Ceny węgla opałowego i pelletu spadają, ale drożeje drewno kawałkowe do ogrzania domu

Drewno kawałkowe cały czas drożeje mimo, że ceny pelletu nieznacznie spadają, a węgiel opałowy i ekogroszek potaniał o ok. 20% w styczniu br. Foto. Shutterstock

Polski Alarm Smogowy przygotował raport dotyczący cen węgla, ekogroszku, pelletu i drewna kominkowego od 2021 r. do 2023 r.? Okazuje się, że najdroższy w zakupie jest polski opałowy węgiel, zaś najtańszy importowany z Kazachstanu. Ceny węgla w 2023 r. są niższe o ok. 20%, zaś pelletu o 10% w porównaniu do cen z listopada 2022 r. Ceny drewna kawałkowego rosną z miesiąca na miesiąc.

Badanie cen paliw stałych, zlecone przez Polski Alarm Smogowy, wskazuje na spadek cen węgla i pelletu oraz wzrost cen drewna kominkowego w handlu detalicznym.

Średnia cena drewna kawałkowego (kominkowego) wynosi ok. 718 zł/m 3 i wzrosła o 4% w styczniu br. w porównaniu do listopada 2022 r.

i wzrosła o 4% w styczniu br. w porównaniu do listopada 2022 r. Cena pelletu wynosi ok. 2510 zł/t na styczeń br. i spadła o 10% w porównaniu do listopada 2022 r.

Średnia cena węgla opałowego typu orzech ustabilizowała się styczniu br. na poziomie 2472 zł/t i spadła o 23% w stosunku do listopada ub.r.

