 97,1 miliona dolarów amerykańskich.

Beyond Meat odnotowało również zysk w wysokości 1,8 miliona dolarów, w porównaniu ze stratą w wysokości 6,6 miliona dolarów w ubiegłym roku.

Firma Beyond Meat została założona w 2009 roku i jest notowana na giełdzie od maja 2019 roku. Firma produkuje roślinne alternatywy wobec mięsa - bez składników pochodzenia zwierzęcego.

Hamburgery Beyond Meat oferują teraz różne sieci fast foodów. Zwłaszcza w przypadku pandemii koronawirusa Beyond Meat i rywal firmy Impossible Foods, które oferują alternatywę dla klasycznych produktów amerykańskiego przemysłu mięsnego w pandemii koronawirusa, mają się świetnie.