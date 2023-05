Ceny ekogroszku spadły w maju po raz kolejny. Ostatnio jednak niektórzy dystrybutorzy węgla lekko podnieśli wartość ceny niektórych produktów z tego asortymentu. Czy ceny ekogroszku odbijają się od przysłowiowego dna? Czy też jeszcze spadną w czerwcu br.?

W maju br. ceny ekogroszków także spadały o ok. 100-200 zł na tonie. Niestety spadki cen nie są tak duże ,jak miało to miejsce na przełomie marca i kwietnia br.

Co gorsze i ważniejsze pojawiły się pierwsze niewielkie podwyżki cen ekogroszków premium (o 20-120 zł na tonie) o większej kaloryczności, co może zwiastować wzrostowy trend cen nie tylko ekogroszku ale węgla opałowego od czerwca br.

Obowiązuje również promocja w PGG, która została uwzględniona w poniższym zestawieniu. Patrząc na stosunek ceny do wartości opałowej, to obecnie jest to jeden z najbardziej opłacalnych wyborów mimo naliczenia podwójnego kosztu transportu.

Prezentujemy kolejne zestawienie <strong>cen ekogroszków</strong>. w maju br. Ten miesiąc różni się do kwietnia br., gdyż na rynku pojawiły się pierwsze wrosły cen ekogroszków. To jest już sygnał ostrzegawczym, że ceny nie tylko ekogroszków, ale też i węgla opałowego mogą stanąć w miejscu albo nawet i podskoczyć w czerwcu br.

Dlatego też warto już w maju podjąć decyzję o zakupie ekogroszku i węgla opałowego do ogrzania domu. Przeciągając decyzje o zakupie węgla będziemy najprawdopodobniej musieli się zmierzyć z wzrostem cen węgla i ekogroszków w czerwcu br.

Jednak nie wiadomo, jak ceny będą kształtować się w przyszłym miesiącu. Na pewno będą już rosły po czerwcu br. kiedy praktycznie wszystkie gminy wyprzedadzą rządowy węgiel.

Nie wszystkie ceny ekogroszków spadły w maju

Spadki cen są jednak mniej spektakularne niż te, które widzieliśmy wcześniej. Zazwyczaj wynoszą one ok. 100-200 zł na tonie. Przy niektórych produktach pojawiły się też pierwsze niewielkie wzrosty - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl

Gdzie najtaniej kupisz ekogroszek w maju br.?

Jak podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl warte odnotowania są obniżki w Tauronie, firmach Pan Groszek, Medex i PHU Darek.

Najtańsze ekogroszki są do kupienia w cenie od 1700 zł za tonę z dostawą. Gdyby szukać średniej ceny, to w tej chwili byłaby w przedziale między 1900 zł, a 2000 zł za tonę z dostawą - dodaje ekspert JAkiEkogroszek.pl.

Obowiązuje również promocja w PGG, która została uwzględniona w poniższym zestawieniu.

- Patrząc na stosunek ceny do wartości opałowej, to obecnie jest to jeden z najbardziej opłacalnych wyborów (nawet po dodaniu kosztów transportu).

Taniej dostępny jest tylko węgiel luzem w PGG o ile dostawa przez KDW nie jest zbyt wysoka - podsumowuje ekspert JakiEkogroszek.pl.

Ranking najtańszych wybranych ekogroszków na rynku w maju br.

nazwa produktu i firma cena z kwietnia br. cena z maja br. o ile potaniał/podrożał? koszty dostawy MJ/kg GJ/zł Ekogroszek Super Mocny - PHU Darek 2700 zł 2100 zł taniej o 600 zł - 29 72,41 zł Groszek Ogień - Sibugolpl 1898 zł 1749 zł taniej o 149 zł - 24 72,88 zł Ekogroszek - Tauron 1999,99 zł 1798,75 zł taniej o 201,24 zł 203,75 zł 26 77,02 zł Ekogroszek Jaret plus - Tauron 1999,99 zł 1798,75 zł taniej 201,24 zł 203,75 zł 25 77,02 zł Ekogroszek Premium - Medex 2099 zł 1649 zł taniej o450 zł 250 zł 26 73,04 zł Eko Premium - Najlepszy Ekogroszek 2099 zł 2119 zł drożej o 20 zł - 25 84,76 zł Supergroszek Standard - EN22 Sp. z o.o. 1949 zł 2069 zł drożej o 120 zł - 26 79,58 zł Ekogroszek Piekło Wesoła Czerwony - Węglobud 2050 zł 1950 zł taniej o 100 zł 270 zł 28 70,29 zł Ekogroszek Retopal/Karlik/PIekorz - PGG 1770 zł 1570 zł taniej o 200 zł 250 zł 25/27/27,5 72,90/67,47/66,18 zł

Źródło:: JakiEkogroszek.pl