Ceny za użycie gazu w gospodarstwach domowych podskoczyły w górę

Prezes URE na wniosek PGNiG OD zatwierdził 3 zmianę taryfy tej spółki. Taryfa PGNiG OD obejmuje wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych, gdyż jest to jedyna grupa, dla której taryfy za paliwo gazowe zatwierdza regulator. Od 1 października br. czeka nas wzrost rachunków za gaz.

Wrześniowa zmiana taryfy PGNiG OD (dwie poprzednie zatwierdzone zostały w kwietniu i lipcu br.) oznacza wzrost cen paliw gazowych o 7,4 proc., przy czym stawki opłat abonamentowych pozostają na niezmienionym poziomie.

Oznacza to wzrost średnich płatności w części rachunku płaconej PGNiG OD o 6,8 proc. dla odbiorców używających gazu wysokometanowego oraz gazu zaazotowanego L s , natomiast o 6,9 proc. dla gazu zaazotowanego L w .

Rekordowe ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii mają wpływ na taryfy

Powodem zmiany taryfy jest utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD.

Po spadkach cen gazu na TGE w 2020 r., której towarzyszyły spadki cen w taryfach PGNiG OD (do poziomu 8,543 gr/KWh), od początku bieżącego roku do teraz notowania gazu wzrosły - w zależności od instrumentu - do nawet 234 proc., co przedstawia Tabela 1 (zawiera ona informacje o produktach z realizacją dostawy w czwartym kwartale 2021 r.).

Zauważalny jest również znaczny wzrost cen gazu od lipca br. (tzn. od momentu zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy w lipcu br.) do teraz. Przykładowo 14 września 2021 r. cena gazu dla kontraktu GAS_BASE_Q-4-21 wyniosła 311,71 zł/MWh podczas gdy w lipcu 2021 r. cena ta wyniosła 174,7 zł/MWh, co oznacza wzrost o ponad 78 proc.

Tabela 1. Zmiany cen gazu w kontraktach notowanych na Towarowej Giełdzie Energii od stycznia do września 2021 r. Źródło: TGE - Dane statystyczne

Ponieważ PGNiG OD systematycznie kontraktuje zakup gazu, ceny paliw gazowych w taryfie nie są tożsame z aktualnymi dostępnymi cenami produktów na 2021 r. na TGE.

Użytkownicy kuchenek gazowych zapłacą od października o 72 grosze więcej

Odbiorcy w gospodarstwach domowych obsługiwani przez PGNiG OD, oprócz wskazanych powyżej cen gazu i opłat abonamentowych (obrót), ponoszą opłaty za jego transport (dystrybucję) - ze względu na skalę działania Polskiej Spółki Gazownictwa, najczęściej wg taryfy tej spółki.

Ceny gazu w zmienionej taryfie PGNiG OD. Źródło: URE

Skutek wprowadzenia zmiany taryfy dla płatności kompleksowych (łącznie za gaz i jego dostawę) będzie zatem niższy niż w przypadku cen gazu, ze względu na niezmienione stawki opłat abonamentowych oraz za usługę dystrybucji paliw gazowych.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 3,36 proc., co oznacza kwotowy wzrost o 0,72 zł miesięcznie. Dla odbiorców z grupy W-2.1 płatność wrośnie o 4,63 proc. i wyniesie 4,48 zł miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa tj. ogrzewających także mieszkania gazem (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o 13,76 zł miesięcznie więcej (wzrost płatności o 4,89 proc.).

Tabela 2. Zmiany średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego. Źródło: URE

Przedsiębiorca może wprowadzić nową taryfę już 14 dnia od dnia jej opublikowania przez Prezesa URE, czyli możemy spodziewać się zmiany opłat już od 1 października br. Zmiana taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa gazowe.