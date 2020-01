Ciepło z powietrza, wody i gruntu do ogrzania domu

Sprawdzamy, jaki rodzaj pompy cieplnej sprawdzi się przy ogrzewaniu pomieszczeń domowych, jak i ciepłej wody użytkowej. Jakie koszty trzeba ponieść, aby korzystać z energii odnawialnej pozyskiwanej z pompy grzewczej.

Jedne z najpopularniejszych energooszczędnych instalacji grzewczych to pompy ciepła. Wykorzystują one odnawialną energię, która pochodzi z powietrza, gruntu lub wód gruntowych. Jednak do pozyskania tej odnawialnej energii wykorzystują one energię elektryczną. Najczęściej pobrana 1 kWh prądu przez pompę ciepła wystarczy do otrzymania 2 do 4 kWh energii z otoczenia (w zależności od modelu oraz mocy grzewczej).

Oznacza to, że koszty ogrzewania przy pompie ciepła powinny być znacznie niższe niż w przypadku systemów tradycyjnych, pod warunkiem, że nasz dom nie wymaga wykorzystania większej ilości energii do ogrzania. Ceny brutto pomp typu powietrze-woda, wraz z montażem w zależności od mocy i rodzaju wahają się od 8 tys. zł do ponad 30 tys. (z kompletnym wyposażeniem).

Choć na rynku znajdziemy i producentów oferujących nowoczesne pompy powietrzne, za które zapłacimy ok. 25 tys. bez montażu. Ceny pomp typu woda-woda rozpoczynają się od 15 tys. zł brutto. W przypadku pomp gruntowych (grunt/woda), które są bardziej wydajniejsze od powietrznych koszt zakupu wraz z montażem (odwiertem) rozpoczyna się od 50 tys. zł, sięgając nawet ponad 220.000 tys. zł.

Jeśli więc łącznie zużywamy ok. 13.000 kWh na rok na ogrzanie domu i c.w.u dla 4 osób a nasza pompa gruntowa wyróżnia się współczynnikiem COP na poziomie 4,0 (czyli z 1 kWh prądu wystarczy do pozyskania 4 kWh z gruntu) to urządzenie to przez rok średnio pobierze 3250 kWh a resztę (9750 kWh) pozyska z gruntu na ogrzanie c.o. i c.w.u. Jeżeli cena 1 kWh wniesie 0,64 zł.

To za rok pracy pompy gruntowej zapłacimy ok. 2080 zł. Jednak w przypadku, gdy na ogrzanie domu i c.w.u. przeznaczymy ok. 21.000 kWh ten koszt wyniesie ponad 3.360 zł przez rok. Pamiętajmy też, że im gorszy jest współczynnik COP pompy, tym więcej energii elektrycznej będzie potrzebowała do pozyskania ciepła z gruntu, wody lub z powietrza.