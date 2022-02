Co zmieni się w programie "Mój Prąd" 4.0 na dofinansowanie fotowoltaiki?

W 2022 r. ruszy program "Mój Prąd" 4.0, dzięki któremu będzie można nie tylko uzyskać dotacje na przydomową instalację fotowoltaiczną, ale też m.in. na magazyn energii. Kto i na jakich zasadach będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie fotowoltaiki i magazynów energii? Kiedy ruszy nabór "Mój Prąd" 4.0?

Kolejna edycja "Mój Prąd" 4.0 planowana jest na I kwartał 2022 r. Przynajmniej tak wynika z zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak najprawdopodobniej możemy spodziewać się czwartej edycji "Mojego Prądu" na przełomie I i II kwartału 2022 r., najwcześniej na początku kwietnia br. a najpóźniej pod koniec czerwca br.

Jak duże dofinansowanie będzie można uzyskać z "Mój Prąd" 4.0?

NFOŚiGW i MKiŚ nie podają dokładnie kwoty dofinasowania, Jednak nie możemy spodziewać się w nowej edycji Mój Prąd niższej kwoty dotacji niż 3 tys. zł. Z tego co wiadomo wielkość dofinansowania będzie miał wpływ zakres inwestycji na jakie zdecyduje się inwestor, czyli także na urządzenia OZE takie jak magazyny energii, ładowarki itd.

Rąbka tajemnicy uchylił wiceminister klimatu i środowiska, który wstępnie zapowiedział że dotacja na magazyn energii będzie mogła pokryć od 1/4 do nawet 50% kosztów budowy takiego magazynu.

Wszyscy którzy ubiegali się o dotację na fotowoltaikę z poprzednich edycji programu Mój Prąd nie otrzymali dofinansowania będą mogli wnioskować o pieniądze w nowej edycji.

Na co będzie można uzyskać dotację z programu "Mój Prąd" 4.0?

Nowa edycja programu Mój Prąd 4.0 będzie znacząco się różnić od poprzednich edycji jeżeli chodzi o zakres dotowanych inwestycji. Inwestorzy będą mogli nie tylko ubiegać się o dopłatę do przydomowej fotowoltaiki w Mój Prąd 4.0 , ale też dotację na zakup urządzeń pozwalających zwiększać konsumpcję wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji:

magazyny ciepła,

magazyny chłodu,

ładowarki do samochodów elektrycznych,

systemy do zarządzania prądów w domu czy mieszkaniu.

Zapowiedziano także dotacje na budowę przydomowych magazynów energii, w których prosumenci będą mogli gromadzić prąd, aby wykorzystać nadwyżki w czasie kiedy instalacja nie produkuje energii elektrycznej.

Nowy program Mój Prąd 4.0 ma więc zachęcać prosumentów do większej autokonsumpcji wyprodukowanego prądu lub magazynowania go na własne potrzeby. Innymi słowy, rząd chce ograniczyć wysyłanie nadwyżek prądu do sieci, bo obciąża to niezmodernizowany system energetyczny.

Kto będzie mógł skorzystać z programu Mój Prąd w 2022 r.?

Z dotacji Mój Prąd 4.0 będą mogły skorzystać skorzystać osoby fizyczne, które zainwestują w instalacje fotowoltaiczną oraz dodatkowe urządzenia do magazynowania lub autokonsumpcji prądu.

Jeśli nie nastąpi zmiana w zasadach programu, dotacja będzie przysługiwać wyłącznie na koszty poniesione w terminie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Posiadacz kilku instalacji może się starać o osobną dotację do każdej z nich.

Nie będzie można uzyskać dotacji na rozbudowę już posiadanej instalacji fotowoltaicznej. Będzie je można wyłącznie wykorzystać na budowę i uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW.

Każdy inwestor, który otrzymał dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, będzie miał obowiązek korzystać z instalacji przez minimum 5 lat od daty wypłaty pieniędzy. Dotacja z programu Mój Prąd jest zwolniona z podatku PIT i można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Dotacja tylko dla tych, co będą się rozliczać w net-billingu?

Jak zapowiedział wiceminister MKiŚ, na razie rozważane jest wprowadzenie pewnych ograniczeń dla prosumentów, którzy będą ubiegać się o dotację z programu Mój Prąd na fotowoltaikę lub na np. magazyn energii

Obecni właściciele instalacji fotowoltaicznych najprawomocniej będą mogli skorzystać z programu Mój Prąd 4.0 na zakup np. magazynu energii pod warunkiem, że zrezygnują z obecnego preferencyjnego systemu opustów i przejdą na nowy system net-billingu. Poniżej link do artykuły który opisuje jak on ma działać.

Oznacza to, też że osoby korzystające z obecnego systemu opustów i posiadające świeżo zainstalowaną instalacje fotowoltaiczną przed 1 kwietnia br. nie będą mogły uzyskać dotacji o dofinansowanie fotowoltaiki, której produkcja prądu będzie rozliczania na startych zasadach, czyli net-meteringu.