Czerwcowe zestawienie cen ekogroszku definitywnie wskazuję przynajmmniej częściową stabilizację cen na rynku paliw opałowych, wykorzystywanych do ogrzewania domów.

Jak podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl część sprzedawców węgla i ekogroszku zdecydowała się na obniżkę, część podniosła ceny. Najwięcej pozycji pozostało bez zmian.

Jak widać ceny raczej się ustabilizowały i jak podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl nie dzieje się nic specjalnego na rynku.

Zgodnie z oficjalnymi danymi podanymi na rządowej porównywarce cen paliw opałowych do ogrzewania domu już za 345 zł za tonę można zakupić węgiel brunatny. Pamiętajmy jednak że do tej ceny nie są wliczone koszty dostawy. Także jakość takiego węgla pozostawia wiele do życzenia mimo że spełnia (obniżone) normy węgla wskazane w rozporządzeniach MKiŚ.

Poniżej prezentujemy ceny węgla brunatnego, który można zakupić po najniższych kosztach od 340-380 zł za tonę.

Ranking wybranego najtańszego węgla brunatnego w czerwcu br.

Jednak musimy liczyć się z faktem że bardzo niska cena węgla brunatnego za tonę oznacza też niskie parametry takiego węgla opałowego. Mimo że są zgodnie z obniżonymi normami jakościowymi przez MKiŚ to mają bardzo niską wartość opałową wynoszącą od ok. 9-10 MJ/kg wzwyż i wilgotność na poziomie ok. 50% oraz zawartość popiołu na poziomie ok. 9% oraz siarki na poziomie 7%.