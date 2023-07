Ceny polskiego prądu jedne z najwyższych w całej Europie w czerwcu

Pomimo, że w czerwcu br. nawet doszło do wystąpienia ujemnych cen energii na polskim rynku, i to dzięki OZE, to niestety polskie ceny prądu były jednymi z najwyższych w całej Europie.

Średnia cena energii na rynku SPOT w czerwcu w UE wzrosła o ponad 12,3 proc. w stosunku m/m i wyniosła 90,92 EUR/MWh.

W Polsce średnia cena energii SPOT w czerwcu wzrosła o ok. 13 proc. m/m, i kosztowała ponad 119,83 EUR/MWh.

Średnia cena energii w UE dla kontraktu terminowego (BASE Y-23) zmalała w czerwcu m/m o -1,4 proc. i wyniosła 130,72 EUR/MWh.

W Polsce średnia cena energii (BASE Y-23) w czerwcu br. wyniosła 149,5 EUR/MWh i była o ok. 2,5 proc. niższa od tej w maju br. W czerwcu 2023 r. na rynku SPOT za 1 MWh płacono w UE średnio 90,92 Euro, czyli ponad 12 proc. więcej, niż w ubiegłym miesiącu. W Polsce cena ta wynosiła w czerwcu około 120 Euro. W czerwcu 2023 r. na rynku SPOT za 1 MWh płacono w UE średnio 90,92 Euro, czyli ponad 12 proc. więcej, niż w ubiegłym miesiącu. W Polsce cena ta wynosiła w czerwcu około 120 Euro. Źródło: Energy Solution Średnia cena dostaw rynku dnia następnego energii elektrycznej w minionym miesiącu wyniosła dla całej opisywanej strefy 91 EUR/MWh, wobec 81 EUR/MWh w maju (+12,3 proc.). Czytaj więcej Co ze zwiększeniem limitu zużycia prądu? Rząd zajmie się tym projektem W czerwcu mieliśmy do czynienia z ruchami wzrostowymi na większości istotnych rynków towarowych w Europie. Liderem zwyżek cen był hurtowy rynek gazu ziemnego o bliskim horyzoncie dostaw (kontrakty miesięczne +35 proc. wg cen zamknięcia ostatnich dni czerwca i maja). Istotne wzrosty odnotowano również na rynku węgla kamiennego w Europie (indeks API2, +24 proc.). Relatywnie najmniejsza zmiana dotknęła rynek uprawnień do emisji (+11 proc.) - mówi Krzysztof Mazurski, dyrektor Działu Portfolio Management, ekspert firmy Energy Solution. Polski rynek spotowy energii elektrycznej z najwyższymi cenami w drugiej połowie czerwca Polski rynek spotowy rozliczył się ceną 536 zł/MWh, wobec 480 zł/MWh w maju (+12 proc.). Choć Polska była po raz pierwszy w tym roku tak wyraźnym liderem wysokich cen dla rynku dnia następnego, to przesunięcie relacji średnich w ujęciu miesięcznym było zbliżone do całego koszyka porównawczego innych obszarów cenowych. Pierwsza część miesiąca była okresem niskiego obłożenia pracą elektrowni konwencjonalnych (połączenie dobrych warunków atmosferycznych i wysokiej dostępności źródeł wytwórczych). Pierwsza połowa czerwca rozliczyła się ceną 440 zł/MWh. Druga odsłona opisywanego okresu była trudniejsza, przede wszystkim ze względu na wyższy poziom odstawień jednostek wytwórczych i odczuwalnie trudniejsze warunki meteo. Uśredniona cena tego okresu to 632 zł/MWh. Czytaj więcej O ile wzrosną limity zamrażające ceny prądu w 2024? Hurtowy rynek cen energii długoterminowy na rok 2024 Uśredniona cena zakupu energii dla kontraktu terminowego (BASE Y) na 2024 r. wynosiła w ubiegłym miesiącu ponad 130 Euro i w stosunku do maja była niższa o ponad 1,4 proc. W Polsce spółki handlujące energią, oczekiwały za 1 MWh niemal 150 Euro. Źródło: Energy Solution W części terminowej hurtowego rynku energii elektrycznej, dla którego analizowanymi reprezentantami są produkty roczne na 2024 r., spadek cen był nieznaczący i dla całej strefy wyniósł -1,4 proc. W Polsce ten wskaźnik, wzbogacony o ważenie notowań wolumenem obrotu, dał wynik 662 zł/MWh, wobec 701 zł/MWh z maja br. (-5,6 proc.). Dla polskiego rynku istotnymi zagadnieniami pozostają na pewno znaczące ograniczenie aktywności w zakresie obrotu gwarancjami pochodzenia wynikające ze zmian zaproponowanych przez prawodawcę oraz spekulacje na temat ewentualnego przedłużenia ustawy „zamrażającej” ceny energii elektrycznej na kolejny rok dostaw - mówi Krzysztof Mazurski, dyrektor Działu Portfolio Management, ekspert firmy Energy Solution. W kontrze do tych zagadnień pozostaje głos Komisji Europejskiej nawołujący do stopniowego, ale konsekwentnego odchodzenia od mechanizmów interwencyjnych wprowadzonych przez kraje członkowskie w odpowiedzi na szalejące ceny surowców i mediów. Czytaj więcej Bez rządowej interwencji ceny i rachunki za prąd wzrosną w 2024 r.

