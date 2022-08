Od 30 sierpnia br., klienci sklepu internetowego PGG będą mogli po raz pierwszy skorzystać z usług Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Zła wiadomość jest taka, że PGG wprowadza limity dotyczące zakupu węgla luzem w swoim sklepie internetowym. W sesji będzie można zakupić jednorazowo tylko 1 tonę węgla workowanego na dobę, zaś w ciągu 12 miesięcy maksymalnie 3 tony.

Zgodnie z zapowiedziami Polska Grupa Górnicza uruchamia we wtorek 30 sierpnia br. usługi pierwszych Kwalifikowanych Dostawców Węgla.

PGG limituje zakup węgla opałowego luzem do 3 ton w ciągu 12 miesięcy, który będzie obwiązywał nie tylko w e-sklepie PGG, ale także przy dokonaniu zakupu węgla za gotówkę w punktach sprzedaży zlokalizowanych na kopalniach.

Dodatkowo będzie obowiązywał limit do 1 tony na sesję (dobę) przy zakupie węgla konfekcjonowanego (workowanego).

PGG wprowadziła nie tylko zmiany w cenach węgla opałowego, ale też zwiększa limity ilościowe (tonowe) na zakup węgla luzem oraz workowanego opałowego PGG.

Ponadto PGG uruchamia pierwsze kwalifikowane składy węgla PGG, które mają ułatwić zakup węgla opałowego w całej Polsce, a nie tylko przy kopalniach.

Ruszyły pierwsze kwalifikowane składy węgla PGG

Zgodnie z zapowiedziami Polska Grupa Górnicza uruchamia we wtorek 30 sierpnia br. usługi pierwszych Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Klienci PGG, którzy tego dnia kupią węgiel w e-sklepie będą mogli odebrać go m. in. w czterech składach należących do sieci KDW.

- Skład nie dostarczy węgla pod Twój dom. Transport musisz zorganizować we własnym zakresie lub, jeśli będzie taka możliwość, dodatkowo za taką usługę zapłacić. Opcja dostawy węgla z kopalni PGG do punktu odbioru nie jest wliczona w cenę - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl

Zgodnie z informacjami podanymi przez PGG, w następnych dniach kolejnych ponad 20 autoryzowanych dostawców na pojawić się w dalszych województwach.:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

wielkopolskim,

świętokrzyskim,

lubelskim,

mazowieckim,

łódzkim,

podkarpackim,

dolnośląskim,

małopolskim.

Docelowo sieć składów KDW będzie rozlokowana na terenie całego kraju, co zdecydowanie ułatwi Klientom odbiór zamówionego w PGG węgla, bez konieczność samodzielnego organizowania transportu.

- PGG S.A. uruchamiając sieć własnych dostawców wprowadza jednolity standard obsługi logistycznej w możliwie najniższych cenach transportu dla Klienta finalnego – informuje spółka PGG.

Zgodnie z zapowiedziami, KDW będą wykonywać dostawy węgla do składu zlokalizowanego w rejonie miejsca zamieszkania Klienta, natomiast cała transakcja sprzedaży będzie realizowana przez sklep PGG.

Jakie wymagania muszą spełnić kwalifikowani dostawcy?

Ogłaszając nabór na kwalifikowanych dostawców spółka postawiła jasne wymagania co do najwyższej jakości obsługi,

Partnerzy PGG muszą dysponować m. in. utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla. Skład musi też być ubezpieczony i posiadać niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody zdolne odebrać z kopalni węgiel i dostarczyć odbiorcom finalnym.

Jakie zmiany w limitach zakupu tańszego węgla z PGG?

Spółka PGG wprowadziła 29.08.2022 r. nowe limity dotyczące zakupu węgla luzem w e-sklepie PGG. Zgodnie z podanymi informacjami od wtorkowej sesji (30.08.2022) będzie można zakupić jednorazowo już tylko 3 tony węgla opałowego.

Ponadto jak podało PGG limit do 3 ton będzie obwiązywał także przy dokonaniu zakupu węgla za gotówkę w punktach sprzedaży zlokalizowanych na kopalniach.

Dodatkowo obowiązuje limit do 1 tony na sesję (dobę) na zakup węgla konfekcjonowanego (workowanego).

Jak można przeczytać na stronie PGG (sekcja pytań-odpowiedzi):

"W związku z ogromnym zainteresowaniem towarem sprzedawanym w sklepie internetowym, w celu umożliwienia dokonywania zakupów dla jak największej grupy Klientów (finalnych nabywców węglowych), Polska Grupa Górnicza S.A. wprowadziła, począwszy od dnia 11.03.2022 roku, łączny limit zakupowy wynoszący 5 ton. Od dnia 29.08.2022 łączny limit zakupowy wynosi 3 tony, raz na 12 miesięcy."

Limit dotyczy łącznie wszystkich nabytych przez klienta sortymentów dostępnych w sklepie w okresie 12 miesięcy:

limit jednorazowej transakcji zakupu węgla luzem wynosi do 3 ton.

limit jednorazowej transakcji zakupu węgla konfekcjonowanego (workowanego) wynosi do 1 tony (na 1 sesję sprzedażową).

Jakie najważniejsze zmiany w regulaminie e-sklepu PGG?

Jak podaje ekspert JakiEkogroszek.pl w życie wszedł też nowy regulamin sklepu PGG.

- Wprowadzono sporo istotnych zmian o których powinieneś wiedzieć. Wypunktowałem, w mojej ocenie, te najważniejsze i krótko opisałem poniżej - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Poniżej publikujemy najważniejsze zmiany w regulaminie sklepu PGG: