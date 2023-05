Zakup i montaż silosu zbożowego. Ile to kosztuje w 2023 roku? Już 5 czerwca br. ruszają bezzwrotne dopłaty w wysokości do 60 tys. zł do silosów rolnych. Dodatkowo od czerwca br. wchodzą przepisy ułatwiające budowę większych silosów zbożowych tylko na zgłoszenie. Sprawdziliśmy więc ile kosztuje zakup i budowa silosu oraz w jakim stopniu dotacje pokryją realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o prawie budowlanym, budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m 3 i wysokości nie większej niż 15 m, nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia takiej budowy na początku czerwca br.

Od 5 czerwca br. maksymalna kwota dotacji sięgnie do 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia do 60 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Ceny zakupu wraz montażem silosów lejowych wahają się od ponad 20 tys. zł do ok. 100 tys. zł brutto w zależności od pojemności w 2023 r.

Ceny zakupu wraz z montażem silosów płaskodennych wahają się od ponad 13 tys. zł do ponad 50 tys. zł brutto w zależności od pojemności w 2023 r.

Prezydent RP podpisał 18 maja br. ustawę z dnia z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Wprowadza ona ułatwienia w montażu większych silosów w gospodarstwach rolnych, ale to tak naprawdę dotacje uruchomione 5 czerwca br. do zakupu silosu powinny zwiększyć popyt i ceny na silosy.

Zmiany w przepisach dotyczących budowy silosów rolnych od początku czerwca br.

Podpisana przez Prezydenta RP powyższa ustawa, wprowadza ona szereg ułatwień związanych z realizacją inwestycji budowlanych w gospodarstwach rolnych, w tym i budowę silosów na zboże tylko na zgłoszenie.

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o prawie budowlanym, budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m, nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia takiej budowy.

Jeszcze do końca maja br. obowiązują stare przepisy w ustawie prawo budowlane które pozwalają na budowę bez zgłoszenia pod warunkiem, że jest to naziemny silos na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m.

Nowe przepisy pozwalające na budowę silosów do 15 m i pojemności do 250 m3 wejdą w życie na początku czerwca br., a już od 5 czerwca rusza wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji do budowy silosów zbożowych

Nawet do 60 tys. zł dotacji na zakup i montaż silos od 5 czerwca br.

Dofinansowanie zakupu i montażu silosów wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a do 60 proc. dla młodych rolników.

Maksymalna kwota dotacji sięgnie do 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia do 60 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. W poniższym artykule są dokładne szczegóły dotyczące dofinansowań do silosów zbożowych.

Dotacje bezzwrotne są relatywnie wysokie, ale w jak znacznym stopniu pokryją zakup silosu zbożowego? Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach.

Ceny silosów z 2021 r. Co wpływa na wysokość ceny silosu zbożowego?

Pamiętajmy że na cenę silosu składa się nie tylko jego pojemność, wysokość oraz rodzaj np. płaskodenne, czy lejowe ale też system załadunku którego koszt zakupu może przekraczać wartość samego silosu. Do tego dochodzą koszty związane z transportem silosu i jego montażem.

W połowie 2021 r. cena zakupu używanego silosu do magazynowania zbóż o pojemności ok. 40 ton wyniosła ok. 4 tys. zł. Cena brutto (2021 r.) nowego silosu lejowego o pojemności 16 ton nie wymagającego pozwolenia na budowę (do 7 m) wynosi ponad 15 tys. zł. Montaż takiego silosu to kolejne 2,5 tys. zł brutto w 2021 r.

W przypadku większego silosu np. o pojemności 30 ton do magazynowania zbóż (powyżej 7 m, wymaga pozwolenia na budowę) to cena brutto sięgała powyżej 21 tys. zł, a cena montażu to kolejne ok. 2,8 tys. zł brutto w 2021 r.

Co się zmieniło w przeciągu tych 2 ostatnich lat jeżeli chodzi o ceny montażu i zakupu?

Ile zapłacisz za zakup i montaż silosów lejowych w 2023 r.?

Silosy lejowe o wiele bardzie sprawdzą się przy przechowywania suchego ziarna. Wyróżniają się też możliwością przeprowadzenia zarówno błyskawicznego rozładunku magazynowanego ziarna, jak i ponowne napełnienie silosu. Ich największą zaletą jest właśnie krótki czas od wyładunku zboża do ponownego zasypania. Ponadto nie wymagają one przeprowadzenia prac porządkowych wewnątrz silosu.

Za nowy mały silos zbożowy lejowy o średnicy ok 3 m i wysokości ok 5 m oraz pojemności 16 t zapłacimy do 18 tys. brutto (netto ok. 15 tys. zł). Oczywiście nie wliczamy w to kosztów transportu oraz kosztów zakupu systemu załadunku

Jednak za zakup takiego silosu lejowego wraz z kosztem montażu ok. 2650 zł (wiąże się to z przygotowaniem fundamentów pod silos) zapłacimy w sumie ok. 20500 zł brutto, czyli ok. 16600 zł netto. Wraz z większą pojemnością i wysokością ceny za zakup i montaż silosów olejowych tylko rosną.

