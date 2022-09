PGG znowu podniosła ceny. Obecnie za ekogroszek workowany PGG zapłacisz już 1770 zł/t, w opcji luzem 1520 zł/t. Na rynku ceny ekogroszku sięgają już nawet 4800 zł/t i będą rosły po podwyżce PGG. Pellet drzewny podrożał do 3300 zł/t, a za litr oleju opałowego zapłacimy ponad 10 zł.

W czwartek, 8 września PGG znowu podniosła ceny. Obecnie za ekogroszek workowany PGG trzeba zapłacić już 1770 zł za tonę, a w opcji luzem 1520 zł tonę. Za kostkę i orzech PGG zapłacimy teraz ok. 1420-1470 zł za tonę.

W Tauronie ceny ekogroszku także podskoczyły do góry i już trzeba płacić ok. 1700 zł brutto za tonę, zaś ekogroszek luzem kosztuje ok. 1450 zł za tonę.

Na rynku paliw opałowych trudno już znaleźć dobrej jakości ekogroszek workowany poniżej 3000 zł za tonę. Ceny zaś sięgają powyżej 4 tys. zł za tonę.

Teraz we wrześniu ceny pelletu drzewnego już przekraczają nawet 2800-3300 zł za tonę i także nie przestają rosnąć.

We wrześniu br. odnotowaliśmy kolejne wzrosty cen oleju opałowego sięgający nawet 10-11 zł za litr w cenie detalicznej.

Eskalacja wrześniowych podwyżek cen węgla właśnie nabrała całkowicie nowej dynamiki. PGG już drugi raz podniosła ceny na większość swoich produktów. Ceny węgla importowanego sięgają już ok. 3 tys. zł za tonę.

A to dopiero początek podwyżek na rynku paliw opałowych, skoro PGG podnosi regularnie ceny za swoje najtańsze produkty. Tak rosnące ceny spowodują że za dodatek węglowy nie pokryje kosztów zakupu tony węgla opałowego wraz z kosztami transportu,

W Tauronie i PGG węgiel coraz drożej

- Dwa dni temu opublikowałem zestawienie ekogroszków, w którym wskazałem na pewną zależność. Najpierw podnoszone są ceny w Tauronie, a w ślad za nimi, lecz z pewnym opóźnieniem, takie same wzrosty pojawiają się w sklepie PGG - zauważa ekspert JAkiEkogoszek.pl

A warto przypomnieć że jeszcze w lipcu br. ceny węgla opałowego PGG orzech, kostka, ekogroszek sięgały od ok. 817 zł do 1045 zł za tonę w Tauronie zaś ekogroszek mogliśmy kupić od 1100 zł do ok, 1200 zł za tonę.

- Podobne wartości są też przy węglu kostce, orzechu i groszku. Tańszy jest jedynie miał w cenie 1105 zł za tonę. Należy jeszcze dodatkowo dodać koszty związane z transportem - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl

Tylko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zapłacimy jeszcze tylko 1208,91 zł brutto za tonę węgla, ale nie wiadomo czy i tam nie szykują się podwyżki cen

Ewidentnie rosnące ceny w PGG i Tauronie to zapowiedź kolejnej fali podwyżek cen paliw opałowych, która właściwie już zalewa nasz rynek.

Ceny ekogroszku sięgnęły prawie 5 tys. zł na rynku

Ceny ekogroszku nadal rosną. Bardzo trudno znaleźć ekogorszek w cenie 3 tys. zł za tonę. Ceny przekroczyły już dawno 3400-3500 zł za tonę i dynamicznie wrastają sięgając nawet ponad 3,8-4 tys. zł za tonę.

Jak wskazuje ekspert JakiEkogroszek.pl w sklepach np. Energo za tonę trzeba płacić już 4400-4800 zł za tonę. Mimo że brakuje tam towaru to jest zapowiedź kolejnych wzrostu kosztu zakupu ekogroszku.

- W pozostałych sklepach online praktycznie nie ma już ekogroszku poniżej 3000 zł. Często w workach jest też inny, zwykle gorszy węgiel niż rok temu. Opakowanie najczęściej pozostało bez zmian - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl. - Dużym impulsem do wzrostów było wprowadzenie dodatku węglowego oraz znaczące podniesienie ceny przez głównego producenta jakim jest Polska Grupa Górnicza.

A pamiętajmy, że trzeba doliczyć jeszcze przy zakupie dodatkowe koszty transportu, które wahają się od 200 do ponad 1 tys. zł.

Ceny Pelletu też poszybowały w góry

A warto dodać że w ceny pelletu drzewnego także bardzo mocno wzrosły. Jeszcze w lipcu br. za tonę pelletu należało płacić nawet ponad 2500 zł w portalach sprzedażowych. W marketach typu OBI, Castorama, Leroy Merlin ceny pelletu drzewnego wahają się od 2300 zł za tonę do ponad 2600 zł za tonę.

Olej opałowy z 8 zł do ponad 10 zł za litr

Lekko nie mają też właściciele pieców na olej opałowy. Jeszcze w lipcu br. ceny oleju opałowego sięgały w detalu od 7,80 zł/l do nawet 8,50 zł/l, w zalewności od części kraju, w której dokonujemy zakupu.

