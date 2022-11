Magazyny energii zyskają jeszcze większą popularność po uwolnieniu cen energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, która będzie na wagę złota. Magazyny energii pozwalają na zoptymalizowanie zużycia energii, wydłużając czas pracy urządzeń elektrycznych na prądzie wytworzonym z OZE. Kolejną zaletą akumulatorów jest zapobieganie efektowi wyłączania się instalacji fotowoltaicznej w szczytowym okresie.

Skutecznym sposobem na obniżenie kosztów produkcji (rolnej) jest zainwestowanie w odnawialne źródła energii, które pozwolą przedsiębiorcom i producentom uniezależnić się od lawinowo rosnących cen energii elektrycznej. Instalacje fotowoltaiczne są właśnie jednym z najbardziej popularnych rozwiązań gwarantujących wytworzenie własnego prądu, który można wykorzystać w produkcji rolnej. Niestety, nawet fotowoltaika ma swoje ograniczenia związane z sezonowością wytwarzania. Do tego dochodzi problem wyłączania się falowników z powodu zbyt dużego skoku napięcia związanego ze zwiększoną produkcją prądu. Wiąże się to oczywiście z dużymi stratami. Dodatkowo każda prowadzona działalność (nie tylko rolna) ma swoją specyfikę i może wiązać się ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną np. w porze wieczornej albo w nocy, kiedy panele fotowoltaiczne praktycznie nie generują prądu. Rozwiązaniem tych ograniczeń związanych z użytkowaniem paneli fotowoltaicznych są magazyny energii.

Jak magazyny energii mogą przeciwdziałać wyłączaniu się fotowoltaiki?

Aby zrozumieć, jak magazynowanie energii może ograniczyć problematyczne skoki napięcia i wyłączanie się inwerterów, trzeba wiedzieć, jak przebiega produkcja energii w takiej instalacji.

W czasie produkowania nadwyżki energii falowniki muszą podnieść napięcie (AC), aby wytworzyć różnicę potencjałów między siecią a instalacją fotowoltaiczną. Dzięki temu przesyłana jest energia z instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

Wszystko odbywa się prawidłowo, dopóki do sieci nie podłączona jest (parasolowo) duża liczba instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo sytuację przesyłania i magazynowania energii w sieci komplikuje fakt, że im większe (dłuższe) odcinki linii energetycznej, tym wyższe napięcie muszą wytwarzać poszczególne falowniki podłączone do instalacji fotowoltaicznych.

Jak wynika z powyższego, im więcej energii wytworzą instalacje fotowoltaiczne i na dłuższe odległości będzie ona wysyłana, tym bardziej będzie podnoszone napięcie sieciowe. Niestety, napięcie to nie może być podnoszone w nieskończoność ze względu na ograniczenia polskich sieci energetycznych. Po prostu operatorzy energetyczni ustawiają na transformatorach taką wartość napięcia (na odczepach), aby wartość napięcia sieciowego na końcu linii utrzymywała się na właściwym poziomie i częstotliwości. Po przekroczeniu granic napięcia ustalonych w wymaganiach NC RfG falownik musi się wyłączyć, a nawet rozpocząć produkcję mocy biernej. Przekroczenie napięcia sieciowego o wartości 253 V wyłącza inwerter na ok. 3 s. Jednak automatyczne, ponowne podłączenie fotowoltaiki do sieci następuje dopiero po upływie 60 s. Jeżeli w szczytowym momencie produkcji energii fotowoltaicznej następuje wzrost napięcia powyżej 253 V, to inwertery po prostu odłączają instalacje fotowoltaiczne, a następnie przez 60 s je znowu podłączają do sieci energetycznej. Cała ta procedura będzie się powtarzać do skutku, aż nie spadnie napięcie sieciowe. Warto dodać, że podłączenie prosumenta do sieci energetycznej może przyczynić się też do poprawy parametrów sieci energetycznej. Przede wszystkim na końcu sieci, gdzie mogą występować bardzo niskie napięcia, np. na terenach wiejskich, inwerter odłączy instalację przy napięciu sieciowym niższym niż 195,5 V.

Jak magazyny energii mogą więc zapobiegać wzrostowi napięcia w sieci energetycznej i wyłączaniu fotowoltaiki? Energia elektryczna wytworzona w szczycie produkcji, gdzie sieć zewnętrzna ma ograniczone zdolności z jej przesłaniem i magazynowaniem, może po prostu zostać zmagazynowana w systemie bateryjnym, czyli w magazynie energii. Takie rozwiązanie umożliwia nieprzerwaną produkcję prądu, nawet gdy w sieci energetycznej napięcie przekroczyło 253 V, co jest równoznaczne z wyłączaniem instalacji. Wyposażenie instalacji w dodatkowe magazyny energii, po zastosowaniu specjalnego przełącznika, pozwala też jej działać w trybie zasilania awaryjnego na wypadek zaniku napięcia sieciowego.

