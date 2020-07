Ceny prądu dla gospodarstw domowych nie zmienią się

Postanowione - w tym roku cena prądu nie zmieni się. Prezes URE odmówił zatwierdzenia nowych - wyższych - taryf na sprzedaż energii elektrycznej.

W ocenie prezesa urzędu obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez główne przedsiębiorstwa energetyczne w Polsce podwyżek cen energii - poinformował w poniedziałek URE.

Decyzja dotyczą czterech przedsiębiorstw pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót.

Decyzja regulatora oznacza, że czterej sprzedawcy będą stosować w rozliczeniach z klientami w gospodarstwach domowych korzystających z oferty taryfowej (grupy taryfowe G) dotychczasowe ceny energii elektrycznej.

Wnioski o zatwierdzenie taryf wpływały do URE do końca lutego 2020 r. PGE i Enea wystąpiły z wnioskami o zatwierdzenie nowych taryf (zatwierdzone przez regulatora w grudniu 2019 r. i w styczniu 2020 r. miały termin obowiązywania określony do końca marca br.). Natomiast Energa i Tauron zwróciły się z wnioskami o zmianę aktualnie obowiązujących taryf, które - zgodnie z decyzjami Prezesa URE z grudnia 2019 roku - obowiązują do końca 2020 roku.

Urząd - jak lew - bronił interesów zwykłego Kowalskiego. W toku postępowań ww. przedsiębiorcy kilkukrotnie byli bowiem wzywani do uzupełnienia dokumentacji oraz przedstawienia informacji, których celem było ustalenie, czy wnioskowane przez sprzedawców zmiany są zasadne.

Postępowania taryfowe prowadzone przez prezesa urzędu mają na celu zapewnienie, że ceny energii elektrycznej proponowane odbiorcom końcowym będą racjonalne i uzasadnione. Spółki obrotu wnioskują o poziom taryfy na kolejny okres, przedstawiając kalkulacje i uzasadnienie prezesowi URE, który następnie szczegółowo to analizuje.

Dodano, że tak długo, jak regulator nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy odpowiada aktualnym warunkom rynkowym i odzwierciedla uzasadnione koszty działalności prowadzonej przez sprzedawców, trwa dialog z przedsiębiorcami.