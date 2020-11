Znacząco wzrósł eksport rolny z USA do Chin

USA znacznie rozszerzyły swój eksport rolny do Chin w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przypisują ten pozytywny rozwój „Kontraktowi I fazy” zawartemu z ChRL w połowie stycznia 2020 r.

Jak poinformowało ministerstwo rolnictwa USA (USDA) i biuro przedstawiciela handlowego USA (USTR), do 23 października br. Chiny zakupiły towary rolne o wartości 23,6 mld dolarów amerykańskich. Stanowi to około 71 proc. wartości przewidzianej w umowie na 2020 r.

Nadal jednak nie jest jasne, czy cel zostanie w pełni osiągnięty. Niemniej jednak eksport produktów rolnych do Chin powinien w tym roku pobić rekord. Wskazuje na to również wielkość nadchodzących dostaw. Jak szczegółowo wyjaśniły USDA i USTR, według danych z 8 października 8,7 mln ton amerykańskiej kukurydzy powinno jeszcze trafić do Chin.

USDA określił odpowiednią ilość eksportowanej soi na 17,4 mln ton. Byłoby to dwa razy więcej niż w tym samym momencie w 2017 r., czyli roku odniesienia dla „umowy w fazie 1”. Pozytywnie rozwijały się również dostawy sorgo. W okresie od stycznia do sierpnia 2020 r. wartość dostaw wyniosła łącznie 617 mln dolarów, po 561 mln dolarów w 2017 r.

Według władz USA sprzedaż amerykańskiej wieprzowiny i produktów pochodnych do Chin w tym roku do 8 października br. wzrosła ośmiokrotnie w porównaniu z okresem odniesienia. Od stycznia do sierpnia 2020 r. wyeksportowano te produkty łącznie za 1,5 mld dolarów. W tym samym okresie wartość eksportu wołowiny i produktów pokrewnych potroiła się w stosunku do roku odniesienia. USDA zakłada, że ​​eksport kolejnych produktów rolnych do Chin w tym roku będzie znacznie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej lub przynajmniej nieznacznie przekroczy poprzednie rekordy. Dotyczy to m.in. karmy dla zwierząt domowych, siana z lucerny i orzeszków ziemnych oraz dań gotowych.