Brakuje jeszcze 2 milionów ton węgla opałowego do ogrzania domów

Gminy zgłosiły, że do końca tego sezonu grzewczego, tj. do 30 kwietnia br. potrzebują jeszcze ok. 2 miliony ton węgla opałowego.

Do systemu dystrybucji węgla przystąpiły niemal wszystkie gminy w Polsce. Zapotrzebowanie na węgiel rządowy zgłoszone przez gminy wynosi ok. 2 miliony ton. Potrzebują go one do końca sezonu grzewczego, tj. do 30 kwietnia br. Szykują się zmiany w przepisach prawnych, które wydłużą czas sprzedaży oraz zwiększą limity węgla rządowego.

Szykują się zmiany w przepisach prawnych, które wydłużą czas sprzedaży oraz zwiększą limity węgla rządowego tak aby można go kupować na kolejny sezon grzewczy.

W całym systemie dostarczono ok. 2 mln ton dostarczonych do samorządów. W sumie ok. 5 mln ton węgla opałowego już dotarto do gospodarstw domowych dzięki państwowym spółkom węglowym oraz dzięki samorządowego.

- Jesteśmy przygotowani, by to zapotrzebowanie wypełnić – deklaruje wiceminister. Dodaje, że spółki Skarbu Państwa dostarczyły już do mieszkańców ok. 5 mln ton węgla.

Wiceminister zwraca uwagę, że kolejne zamówienia surowca powinny się pokrywać z realnym zapotrzebowaniem mieszkańców. Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka pojawienia się problemu z nieodebranym węglem.

- Jeśli będą się zdarzały takie sytuacje, że węgiel na składowiskach zostanie, chcemy wydłużyć okres odbioru. Węgiel będzie można sprzedawać dłużej - nie tylko do 30 kwietnia, także mieszkańcom innych gmin – dodaje.

Wydłużenie terminów sprzedaży węgla oraz zwiększenie limitów

Karol Rabenda zapowiada, że planowane są zmiany w przepisach, które uelastycznią cały proces dystrybucji węgla.

- Jesteśmy tu w kontakcie z samorządami. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy przedstawiać szczegółowe rozwiązania – zapowiada Karol Rabenda.

Węgiel opałowy, który zostanie w gminach niesprzedany najprawdopodobniej będzie nadal sprzedawany mieszkańcom gmin po sezonie grzewczym czyli po 30 kwietnia br. Planowane jest też zwiększenie limitów przy zakupie węgla opałowego na kolejny sezon grzewczy

Wiceminister aktywów zwraca przy tym uwagę, że wobec ogromnego wyzwania, jakim było wprowadzenie embarga na rosyjski węgiel udało się nie tylko wypracować sprawny system dystrybucji paliwa, ale doprowadzić też do stabilizacji cen.

- Wszystko to dzięki działaniom rządu oraz wysiłkowi państwowych spółek, które są zaangażowane w ten proces – zauważa.

