Relacje polsko-ukraińskie zmieniły się radykalnie. Rządy obu krajów nie szczędzą sobie razów, które z dnia na dzień stają się ostrzejsze. Biznes nie lubi polityki, dlatego można z niepokojem patrzeć na relacje handlowe pomiędzy Warszawą a Kijowem. Wygranych w tym konflikcie nie będzie.

Gospodarka nie cierpi wstrząsów, służą jej stabilizacja i przewidywalność, o czym bardzo dobrze wiedzą rolnicy. Tych ostatnich trudno doszukać się, gdyż w tej sprawie słyszalny jest jedynie głos polityków. Biznes został spacyfikowany i w toczącej się niedyplomatycznej wojnie pomiędzy Polską i Ukrainą zupełnie zamilkł w przestrzeni publicznej. Być może menadżerowie także patrzą na sondaże, tak samo jak politycy, i widząc, że 64 proc. mieszkańców małych miast chce utrzymania zakazu wwozu zboża z Ukrainy, postanowili się nie odzywać (sondaż SW Reaserch dla rp.pl).

Najpierw „zapraszaliśmy” ukraińskie płody rolne do naszego kraju, wspomagając naszych sąsiadów w toczącej się u nich wojnie (na PKB Ukrainy o wiele większy wpływ ma produkcja rolna w porównaniu z Polską, o czym pisałem w poprzednim wydaniu „Farmera”), potem wnieśliśmy na nie zakaz wbrew decyzjom Komisji Europejskiej. Nad wyrafinowaną kalkulacją ekonomiczną górę wzięły emocje. Zdecydowanie zabrakło dyplomacji.

Grzech zaniechania

O tym, że obie strony, polska i ukraińska, spotkają się we wzajemnych relacjach w tym miejscu, w którym dziś są, było wiadomo dużo wcześniej. Wystarczy spojrzeć na brak dyplomatycznych ukłonów z obu stron, odkąd partia rządząca ogłosiła populistyczne hasło głosem premiera rządu, które wybrzmiało na naprędce zwołanej rolnej konwencji w miejscowości Łyse koło Ostrołęki, a brzmiało ono: nie damy wam, rolnicy, zrobić krzywdy, obronimy was. Granica z Ukrainą dla pszenicy, kukurydzy i rzepaku została zamknięta, szedł tylko tranzyt. Kilkanaście i kilka dni wcześniej miały miejsce znamienne dla dalszego przebiegu relacji polsko-ukraińskich wydarzenia. 5 kwietnia br. do dymisji podał się Henryk Kowalczyk, ówczesny minister rolnictwa. Dzień później do Warszawy przybyli Wołodymyr Zełenski i Joe Biden. Podczas rozmów pomiędzy prezydentami Polski, USA i Ukrainy nadaremno można było szukać szefa kluczowego resortu – resortu rolnictwa. Już te wydarzenia zwiastowały konflikt. Ten zaostrzył się jeszcze bardziej w obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu w Polsce.

Padła koalicja

Nie przetrwała koalicja pięciu państw, którą mozolnie budował Robert Telus, a które wraz z nami zamknęła granice na import wewnętrzny z Ukrainy. Dwa z pięciu krajów (Rumunia i Bułgaria), które domagały się częściowego zakazu ukraińskiego importu rolnego, postanowiły nie brać udziału we wprowadzaniu dalszych restrykcji po 15 września br. Rumuni wypracowali zasady gry handlowej z Kijowem, a Bułgaria po prostu odpuściła. Pozostaliśmy jedynie w asyście Węgier i Słowacji na 27 państw, które tworzą Unię Europejską. Co więcej, zaostrzyliśmy embargo, nie tak bardzo, jak Węgrzy (restrykcje importowe wprowadzili na 25 kategorii produktów), rozszerzając listę zakazu importu o mąkę pszenną, otręby i makuchy. Ukraina, która aspiruje na członka Wspólnoty Europejskiej, nie kryła zadowolenia z decyzji Komisji Europejskiej o nieprzedłużeniu embarga, tym samym dając do zrozumienia trzem unijny krajom (w tym Polsce), że jesteśmy w mniejszości. Naszego rządu nie przekonały zapewnienia Zełenskiego składane w Brukseli, że w ciągu trzydziestu dni Ukraina wprowadzi tzw. środki zaradcze, czyli m.in. system licencji eksportowych na swoje płody rolne i tzw. efektywne środki kontroli eksportu. Granica pozostaje zamknięta, a konflikt przeniesie się na arenę Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO) i dziś trudno powiedzieć, czy po wyborach do Parlamentu w naszym kraju skończy się tylko arbitrażem?

