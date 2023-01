Zakładom "STOMIL" S.A. grozi upadłość?

W ocenie NIK wzrastające zadłużenie zakładów "STOMIL" S.A. może w konsekwencji doprowadzić do niewypłacalności stanowiącej przesłankę ogłoszenia upadłości Spółki i narazić na ryzyko braku zaspokojenia jej akcjonariuszy i wierzycieli.

Założone w 1920 r. Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. należały do największych zakładów przemysłowych Bydgoszczy, zatrudniając w szczytowym okresie około 3000 pracowników. Przez lata Spółka wyspecjalizowała się w produkcji płyt i uszczelek gumowych oraz węży hydraulicznych i przemysłowych.

Informacje o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Spółki skłoniła Najwyższą Izbę Kontroli do przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie efektów działań restrukturyzacyjnych. Kontrolą objęto realizację wieloletnich planów strategicznych, wyniki ekonomiczne, posiadanie, wdrażanie i monitorowanie realizacji działań naprawczych, zbywanie aktywów trwałych oraz pozyskiwanie i wykorzystanie środków zewnętrznych na rozwój i poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej od stycznia 2019 r. do lipca 2022 r.

Brak wiedzy u Prezesa Zarządu?

Kontrolerzy NIK ustalili, że Zarząd Spółki w latach 2019-2022 (I półrocze) przyjął dwa plany strategiczne, w których określono cele i ich mierniki, a także zawarto analizę rynku oraz ryzyk i ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej. Kontrola realizacji planów strategicznych wykazała zaburzenie wewnętrznej spójności systemu Spółki, o czym świadczyło wielokrotne wskazywanie przez Prezesa Zarządu na brak wiedzy o sposobie i stopniu realizacji celów zdefiniowanych w dokumentach strategicznych.

Drastycznie spadła sprzedaż

W latach 2019-2022 (I półrocze) Spółka nie osiągnęła stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W całym okresie ponoszono straty w sprzedaży.

Jak ujawnia NIK, ujemny wynik w tym zakresie pogłębiał się z poziomu 4,0 mln zł w 2018 r. poprzez 5,6 mln zł w 2019 r. do 7,2 mln zł w 2020 r. Wiązało się to głównie ze spadkiem przychodów ze sprzedaży z poziomu 51,6 mln zł poprzez 47,8 mln zł do 38,5 mln zł. W 2021 r. strata na sprzedaży zmniejszyła się do poziomu 1,5 mln zł, ale już w I półroczu 2022 r. wyniosła 1,3 mln zł. Na uzyskany w 2020 r. i w 2021 r. dodatni wskaźnik EBITDA – na poziomie 2,7 mln zł i 1,7 mln zł – i zysk netto – w wysokości 0,4 mln zł i 0,2 mln zł – istotny wpływ miała sprzedaż nieruchomości za 7,5 mln zł w 2020 r. oraz aktualizacja wyceny innej nieruchomości w wysokości 2,8 mln zł w 2021 r.

Zakładom "STOMIL" S.A. grozi upadłość?

Od 2021 r. wskaźniki płynności wskazywały na trudności Spółki do regulowania zobowiązań bieżących. Według stanu na 31 maja 2022 r. przeterminowane zobowiązania handlowe wyniosły 6 mln zł (57,3%). Istotnie zwiększono poziom zobowiązań ogółem z 8,5 mln zł na koniec 2020 r. do 23,5 mln zł na koniec I półrocza 2022 r., co stanowiło 62,5% wartości aktywów. W ocenie NIK wzrastające zadłużenie może w konsekwencji doprowadzić do niewypłacalności stanowiącej przesłankę ogłoszenia upadłości Spółki i narazić na ryzyko braku zaspokojenia jej akcjonariuszy i wierzycieli. Wysoki stan zobowiązań w nadmiernym stopniu uzależnia sytuację Spółki od czynników zewnętrznych.

Ponadto w okresie objętym kontrolą zmniejszył się zasób posiadanych przez Spółkę nieruchomości. Ustalono, że zbycie czterech z nich w czerwcu 2020 r. nastąpiło w trybie niekonkurencyjnym, jednak zgodnie z zasadami statutowymi.

Warto wyjaśnić - podkreśla NIK - że jawność wystąpienia pokontrolnego w odniesieniu do części stanu faktycznego oraz niektórych stwierdzonych przez kontrolerów NIK nieprawidłowości została wyłączona w zakresie, w jakim jego treść dotyczyła tajemnicy przedsiębiorstwa. Wyłączenia jawności treści dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).