Co się zmieni w systemie rozliczeń właścicieli fotowoltaiki od 2022 r.?

Nawet 3-krotnie więcej za 1 kwh zapłacą w czasie niedoboru energii właściciele nowo przyłączonych instalacji fotowoltaicznych od 2022 r. Na jakich zasadach będą rozliczani nowi właściciele przydomowej fotowoltaiki. Co jeszcze ulegnie zmianie po zniesieniu systemu opustów?

Nowy system rozliczeń prosumentów może wejść w życie już od 1 stycznia lub w trakcie 2022 r. Tak poinformował Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Co ważniejsze potwierdził on, że nie będzie zapowiadanego wcześniej przejściowego systemu net meteringu (przewidywanego wówczas na lata 2022-2023). Rozwiązanie to zostało zatwierdzone również przez autorów inicjatywy poselskiej, w tym panią poseł Jadwigę Emilewicz i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Na jakich zasadach zostanie zmieniony system rozliczeń nowo podłączonych instalacji fotowoltaicznych od 2022 r.?

3-krotnie więcej zapłacą właściciele nowo podłączonych instalacji fotowoltaicznych za zakup energii

Pierwotne założenia nowego systemu sprzedaży energii (net-billing)

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt. 18a ustawy Prawo energetyczne, średnia cena zakupu energii za 1 MWh określana by była stawką za poprzedni kwartał i publikowana przez prezesa URE na stronie ure.gov.pl. Obecnie stawka za I kwartał 2021 r. wynosi 243,71 zł (za II kwartał nie została jeszcze opublikowana).

Po tej stawce prosumenci musieliby sprzedawać nadwyżkę wyprodukowanej energii. Jej zakup z kolei w okresie niedoboru, w przypadku gdy cena za 1 MWh wynosiłaby tyle, co w 2020 r., byłby nawet 2,5-krotnie wyższy.

Mając jednak na uwadze, że operatorzy są w trakcie składania wniosków o podwyżkę taryf, w tym Enea ujawniła, że zawnioskowała o 40%-owy wzrost, w przypadku, gdyby prezes URE zatwierdził propozycję, cena za 1 MWh za 2021 r. wynosiłaby 752,36 zł.

Tym samym, energię w czasie jej niedoboru (właściciele nowo podłączonych instalacji fotowoltaicznych) będziemy musieli kupować nawet po 3-krotnie wyższej cenie niż po cenie sprzedaży nadwyżki wyprodukowanego prądu.

Na jakich nowych zasadach będą rozliczani nowi właściciele przydomowej fotowoltaiki?

Porównanie systemu rozliczeń właścicieli instalacji fotowoltaicznych przed i po zniesieniu systemu opustów. Źródło: Sunday Polska

Przede wszystkim, w porównaniu do poprzednich założeń, obecne przewidują rozliczenia według ceny z dnia bieżącego – dla prosumentów aktywnych. Te usługi mają świadczyć wprowadzeni na rynek energetyczny nowi uczestnicy – tzw. agregatorzy, którzy odpowiadać mają za skup nadwyżek, ich magazynowanie oraz dystrybuowanie ich w taki sposób, aby zapewnić stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego. Mają również świadczyć usługę pośrednictwa między prosumentami a spółkami energetycznymi.

Co z właścicielami, którzy mają już podłączoną instalację fotowoltaiczną?

Według informacji podanych w wywiadzie przeprowadzonym z Ireneuszem Zyską przez Dziennik Gazety Prawnej z dnia 23.09.2021 r., a także informacji mediowych podanych w czerwcu br., prosumenci, którzy posiadają już instalację fotowoltaiczną i korzystają z obecnego systemu opustów, będą mieć gwarancję rozliczeń w tym systemie przez kolejnych 15 lat od momentu uruchomienia instalacji, czyli podłączenia do sieci.

Jak do tej pory, system opustów polega na rozliczeniu 1:0,7 i 1:0,8 – w zależności od wielkości instalacji. Oznacza to, że w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW, prosument ma możliwość bezpłatnego pobrania przez najbliższy rok z sieci 80% wartości nadwyżki, którą wyprodukowała jego instalacja i oddała do sieci. W przypadku instalacji powyżej 10 kW, jest to 70%.

Jakie dofinansowania z programu „Mój Prąd 4.0”?

Jak podaje Gram w Zielone, kolejna, czwarta edycja programu „Mój Prąd” planowana jest na I kwartał 2022 r. O kontunuowaniu programu zapewniali przedstawiciele Funduszu.

Informowali także o tym, co kolejna edycja będzie obejmować. Zyska, w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, wymienia, że finansowe wsparcie będzie przeznaczone dla prosumentów inwestujących, poza fotowoltaiką, w magazyny energii i ciepła, ładowarki do samochodów elektrycznych czy systemu zarządzania energią. I właśnie temu programowi ma towarzyszyć nowy system rozliczania – sprzedażowy (lub, w slangu energetycznym, net-billing).

Kiedy zacznie obowiązywać nowy system rozliczeń fotowoltaiki?

Obowiązywanie nowego systemu rozliczeń prosumentów zależy od przebiegu procesu legislacyjnego. Ireneusz Zyska informował w wywiadzie, że jeśli zakończy się on wejściem ustawy w życie w tym roku, system zmieni się 1 stycznia lub w trakcie 2022 r.

To oznacza, i również zostało potwierdzone przez sekretarza stanu w wywiadzie, że nie będzie zapowiadanego wcześniej przejściowego systemu net meteringu (przewidywanego wówczas na lata 2022-2023). Rozwiązanie to zostało zatwierdzone również przez autorów inicjatywy poselskiej, w tym panią poseł Jadwigę Emilewicz i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.