Morawiecki to nie Wokulski

Oba rządy, polski i ukraiński, nie wykorzystują ogromnej szansy na budowanie dobrobytu w swoich krajach. Zarówno my, jak i Ukraińcy, zakładając, że nasze relacje handlowe byłyby ułożone, moglibyśmy zarabiać gigantyczne pieniądze. Ukraińcy na sprzedaży swoich płodów rolnych, my na handlu nimi i ich przetwórstwie, zachowując opłacalność produkcji rolnej w naszym kraju. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jaki jest potencjał ukraińskiego rolnictwa, a ciągłe uciekanie przed nim wpędzi nas w jeszcze większe kłopoty. Zamiast rozwijać infrastrukturę portową, drogową i kolejową, zamykamy granicę. Zamiast pobierać myto od transportowanych produktów, nawet z kasy Brukseli, obrażamy się, definiując urzędników Komisji Europejskiej jako najgorszy sort ludzi w zbiurokratyzowanej Europie.

Marnujemy szanse rozwojowe, mimo że wzorców handlowych mamy co niemiara. Dał nam przykład Bonaparte (śpiewamy w naszym hymnie), dał nam przykład Bolesław Brus, opisując losy Stanisława Wokulskiego w „Lalce”. Właściciel sklepu galanteryjnego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie dorobił się wielkiej fortuny jako dostawca aprowizacji – głównie żywności – dla armii rosyjskiej podczas wojny zwanej bałkańską. Ten imponujący sukces finansowy dostawcy dokonał się w ciągu mniej więcej ośmiu miesięcy, bo wojna zaczęła się w kwietniu 1877 r., zakończyła się traktatem pokojowym w marcu 1878 r., a bohater „Lalki” włączył się do handlu dopiero w czerwcu 1877 r.

Wojna w Ukrainie trwa od lutego 2022 r., czyli dłużej niż czas, w jakim dorobił się Wokulski. A może brzydzimy się wojennych pieniędzy? Na to odpowiedź także mamy. „Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. (...) No – dodał – miałem też szalone szczęście... Jak gracz, któremu dziesięć razy z rzędu wychodzi ten sam numer w rulecie” – mówił handlowiec do Rzeckiego, który żywił obawy.

Handel nad głowami

My nie chcemy, więc biznes z Ukrainą robią inne nacje. Więcej płodów rolnych kupują m.in. Niemcy, którym to my sprzedawaliśmy naszą pszenicę. W zeszłym roku dzwonili do mnie rolnicy z tzw. ściany zachodniej naszego kraju, którzy mówili mi, że niemieccy odbiorcy wzięli od nich po sezonie tylko 10 proc. produkcji, a wcześniej kupowali 90 proc. Nie próżnują Holendrzy, a my cieszymy się, że coraz lepiej funkcjonują korytarze solidarnościowe, przez które odbywa się tranzyt zboża z Ukrainy na zachód.

Wartość eksportu z Unii Europejskiej do Ukrainy w 2022 r. wyniosła 30 mln euro. Najwięcej sprzedała Polska – wartościowo 9,7 mln euro (import wyniósł 5,96 mln euro). Na drugim miejscu w tym rankingu plasują się Niemcy (4,13 mln euro), a na trzecim Węgrzy – 2,5 mln euro. – Polska na razie jest potęgą eksportową w handlu z Ukrainą i „ogarnia” prawie 1/3 eksportu UE-27 do Ukrainy, o dwie i pół długości przed Niemcami – podał unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, dodając, że „to nie wszyscy lubią”.

Cieszy się Europa, ręce zacierają Niemcy, Holendrzy, Francuzi, obserwując rozwój konfliktu na linii Warszawa – Kijów. Zapewne radują się także na Kremlu. Zaostrzając konflikt z Ukrainą, mamy dużo do stracenia. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, który angażuje się w sprawę udziału polskich przedsiębiorców w Ukrainie, nawiązując do odbudowy Ukrainy po wojnie, powiedział, że „strategicznie dla Polski nic się nie zmienia. Dalej będziemy ich wspierać, żeby wygrali z Rosją i stanowili trwały bufor między nami i kacapami” i dodał, że nie należy mylić polityki z emocjami nastolatków. Polska jest jedynym krajem, który „robi duże pieniądze” w Ukrainie. Dzięki zwinności naszych małych i średnich firm sprzedajemy tam dwa razy więcej niż Niemcy i więcej niż Chiny. Jak długo?