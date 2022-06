Jeszcze w maju br. ceny ekogroszku podskoczyły do średnio 3000-3200 zł za tonę. Początek czerwca br. przynosi kolejne podwyżki, jeżeli chodzi o ceny ekogroszku. Koszty zakupu ekogroszku sięgają już nawet w niektórych punktach i składach do 3,5 tys. zł za tonę. Węgiel osiągnął ceny powyżej 2500 zł za tonę.

Eksperci z GSPW podają że z powodu sankcji nałożonych na Rosję oraz wojny w Ukrainie w tym roku brakuje od 9 do 11 milionów ton węgla, z czego ok 4 miliony ton to brak w sektorze komunalno-bytowym.

Niedobór węgla opałowego na rynku spowodował że ceny węgla sięgają już ponad 2500 zł za tonę, a ceny ekogroszku sięgnęły nawet 3500 zł za tonę w czerwcu br.

Pomimo, że rząd polski szuka nowych kanałów dystrybucji węgla i chce go importować m.in. z Kolumbii czy Australii to nadal brakuje węgla opałowego na rynku co będzie skutkować dalszymi wzrostami cen.

Ceny ekogroszku w Tauronie znowu wzrosły o ok. 60 zł więcej na tonie w czerwcu br., zaś ceny w PGG pozostały bez zmian i są 3-krotnie niższe niż na rynku, ale jest problem z dostępnością do produktów PGG i Tauronu.

Jak podał Polski Alarm Smogowy od stycznia 2021 roku średnia cena węgla wzrosła o 101%, cena pelletu o 89%, a drewna kawałkowego o 74%. Ceny nadal rosną z miesiąca na miesiąc i raczej nie przestaną rosnąć.

Czy zabraknie węgla opałowego na sezon grzewczy?

Pomimo, że Anna Moskwa, minister Klimatu i Środowiska zapewnia, że posiadamy rezerwę 8 milionów ton węgla i go nie zabraknie eksperci są innego zdania.

Polska odcięła się od rosyjskiego węgla 16 kwietnia br. z dnia na dzień z powodu Rosyjskiej agresji na Ukrainie, ale nie do końca zabezpieczyła się przed negatywnymi skutkami tych sankcji.

Zdaniem ekspertów Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW), dla milionów gospodarstw domowych, które miały tak łatwo i „bezboleśnie” odejść od węgla nie ma dzisiaj absolutnie żadnej alternatywy, na którą byłoby ich stać.

Jak czytamy w komunikacie IGSPW:

"Niestety wkrótce nie będzie także i węgla, bowiem z powodu embarga na rosyjskie węglowodory zabraknie go w Polsce wg. naszych szacunków od 9 do 11 milionów ton, z czego ok 4 miliony ton to brak w sektorze komunalno-bytowym. Nie jest powiedziane, że ci, dla których węgla wystarczy będą w stanie go kupić, bowiem rosnące ceny i popyt na węgiel sprawiły, że podrożał on już o ponad 100% w tym roku i nie jest to prawdopodobnie koniec podwyżek."

Zdaniem ekspertów wprowadzone sankcje na rosyjski węgiel oraz brak węgla na poziomie ok. 12 mln ton węgla doprowadzi do dalszego wzrostu cen co już odczuwaliśmy w kwietniu, maju oraz czerwcu br. A to nie koniec podwyżek.

Ceny węgla i ekogroszku sięgają już do 3,5 tys. zł za tonę

Ceny węgla typu orzech waha się od 2700 zł wzwyż za tonę. W większości składów i punktów handlowych ceny węgla już więc dawno przekroczyły 2500 zł za tonę, a zapasy są na wyczerpaniu i brakuje możliwości dalszych dostaw. Tworzą się listy kolejkowe w oczekiwaniu na dostawy,

Ceny ekogroszku także biją kolejne rekordy. Jeszcze w maju br. ceny ekogroszku podskoczyły do średnio 3000-3200 zł za tonę.

Jak podaje ekspert JakiEkogroszek.pl początek czerwca br. przynosi kolejne podwyżki, jeżeli chodzi o ceny ekogroszku. Koszty zakupu ekogroszku sięgają już nawet w niektórych punktach i składach do 3,5 tys. zł za tonę.

W większości oferowanego ekogroszku możemy zaobserwować wzrost cen od 100 zł do ponad 500 zł za tonę porównując maj br. do początku czerwca br.

To bardzo dynamiczny wzrost, a trzeba się liczyć jeszcze z dodatkowym kosztem transportu, który waha się od 100 zł do nawet pond 250 zł.

- W ubiegłym miesiącu można było kupić ekogroszek workowany z dostawą poniżej 2500. Obecnie ceny zaczynają się od 2700 zł - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl. - W KGM hurtownia opału ceny wzrosły o 200 zł za tonę, w firmie Petrodom o 300 zł, a np. w Bartex o ok. 500 zł. Oczywiście mowa jest o wzrostach w porównaniu do maja - dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl

Ponadto dodaje on, że w marketach nie jest lepiej.

- Ceny są w okolicach 3000 zł bez dostawy. Wyjątkiem jest ekogroszek Gwarek, który można zakupić za 2500 zł za tonę. Niestety w dniu publikacji zestawienia był tylko w 3 sklepach - zauważa ekspert JakiEkogroszek.pl. - O 60 zł wzrosły ceny w Tauronie. Spółka konsekwentnie co miesiąc nieznacznie podnosi ceny - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl

Ceny w PGG tanie, ale jest problem z dostępnością

Każdy zainteresowany już wie, że w PGG ceny ekogroszku oraz węgla są nawet 3 razy niższe od tych ogólnych na rynku. Niestety pomimo że ekogroszek, czy węgiel PGG jest oferowany w przedziale cenowym 700-1100 zł za tonę to ograniczenia czasowe i ilościowe (wprowadzone w e-sklepie PGG i punktach sprzedażowych) powodują, że produkty PGG są po prostu niedostępne dla większości chętnych.

- Na koniec pozostawiłem dobrą wiadomość. Ceny w PGG, obecnie najkorzystniejsze, pozostały bez zmian. Przynajmniej na razie. Jeszcze sugestia z mojej strony. Obecnie sytuacja na rynku węgla budzi wiele emocji - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl - Ostudzić je może deklaracja ze strony spółki PGG, że do końca roku ceny nie zostaną podniesione. Jedna z przyczyn panicznych zakupów, czyli rosnące ceny, zostanie w dużym stopniu ograniczona - podsumowuje ekspert PGG.