Z kolei za ekogroszek zapłacimy średnio ok. 2551 zł/t w styczniu br. czyli o 22% mniej niż w listopadzie 2022 r. Raport PAS "Zmiana cen paliw stałych w składach opału w latach 2021 2023" został przygotowany na podstawie badań z lat 2021-2023 w składach opału. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem techniki typu mystery calling – osoby dzwoniące do składów opału podawały się za klientów planujących zakup opału. Jak eksperci PAS skontrolowali ceny węgla, ekogroszku, pelletu i drewna składach opału Kontrola cen w styczniowej edycji monitoringu cen paliw stałych wykonana została w dniach 9-11 stycznia 2023 r. Polski Alarm Smogowy przeanalizował ceny węgla, pelletu i drewna kawałkowego w 32 składach, we wszystkich województwach. Jak podają autorzy badania opublikowane w raporcie kwoty to ceny brutto dla klienta indywidualnego z reguły zwierające koszty transportu do 10 km. Kontroli poddano pod dwa składy z każdego województwa, zaś w całej Polsce 32 składy opału. Wybrano składy zlokalizowane w różnych miejscowościach. Sprawdź ile zapłacisz za węgiel, ekogroszek, pellet i drewno kawałkowe w styczniu 2023 r. w Polsce. Źródło: PAS Kontrola cen dotyczyła ceny węgla typu Orzech oraz ekogroszku o najwyższej kaloryczności. Duża rozpiętość cen węgla wynika z faktu, że węgiel dostępny na składach pochodzi z różnych krajów, a co za tym idzie jego cenę kształtuje wypadkowa różnych elementów: rzeczywista jakość opałowa, aktualna podaż, koszty transportu oraz niemniej istotny czynnik jakim jest zaufanie konsumentów do produktu. Najdroższy jest węgiel polski, najtańszy kazachstański. W trakcie badania pozyskiwano również ceny drewna kominkowego oraz pelletu. Dostępność drewna w tym kanale sprzedażowym jest niska. Drewno dostępne było w zaledwie w kilku składach, pellet w 20 składach. Dodatkowo sprawdzono ceny tych paliw w najpopularniejszych sieciach DIY. Czytaj więcej Węgiel do ogrzania domów dwa razy droższy niż rok temu Drewno kominkowe wykazuje znaczną rozpiętość cenową, stąd dynamika zmian jego cen jest najtrudniejsza do oszacowania. W sezonie zimowym dostępność drewna jest bardzo niska, a jego ceny uzależnione są od wielu czynników – regionu kraju, źródła pochodzenia, gatunku, stopnia przygotowania do transportu i późniejszego wykorzystania a przede wszystkim stopnia wysuszenia. Ceny drewna sezonowanego są bardzo wysokie i tym tłumaczyć należy znaczny wzrost średniej ceny tego paliwa w stosunku do cen z lata ubiegłego roku. Należy pamiętać również, że osoby, które korzystają z drewna w większych ilościach, z reguły posiadają własne źródła taniego lub nawet darmowego paliwa. Jak kształtowały się ceny węgla i ekogroszku w 2023 r. Jak podali eksperci PAS, węgiel dostępny jest w zdecydowanej większości składów. Składy dysponują jednak głównie węglem importowanym. Ceny węgla opałowego typu Orzech wrosły o ok. 181% od stycznia 2021 r. do stycznia 2023 r. Największą cenę węgiel opałowy osiągnął w listopadzie 2022 r., gdzie za tonę średnio płaciliśmy 3204 zł. Pamiętajmy że w badaniu, ceny nie obejmują kosztów transportu powyżej 10 km. Wśród 32 objętych badaniem składów zidentyfikowano paliwo sprowadzone z tak egzotycznych kierunków jak Indonezja, Kolumbia, Nowej Zelandia czy Australia. Najczęściej dostępny jest natomiast opał pochodzący z Kazachstanu. W niektórych składach można również nabyć rosyjski węgiel z Syberii. Sprawdź jak zmieniały się ceny węgla i ekogroszku od 2021 do 2023 r. w Polsce. Źródło: PAS Średnia cena węgla opałowego typu orzech ustabilizowała się styczniu br. na poziomie 2472 zł/t i spadła o 23% w stosunku do listopada ub.r. Z kolei za ekogroszek zapłacimy średnio ok. 2551 zł/t w styczniu br. czyli o 22% mniej niż w listopadzie 2022 r. Z kolei ekogroszek najwyższe średnie ceny osiągnął na poziomie 3275 zł za tonę także w listopadzie 2022 r. Pamiętajmy że w badaniu, ceny nie obejmują kosztów transportu powyżej 10 km. — Generalnie cena węgla znacznie spadła od ostatniej edycji badania realizowanej w listopadzie 2022 r. Węgiel zagraniczny jest znacznie tańszy od polskiego. Średnia cena krajowego opału oscyluje wokół 2700 zł (orzech), podczas gdy za węgiel zagraniczny przeciętnie zapłacić trzeba około 2400 zł - podkreślali eksperci PAS. Ceny drewna kawałkowego i pelletu cały czas rosną w 2023 r. Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana w przypadku cen pelletu i drewna kawałkowego. Te paliwa opałowe praktycznie nie staniały od 2021 r. a ich dynamika cen w niewielkim stopniu została obniżona. Jak podaje PAS średnie ceny pelletu wzrosły o 173% od stycznia 2021 r. do stycznia 2023 r. Z kolei drewno kawałkowe (kominkowe) odnotowało wzrost cen na poziomie 237% w latach 2021-2023. Sprawdź jak zmieniały się ceny pelletu i drewna kawałkowego (kominkowego) od 2021 do 2023 r. w Polsce. Źródło: PAS Średnia cena drewna kawałkowego (kominkowego) wynosi ok. 718 zł/m3 i wzrosła o 4% w styczniu br. w porównaniu do listopada 2022 r. Cena pelletu drzewnego wynosi ok. 2510 zł/t na styczeń br. i spadła o 10% w porównaniu do listopada 2022 r. Czytaj więcej Jak kupić więcej niż 1,5 tony samorządowego węgla do ogrzania domu w 2023 r? — Potaniał również pellet, jednak spadek cen tego surowca (10% w porównaniu do listopada 2022 r.) na tle spadku cen węgla (ponad 20%) opisać należy jako nieznaczny - podsumowują eksperci PAS.

