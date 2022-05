Ceny ekogroszku podskoczyły do 3 tys. zł za tonę i nie przestają rosnąć

W maju br. cena zakupu workowanego ekogroszu za 3 tys. zł za tonę to już norma, kiedy jeszcze parę miesięcy temu ceny ekogroszku sięgały od 1300 zł do 1500 zł za tonę. Foto. Shutterstock

Ceny ekogroszku workowanego sięgają już nawet 3 tys. zł za tonę w maju br. i wygląda na to, że nie przestaną rosnąć. Co gorsze, coraz więcej produktów do ogrzewania jest niedostępnych, a te które można zakupić drożeją w zastraszającym tempie A przecież mamy już praktycznie za sobą sezon grzewczy.

Prezentujemy aktualne ceny ekogroszku oraz produktów pochodnych wykorzystywanych do ogrzewania domów. Mimo że mamy sezon grzewczy za sobą ceny ekogroszku oraz węgla workowanego nie przestają rosnąć Ceny ekogroszku sięgnęły już ponad 3 tys. za tonę w maju br. W maju br. cena zakupu workowanego ekogroszu za 3 tys. zł za tonę to już norma, kiedy jeszcze parę miesięcy temu ceny ekogroszku sięgały od 1300 zł do 1500 zł za tonę. W KGM Hurtownia opału majowe ceny za tonę ekogroszku wzrosły o ok. 680-700 zł w porównaniu do kwietnia br. W firmie Bartex Węgiel mamy posobną sytuację ceny w ich sklepie internetowym zbliżają się do 3 tys. zł za tonę (ekogroszku). W przypadku sklepu internetowego Energo składy węgla ceny za ekogroszek typu premium dochodzą nawet do 3200 zł za tonę, zaś w przypadku zwykłego ekogroszku ceny sięgają ponad 3 tys. zł za tonę. Jeżeli zdecydujemy się kupić zwykły węgiel orzech workowany to cena za 1 tonę wyniesie ponad 2900 zł. Podobne ceny zobaczymy w sklepie internetowym Pan Groszek, gdzie za Ekogroszek "Pan Groszek Yellow" zapłacimy 2999 zł od tony. Praktycznie we wszystkich sklepach internetowych oferujących workowany ekogroszek czy węgiel będziemy mieli podobne wysokie ceny lub problem z dostępnością do części produktów do ogrzewania, a opartych na węglu. Gdzie najtaniej kupisz ekogroszek? Oczywiście najtaniej kupimy ekogroszek w polskich spółkach węglowych. Tonę ekorgoszku można już w nich nabyć za ok. 1000 zł i "delikatnie" ponad 1000 zł. Jednak i tu odnotowaliśmy majowe podwyżki cen produktów opartych na węglu w porównaniu z kwietniem br. I tak w Tauronie ceny za tonę ekogroszku wzrosły o ok. 25-30 zł w porównaniu do kwietnia br. W przypadku Polskiej Grupy Górniczej (PGG )odnotowaliśmy wzrosty nawet o 80-85 zł na tonie ekogroszku porównując ceny majowe z kwietniowymi w 2022 r.. Jedna o wiele większy jest problem z dostępnością do workowanych produktów oferowanych przez polskie spółki węglowe. Kupienie ich jest praktycznie niemożliwe przez brak dostępności tych produktów. Co więcej, w wyniku sankcji narzuconych na Rosję (wojna w Ukrainie) z rynku polskiego zostało wycofanych wiele produktów kilku firm powiązanych z Rosją np. KTK Polska. Przykładowo w firmie Atex za tonę ekogroszku zapłacimy "tylko" 2400-2500 zł za tonę i ich produkty na razie są dostępne. Także np. w Węglobud można kupić ekogroszek za ok. 2500-2600 zł za tonę i nadal jest dostępny. Jednak i te ceny nie należą do najtańszych.

