Wrzesień, w raz z nadchodzącym ochłodzeniem, przypomina o zbliżającym się sezonie grzewczym i o konieczności zakupienia węgla lub ekogroszku. Sprawdźmy jak prezentują się obecnie ceny węgla z PGG na tle konkurencji. To że asortyment PGG jest dostępny w e-sklepie nie znaczy że kupisz i odbierzesz z najbliższego KDW.

Mimo że w komunikacie spółka PGG zapewnia, że cała bieżąca produkcja węgla opałowego z kopalń trafia do sklepu to nadal są problemy z dostępnością asortymentu PGG.

Klienci komunikując się na stronach potwierdzają, że najprawdopodobniej brakuje węgla PGG w wybrankach składach KDW tylko że ostatnio tych składów KDW bez węgla zaczyna przybywać. Tak wynika przynajmniej z opinii klientów PGG.

Dobrą wiadomością są za to obniżki ekogroszku w kilku innych sklepach niż PGG. Ceny niektórych ekogroszków spadły poniżej 1700 zł za tonę nie licząc kosztów dostawy. Z dostawą dobrej jakości ekogroszki kosztują między 1800-2000 zł za tonę.

Sprawdziliśmy wraz z ekspertem JakiEkogroszek.pl ceny węgla i ekogroszku na rynku we wrześniu i nie mamy zbyt dobrych wiadomości.

- To co w pierwszej kolejności przykuwa uwagę to wzrost cen w PGG. Ekogroszek workowany oraz luzem podrożał o 100 zł na tonie w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Cena jest więc zbliżona do tej z początku roku - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Problematyczny dostęp do asortymentu PGG z KDW

Ekogroszek w workach jest jednak dostępny tylko przez krótki czas. Zazwyczaj o godzinach 8.00 i 15.00, w dni robocze - podkreśla ekspert JAkiEkogroszek.pl.

Jednak klienci którym już udało się wybrać "dostępny" asortyment w e-sklepie PGG trafiają na drugą ścianę jakim jest dostępność węgla w KDW.

Widać tez że PGG ma problem z obsługą zamówień z KDW mimo zapewnień PGG, że sprzedaż węgla nie zwalnia i sprawnie przebiega to wydłuża "możliwość" odbioru węgla do 60 dni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zachęcamy naszych klientów, którzy chcą kupić węgiel na zimę w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej S.A. na najbliższy okres grzewczy, do spokojnego zaplanowania zakupów. Obserwujemy, że zainteresowanie zakupem węgla nie słabnie, dlatego, aby umożliwić naszym klientom swobodne zaplanowanie zakupów na sezon zimowy od czwartku 7 września br. wprowadzamy możliwość odbioru kupionego w sklepie PGG S.A. węgla do 60 dni.

W ten sposób PGG chce rozluźnić kolejki w wąskim gardle jakim stają się punkty KDW w całej Polsce przez danie możliwości odbioru węgla w ciągu 60 dni a nie w ciągu 30 dni.

Zresztą wystarczy przejrzeć komentarze niezadowolonych klientów e-sklepi PGG:

Witam. Czy ktoś wie czemu z PGG nie można już kupić węgla na cały kraj tylko wyświetla się kilka województw.

PGG informowało, że węgiel jest w wybranych magazynach KDW i już pod koniec lipca br. był problem z dostępnością węgla w KDW. Źródło: PGG

Kolejne zapytanie przy zakupie węgla z e-sklepu PGG:

Czemu tylko opolskie się wyświetla województwo kdw?

Kolejny komunikat ze strony kupujących:

Chyba tak jak piszesz kolega wyżej na to wygląda że znowu skończył się wegiel na pgg a już miało nie brakować. Ja dziś o 8 chciałem kupić wesoła niestety był jakiś problem z płatnością.. transakcja odrzucona..

Inny klient pisze:

Jest kostka Mysłowice dostępna ale odbiór kdw Opole rany to 400 km , to nieda się kupić z takim odbiorem co chodZi??

Z ostatnich dni ktoś się chwalił że w e-sklepie PGG węgiel jest dostępny a odpowiedź dostał:

Co z tego. Tylko dla 3 województw

Jeżeli masz problem z zakupem może warto zastanowić się nad zakupem ekogroszku i węgla od innych dystrybutorów.

Dostępność, ceny węgla i ekogroszku u innych dystrybutorów we wrześniu

Dobrą wiadomością są za to obniżki ekogroszku w kilku innych sklepach niż PGG. Dla poszukujących opału ekspert Jakiekogroszek.pl przygotował najtańszych opcji z zastrzeżeniem, że jedynym kryterium jest cena.

Propozycji jest sześć. Ekogroszki Ogień, Petrodom, Diablo i Zalkar są dostępne w cenie poniżej 1800 zł wraz z dostawą - podkreśla ekspert Jakiekogroszek.pl. - Po ostatniej dużej obniżce, za ok. 1750 zł, można kupić ekogroszek Ekosort. Obowiązuje tu ograniczenie do 3 ton. W podobnej cenie jest ekogroszek Kazach dostępny na Allegro.

Ranking najtańszych wybranych ekogroszków na rynku we wrześniu 2023.

nazwa produktu i firma cena z sierpnia br. cena z września br. o ile potaniał/podrożał? koszty dostawy MJ/kg GJ/zł Ekogroszek Special - Zalkar 2400 zł 1749 zł potaniał o 251 zł 125 zł 26,5 68,90 zł Ekogroszek Ekosort® - Katowicki Węgiel 2410,80 zł 1749,06 zł potaniał o 661,74 zł - 24 72,88 zł Ekogroszek - Tauron 1848,75 zł 1848,75 zł - 203,75 zł 26 77,02 zł Ekogroszek Diablo Gold - M.P.M. Zagorski 1949 zł 1949 zł - - 28 69,61 zł Ekogroszek Optimum - Zalkar 1950 zł 1699 zł potaniał o 251 zł 125 zł 26,5 68,83 zł Ekogroszek Champion Plus - Petrodom 2099 zł 1949 zł potaniał o 150 zł - 28 69,61 zł Ekogroszek KAZACH - TopDek 1750 zł - nowość - - 24 72,92 zł Ekogroszek Karolina - PGG 1650 zł 1750 zł podrożał o 100 zł 250 zł 28 72,,92 zł Ekogroszek Retopal/Karlik/Pieklorz - PGG 1650 zł 1750 zł podrożał o 100 zł 250 zł 25/27/27,5 80/74,07/72,73 zł

Źródło: JakiEkogroszek.pl