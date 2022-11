Jakub Olipra starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu zwracał uwagę na dobre wyniki eksportu rolno- spożywczego w tym roku, który głównie buduje wzrost cen i słabość złotówki. Jednak zaznaczył, że polscy eksporterzy dobrze sobie radzą pomimo dość trudnych realiów, którym musieli sprostać, czyli pandemia, koniec okresu przejściowego z Wielką Brytanią po brexicie i ostatecznie wojna w Ukrainie, która nadal generuje wzrost kosztów na różnych poziomach produkcji żywności.

Jakub Olipra ocenił na wstępie swojego wystąpienia, że w ostatnich latach mimo wielu zawirowań handlowych, dużej zmienności na światowych rynkach, polscy eksporterzy żywności całkiem nieźle sobie radzili.

- Prognozujemy, że w 2022 r. wartość eksportu artykułami rolno - spożywczymi zbliży się do 50 miliardów euro. Jeżeli chodzi o import przekroczymy 30 mld euro. Warto tutaj pamiętać, że w znacznym stopniu to jest efekt wzrostu cen i jeżeli spojrzymy na wolumeny, to już nie mam aż tak imponujących wzrostów. Natomiast oczywiście cieszy nadwyżka w handlu żywnością. Prognozujemy, że ponad 15 miliardów euro w tym roku uda się wygenerować - mówił.

Eksport żywności zajmuje znaczące miejsce w polskiej gospodarce, a nowych rynków dla wysyłki krajowych produktów przybywa. Natomiast nie można zapominać, że to handel wewnątrzunijny buduje wartość polskiego eksportu.

- Udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w polskim PKB wg prognozy wyniesie ok. 8%. Natomiast tutaj również mamy efekt wzrostu cen. Pamiętajmy o tym, że żywność generalnie drożała silniej niż pozostałe dobra produkowane w gospodarce, więc tutaj tym można tłumaczyć ten silny wzrost. Ważne jest też to, że cały czas pozostajemy w trendzie wzrostowym. To pokazuje, że eksport żywności odgrywa coraz większą rolę w polskiej gospodarce. Dużo mówi się też o tym, że polscy eksporterzy eksportują na coraz bardziej egzotyczne rynki. To prawda. Liczba odbiorców polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych to jest ok. 200 krajów, natomiast cały czas, tym głównym odbiorcą polskiej żywności są kraje Unii Europejskiej i to jest lekko ponad 70% udziału w wartości polskiego eksportu, więc oczywiście warto myśleć o egzotycznych rynkach, jeżeli chodzi o kierunki eksportowe. Jednak cały czas tym głównym odbiorcą pozostaje Unia Europejska.

Te bardzo dobre wyniki eksportowe uzyskiwane przez polskich firmy z sektora rolno-spożywczego widać np. poprzez nadwyżkę w handlu artykułami rolno-spożywczymi w 2021 roku. Mamy trzeci wynik po Holandii i po Hiszpanii, a na poziomie całego świata jest to miejsce 12. Duże znaczenie eksportu widać też w wynikach finansowych firmy z branży rolno-spożywczej. Udział eksportu w przychodach polskich producentów artykułów rolno-spożywczych jest w trendzie wzrostowym i obecnie wynosi 27%.

Jak ostatnie lata odmieniły polski eksport zagraniczny?

Branża doznawała wielu zawirowań w ostatnich latach jak zaznaczył Olipra - mamy takie szoki, które wydarzyły się w ostatnich trzech latach, był to oczywiście wybuch pandemii 2020, w 2021 r. koniec okresu przejściowego po brexicie, później wybuch wojny w Ukrainie i obecnie też, z którym się mierzymy czyli szok kosztowy w światowej gospodarce.

Jak te wydarzenia wpłynęły na strukturę geograficzną polskiego handlu żywnością? To, co jest najciekawsze zdaniem Jakuba Olipry to jest spadek znaczenia Wielkiej Brytanii w strukturze naszego eksportu i w ogóle w handlu na skutek brexitu.

- W jakimś stopniu to jest niepokojące, ze względu na to, że Wielka Brytania przez długi czas była jednym z najważniejszych odbiorców naszych artykułów rolno-spożywczych, natomiast jest też jakiś optymizm płynących z tych danych, że mimo tego, że mamy brexit i Wielka Brytania jest już poza Unią Europejską, to polscy eksporterzy cały czas bardzo dobrze sobie radzą i mimo tych trudności odnotowują cały czas wzrosty sprzedaży. To, co jeszcze jest bardzo ciekawe, to jest efekt wojny w Ukrainie czyli istotnie zwiększy się udział Polski i importu właśnie z Ukrainy w strukturze polskiego importu. Udział Ukrainy w polskim eksporcie również się zwiększył. Natomiast w o wiele mniejszym stopniu niż byśmy tego oczekiwali. Mówi się o tym, że Polska miała pełnić rolę takiego huba eksportowego. Wiele danych jednak wskazuje, że dużo importujemy, natomiast ze względu na różne problemy logistyczne mamy problem z później reeksportem tych artykułów spożywczych, które trafiły do nas z Ukrainy – podkreślał Olipra.

Ekspert zaznaczył, że pod względem struktury towarowej, to największym wygranym jest kategoria zbożowa. Z drugiej strony, jeśli chodzi kategorię, która poradziła sobie gorzej to tytoń. Jest to jednak naturalna konsekwencja wyborów konsumenckich i tego co się dzieje na unijnym rynku.