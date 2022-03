Co zrobić, aby zdążyć załapać się na stare zasady rozliczania prądu z fotowoltaiki?

Wszyscy inwestorzy, którzy zakupili przydomową fotowoltaikę i chcą zdążyć na rozliczanie prądu z fotowoltaiki na starych zasadach muszą złożyć zgłoszenie o przyłączeniu instalacji do OSD nie później niż do 31 marca br. Operator PGE Dystrybucja wyjaśnia, jakie warunki trzeba spełnić w zgłoszeniu OSD, aby rozliczać prąd w preferencyjnym systemie opustów.

Jeszcze do 31 marca br. można składać zgłoszenia do OSD o przyłączenie fotowoltaiki, aby rozlicza prąd w systemie preferencyjnych opustów.

Wszystkie zgłoszenia do OSD, które wpłyną 1 kwietnia br. oznaczają, że prosumenci będą rozliczani w systemie net-billingu, który jest mniej korzystny.

PGE dystrybucja rekomenduje aby zgłoszenie były prawidłowo wypełnione i kompletne, aby prosument mógł rozliczać się na preferencyjnych starych zasadach.

Jeżeli w zgłoszeniu znajdzie się błąd, prosument ma ustawowe 14 dni od dnia otrzymania wezwania na uzupełnienie braków lub naniesienie poprawek.

Już od 1 kwietnia br. zmienia się system rozliczania prądu wyprodukowanego w mikroinstalacjach OZE m.in. z fotowoltaiki. Powodem jest nowelizacja ustawy OZE, która wprowadza system net-billing w miejsce preferencyjnego systemu opustów.

Oznacza to że od 1 kwietnia br., wszyscy nowi prosumenci, którzy produkują prąd z OZE będą rozliczani na mniej korzystnych warunkach.

System net-billing, a system opustów. Czym się różnią?

Jeszcze obowiązujący niespełna do końca tego miesiąca system opustowy, polega na bezgotówkowym rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;

nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Z kolei jak podaje PGE Dystrybucja nowy system net-biling to nowy system rozliczeń prosumentów polegający na rozliczeniu wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez prosumenta energii odnawialnej wobec wartości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Będzie on obowiązywał od 1 kwietnia br.

Jak podaje PGE wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana jest na podstawie rynkowych cen energii, a wartość energii pobranej z sieci na podstawie ceny sprzedaży energii przez sprzedawcę dla tego prosumenta.

I właśnie ta różnica między ceną energii wprowadzoną z instalacji do sieci a ceną za prąd pobrany z sieci jest najmniej korzystna dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy podłączą je po 1 kwietnia br. Innymi słowy to na nowych prosumentów będą przeniesione koszty związane z magazynowaniem energii w sieci, tak aby zwiększyli oni autokonsumcję prądu z fotowoltaiki i nie obciążali sytemu sieci elektroenergetycznych.

Inwestorzy, którzy zakupili instalacje fotowoltaiczne i chcą jeszcze załapać się na preferencyjny system opustów muszą złożyć stosowne zgłoszenie do OSD.

Co musi znaleźć się w zgłoszeniu do OSD o podłączenie fotowoltaiki?

Jak podkreśla PGE Dystrybucja rozliczanie przyszłego prosumenta w obecnym preferencyjnym systemie opustowym przez sprzedawcę energii elektrycznej, możliwe jest pod warunkiem złożenia do OSD, w terminie do 31 marca 2022 r. włącznie, poprawnego i kompletnego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji (dalej „zgłoszenie”).

Za datę skutecznego złożenia zgłoszenia do OSD, wskazanego w pkt. I, uznaje się datę wpływu do OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci papierowej, datę rejestracji przez systemy informatyczne OSD – w przypadku złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej.

Innymi słowy o wiele pewniejsze jest złożenie zgłoszenia w elektronicznej postaci w systemie informatyczny, OSD, gdyż prosument ma pewność że w dniu złożenia zgłoszenia zostało ono zarejestrowane.

Co gdy w zgłoszeniu do OSD znajdą się błędy lub braki?

Jak podaje PGE Dystrybucja w przypadku, gdy zgłoszenie złożone do OSD przez prosumenta w terminie do dnia 31 marca 2022 r. będzie niekompletne lub niepoprawne to prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeżeli w przeciągu tych 14 dni udzieli on odpowiedzi na wezwanie, zawierającej wymagane uzupełnienia i korekty, w wyniku czego zgłoszenie będzie kompletne i poprawne, to prosument będzie rozliczany w preferencyjnym systemie opustów.

Z kolei prosument, który w terminie wskazanym w wezwaniu o którym mowa w pkt III nie złoży kompletnego i poprawnego zgłoszenia, z uwzględnieniem wymaganych uzupełnień i korekt, straci możliwość skorzystania z systemu opustowego i będzie mógł być rozliczany w systemie net-biling.

Modernizacja mikroinstalacji przyłączonej do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 50 kW), nie wpływa na zmianę sposobu rozliczania.

Prosument ma obowiązek poinformować OSD, w formie zgłoszenia, o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu) w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.