Pojemność Średnica Wysokość Nogi Fundament Cena netto zł Cena brutto zł Montaż w zł Suma netto Suma brutto 30 t 3,1 m 7,5 m 8 3,80 m x 3,80 m x 30 cm 20.199 24.844,77 3.737,97 23.238 28.582,74 36 t 3,1 m 8,6 m 8 3,80 m x 3,80 m x 40 cm 22.999 28.288,77 4.253,34 26.457 32.542,11 42 t 3,1 m 9,8 m 8 3,80 m x 3,80 m x 40 cm 27.299 33.577,77 4.253,34 30.757 37.831,11 55 t 4,6 m 7,2 m 8 5,3 m x 5,3 m x 30 cm 37.299 45.877,77 5.890,47 42.088 51.768,24 70 t 4,6 m 8,2 m 8 5,3 m x 5,3 m x 30 cm 39.499 48.583,77 6.236,1 44.569 54.819,87 80 t 5,3 m 7,9 m 14 6,5 m x 6,5 m x 30 cm 42.799 52.642,77 6.753.93 48.290 59.396,7 100 t 5,3 m 9 m 14 6,5 m x 6,5 m x 40 cm 46.799 57.562,77 7.405,83 52.820 64.968,6 125 t 5,3 m 10 m 14 6,5 m x 6,5 m x 40 cm 65.699 80.809,77 10.379,97 74.138 91.189,74 145 t 5,3 m 11,1 m 21 6,5 m x 6,5 m x 40 cm 70.199 86.344,77 11.109,36 79.231 97.454,13

Źródło: Agos

Jak widać koszty montażu bardzo mocno rosną i przekraczają sporo bo ponad 10 tys. w przypadku zakupu silosów o pojemności powyżej 100-125 t. Co ciekawe jak nas poinformował jeden rolnik z woj. podkarpackiego jeszcze rok, pół roku temu koszty montażu były o wiele niższe.

Jeszcze rok temu montaż silosów był od 50% do 100% niższy niż mamy to w przypadku 2023 r. Ceny samych silosów mocno nie podskoczyły to koszty montażu bardzo mocno się zmieniły - mówi nam rolnik z woj. podkarpackiego.

A ile kosztuje zakup silosu ok 250-260 ton.

Za silos płaskodenny 260-tonowy w BINie trzeba zapłacić ok. 64 tys. zł brutto (cena bez żadnego systemu załadunku), transport do gospodarstwa rolnego ok. 4,3 tys. zł, w tym montaż silosu 13,6 tys. zł - podkreśla rolnik z woj. podkarpackiego.

Koszty dostawy silosu do gospodarstwa rolnego oczywiście zależą od pojemności takiego silosu oraz odległości - im większa odległości, tym większy koszt. A ten ostatni waha się od 300 zł do ponad 3600 zł + koszty VAT-u.

Pamiętajmy też o systemie załadunkowych w zależności od rodzaju sytemu (ślimakowy, pneumatyczny czy kubełkowe mogą wynieś ok. 30-100 tys. zł w zależności od rodzaju oraz dodatkowego wyposażenia, które wybierzmy do naszego silosu.

Ceny silosów płaskodennych w 2023 r.

Dlaczego silos płaskodenny jest prawie 2 do 1,5 razy tańszy od silosu lejowego? Dlatego że silos lejowy waży 2 razy więcej niż płaskodenny. Silos płaskodenny wymaga więc ok. dwa razy mniej stali do wykonania i dlatego też jest tańszy co nie znaczy że lepszy.

Dlatego też za silos płaskodenny o pojemności 20 t i średnicy 3,1 m oraz wysokości ok 4,3 m zapłacimy 13 tys. zł brutto czyli ok. 10500 zł netto, czyli o 5 tys. zł mniej za silos lejowy o pojemności 20 t (ok. 18 tys. zł brutto).

Silos płaskodenny o tej samej pojemności będzie niższy o 3-4 m od silosu lejowego, ale przeznaczony jest do świeżych zbóż. Ponadto silosy płaskodenne wymagają kompletnego, pełnego opróżnienia przed wykonaniem ponownego załadunku zboża.

Pojemność Średnica Wysokość Nogi Fundament Cena netto zł Cena brutto zł Montaż w zł Suma netto Suma brutto 38 t 3,1 m 5,4 m - 4,00 m x 4,00 m x 20 cm 12.599 15.496,77 2.558,4 14.679 18.055,17 60 t 4,6 m 5,8 m - 5,30 x 5,30 m x 20 cm 16.199 19.924,77 3.274,26 18.861 23.199,03 75 t 4,6 m 6,9 m - 5,30 x 5,30 m x 20 cm 18.299 22.507,77 3.709,68 21.315 26.217,45 100 t 5,3 m 7,2 m - 6,00 m x 6,00 m x 30 cm 27.499 33.823,77 5.576,82 32.033 39.400,59 120 t 5,3 m 8,3 m - 6,00 m x 6,00 m x 30 cm 31.799 39.112,77 6.472,26 37.061 45.585,03 140 t 5,3 m 9,5 m - 6,00 m x 6,00 m x 30 cm 34.899 42.925.77 7.086,03 40.660 50.011,8

Źródło: Agos

Pamiętajmy też że przy zakupie silosu płaskodennego trzeba też doliczyć koszt dostawy oraz montażu i nie zapominajmy o systemie załadunkowym itd.

A co z dostępnością silosów? Jak szybko go kupimy i przewieziemy oraz uruchomimy w gospodarstwie rolnym.

Jak z dostępnością silosów do magazynowania zboża?

Jak pytaliśmy w filmie Agos, dostępność jest dobra, ale trzeba się liczyć że silos zostanie uruchomiony dopiero po ok. 1,5 miesiąca do 2 miesięcy. Dlaczego?

Gdyż trzeba wykonać wpierw fundament który musi dojrzeć i stężeć tak aby dopiero można było na nim montować silos. jednak jak zaznaczono nam dostępność zaczyna się zmieniać i jest bardzo dynamiczna.