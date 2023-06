Kolejna obniżka ceny za węgiel. PGG zszedł do rekordowo niskiego poziomu. Ceny węgla i ekogroszku lecą na łeb i szyję. Na rynku można już kupić węgiel opałowy, a nawet i ekogroszek za ok. 1500 zł za tonę. Dlatego też PGG zdecydowała się na kolejną promocję, obniżając nie tylko ceny węgla w kopalniach, lecz także koszty dostawy przez KDW.

W poniedziałek 19 czerwca 2023 r. wystartowała kolejna ogólnopolska kampania reklamowa sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej Od 19 czerwca br. czyli poniedziałku trwa też promocyjna obniżka cen węgli grubych z kopalni ROW w Rybniku.

Promocja „Drugie tyle węgla taniej o 400 zł za tonę" nadal aktualna

W e-sklepie PGG już od maja br, opał dostępny jest po obniżonych cenach. Do końca czerwca br. trwa promocja „Drugie tyle węgla taniej o 400 zł za tonę”. Z poniższego artykułu dowiesz się jak skorzystać z majowej promocji PGG

Jednak to nie koniec promocyjnych cen w PGG.

Ceny węgla w PGG osiągnęły rekordowo niską cenę w promocji "Kiedy kupić węgiel?"

Od poniedziałku 19 czerwca br. razem z kampanią reklamową "Kiedy kupić węgiel?" startuje obniżka cen węgla grubego z kopalni ROW w Rybniku.

Za Kostkę - Marcel, Kostkę - Jankowice, Orzech - Marcel, Orzech - Jankowice, Orzech- Rydułtowy klienci zapłacą tylko 1100 zł za tonę.

Warto się pospieszyć i skorzystać z podwójnie promocji - gdyż zamówienia na węgiel rybnicki po 1100 zł/t w promocji "Kiedy kupić węgiel?" można składać do końca czerwca br. dokonać także w promocji „Drugie tyle węgla taniej o 400 zł za tonę”, co zwielokrotni korzyści.

Trudniej nabyć ekogroszek Karolinka i Karlik, który jest dostępny za 1770 zł za tonę. Łatwiej dokonać zakupu Retopal Ekogroszek Piast, którego za którego zapłacicie 1520 zł.t. Pozostały asortyment PGG, czyli orzech, kostka jest do nabycia po 1470 zł/t. Najtańszy jest ekomiał, który zakupimy za ok. 1125 zł/t.

Co więcej PGG gwarantuje, że węgiel kupiony przez internet na stronie www.sklep.pgg.pl będzie w stu procentach polski, o stabilnych parametrach, z certyfikatem jakości prosto od producenta i bez niepotrzebnych marż pośredników.

Dostawy węgla z PGG już w cenie zakupu w promocji "Kiedy kupić węgiel?"

Dostawami węgla z kopalń PGG zajmują się na preferencyjnych dla klientów warunkach przewoźnicy firmowej sieci KDW (Kwalifikowanych Dostawców Węgla), których 166 składy rozsiane są po całym kraju.

Cen transportu od tony sięgały nawet do ponad 400 zł u KWD, a do tego w promocji "Drugie tyle węgla taniej o 400 zł za tonę" trzeba było się liczyć z podwójnymi kosztami dostawy, o co najbardziej skarżyli się klienci PGG.

W sklepie PGG na czas trwania promocji transport węgla ze wszystkich kopalń PGG do wybranego Kwalifikowanego Dostawcy Węgla będzie wliczony w cenę asortymentu podaną podczas dokonywania zakupu węgla na stronie e-sklepu PGG.