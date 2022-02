Ceny dachowych instalacji fotowoltaicznych powinny spadać dopiero w 2023 r.

Właściciele gospodarstw domowych, którzy zdecydowali się zakupić instalacje fotowoltaiczne w 2021 r. po prostu przepłacili. Zdaniem eksperta GlobalData za wzrosty cen paneli fotowoltaicznych odpowiada pandemia COVID, która wywołała globalne zakłócenia łańcuchów dostaw. Spodziewa się on stopniowych spadków cen na globalnym rynku dopiero w 2023 r.

Według GlobalData wszyscy ci, zdecydowali się zainwestować w instalację dachowych paneli słonecznych w czasie pandemii, przegapili to, co było ponad dziesięcioletnim rocznym spadkiem cen.

Pandemia doprowadziła do wzrostu cen instalacji fotowoltaicznych

Wiodąca firma zajmująca się danymi i analizą stwierdziła, że cena systemów paneli spadała co roku w latach 2013-2020, po czym związane z epidemią COVID-19 zakłócenia w łańcuchu dostaw gwałtownie zatrzymały ten globalny trend.

- Aby przedstawić to w odpowiedniej perspektywie, w 2014 roku koszt instalacji systemu solarnego na dachu przeciętnej wolnostojącej nieruchomości mieszkalnej wynosił około 9300 USD (ok. 36 tys. zł) . Co roku spadał o 600-900 dolarów (2300-3550 zł), aż do 2020 roku, kiedy to cena wynosiła 4550 dolarów (ok. 18000 zł). W 2021 r. cena ta wzrosła o 700 USD (2700 zł) - koszt nienotowany od 2018 r. Nie spodziewamy się powrotu tych kosztów do poziomu z 2023 r. - podkreśla Attaurrahman Ojindaram Saibasan, analityk rynku energii w GlobalData,

Przy czym najczęściej stosowane panele na dachach budynków mieszkalnych mają moc 340 W. Dla domu o powierzchni ok. 110 m2 potrzeba od 10 do 12 paneli, przy czym do obliczeń przyjęto najniższą wartość.

W 2020 r. globalna skumulowana moc fotowoltaiczna na dachach wyniosła 248,8 gigawatów (GW), co stanowiło wzrost o 23,8% w porównaniu z 2019 r. Na region Azji i Pacyfiku przypadło 53,5% udziału w rynku - z czego na same Chiny przypadło 12,4% rynku globalnego.

Europa oraz Ameryka Północna i Południowa (NA&SA) stanowiły odpowiednio 29,1% i 13,6%. Rządy w tym regionie promują dachowe instalacje fotowoltaiczne poprzez różne długoterminowe polityki, zachęty finansowe, dotacje i ulgi podatkowe.

Prognozowane spadki cen instalacji fotowoltaicznych dopiero w 2023 r.

Najnowszy raport GlobalData, "Rooftop Solar Photovoltaic (PV) Market, 2021 - Global Market Size, Market Share, Major Trends, and Key Country Analysis to 2030", ujawnia, że trend, w którym ceny systemów fotowoltaicznych na dachach spadały w latach 2013-2020, wynikał ze wzrostu podaży ogniw i modułów słonecznych.

W związku z tym ograniczenia logistyczne spowodowane pandemią COVID-19 doprowadziły do wzrostu cen surowców i gwałtownego wzrostu cen systemów fotowoltaicznych w 2021 r.

- Opóźnienia w wysyłkach, w połączeniu z brakiem dostępności siły roboczej, spowodowały poważne utrudnienia w łańcuchu wartości. Oczekuje się, że w 2022 roku koszty umiarkowanie wzrosną, a następnie będą stopniowo spadać w latach 2023-2030 dzięki postępowi technologicznemu, zmniejszeniu liczby komponentów i zwiększeniu skali produkcji. Niektóre kraje wprowadziły tymczasowe ulgi w postaci zachęt i rabatów, aby przezwyciężyć wyzwania związane z pandemią - zauważa Attaurrahman Ojindaram Saibasan, analityk rynku energii w GlobalData,

W 2020 r. jedna trzecia globalnej skumulowanej mocy instalacji słonecznych na dachach została zainstalowana na obszarach mieszkalnych, a pozostała część w segmencie komercyjnym i przemysłowym (C&I).

- Przejście zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych na "prosumentów" - czyli osoby, które zarówno produkują, jak i wykorzystują własną energię elektryczną - jest coraz częstsze ze względu na zastosowanie paneli słonecznych w materiałach budowlanych oraz preferencje dla małych instalacji słonecznych w inteligentnych miastach i mikrosieciach. Oczekuje się, że te czynniki ustabilizują wzrost liczby instalacji słonecznych na dachach - podsumowuje Attaurrahman Ojindaram Saibasan, analityk rynku energii w GlobalData,