Kolejną zaletą magazynów energii, szczególnie w gospodarstwach rolnych, jest fakt, że pozwala na bardziej elastyczne wykorzystywanie nadwyżek prądu zgromadzonego w szczycie produkcji w godzinach wieczornych, gdy ta produkcja jest minimalna, np. podczas produkcji mleka.

W jaki magazyn energii warto inwestować?

Jak podkreśla Mikołaj Mikulski, ekspert ds. magazynów energii w firmie Soltec, wybór odpowiedniego banku energii jest uzależniony od zapotrzebowania na energię elektryczną właściciela nieruchomości. W Polsce średnie gospodarstwo domowe konsumuje rocznie ok. 4500-6500 kWh. W takim przypadku magazyn energii o pojemności ok. 10 kWh powinien spełnić oczekiwania inwestora.

– Obecnie klienci zdecydowanie najczęściej sięgają po akumulatory wykonane w technologii litowo-jonowej, szczególnie litowo-żelazowo-fosforanowej. Ta technologia gwarantuje możliwość ich głębokiego rozładowania, sięgającą nawet 90 proc. pojemności oraz cechuje się bardzo długą żywotnością. Moduły akumulatorowe mogą być rozładowywane i następnie ponownie ładowane nawet 8000 razy. Pozwala to na eksploatację urządzeń co najmniej przez ok. 10 lat – podkreśla ekspert Soltec.

Mikołaj Mikulski z Soltec zwraca uwagę, że zakup magazynu energii obejmuje również inwerter hybrydowy.

– Jego zadaniem jest zarówno konwertowanie energii prądu stałego na energię prądu przemiennego, jak i zarządzanie pracą akumulatorów. Bateriami steruje system BMS (ang. Battery Management System), który zapewnia bezpieczeństwo całego układu, ponieważ nie dopuszcza do przeładowania akumulatorów oraz ich przegrzania. Jego zadaniem jest również zarządzanie rozładowywaniem i ładowaniem baterii. Energia, która zasila akumulatory, trafia do nich w momencie, gdy produkcja z instalacji PV jest wyższa od konsumpcji. Dlatego w słoneczne południe, gdy panele PV pracują z pełną mocą, część energii zasila urządzenia elektryczne, z kolei reszta trafia do baterii – podkreśla ekspert Soltec.

Ile zapłacimy za magazyn energii dla gospodarstwa domowego i rolnego?

Technologia, po którą sięgają zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi, jest zazwyczaj taka sama i opiera się na akumulatorach wykonanych w technologii litowo-jonowej.

– Z uwagi na wielkość instalacji znaczące różnice zachodzą przy pojemności magazynów energii. W przypadku domu zamieszkanego przez cztery osoby, o średnim zużyciu energii akumulatory o pojemności 8-10 kWh powinny bez trudu zrealizować stawiane przed nimi zadania. Zakup takiego urządzenia to ok. 30 tys. zł – podkreśla Mikołaj Mikulski. – Z kolei wybór magazynu energii dla gospodarstwa rolnego będzie uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Właściciele największych farm mogą zdecydować się na zakup kontenerowych magazynów energii o pojemności kilkudziesięciu czy nawet kilkuset kilowatogodzin. Tego typu akumulatory mogą zapewnić zasilanie urządzeniom niezbędnym do pracy gospodarstwa przez kilka godzin – podsumowuje ekspert Soltec.

Jak zauważa Mikołaj Mikulski, taka inwestycja wiąże się ze znaczącymi wydatkami. Koszt magazynu energii o pojemności 50 kWh to ok. 150 tys. zł.

Aby obniżyć koszt inwestycji, warto skorzystać zarówno z unijnych, jak i krajowych dofinansowań.

Zdaniem eksperta Mikołaj Mikulski, ekspert ds. magazynów energii w firmie Soltec

Dlaczego warto inwestować w magazyn energii?

W nowym systemie rozliczania prosumentów energia elektryczna wyprodukowana przez instalację PV, która nie została skonsumowana na bieżące potrzeby, zostaje sprzedana do Operatora Systemu Dystrybucyjnego po cenie hurtowej. Jest ona określana na podstawie średniej ceny 1 MWh z miesiąca poprzedzającego transakcję, obliczanej na podstawie notowań na Towarowej Giełdzie Energii. W sierpniu 2022 r. było to 799 zł/MWh, zatem za sprzedaż 1 kWh prosument może otrzymać niemal 80 gr. Z kolei wieczorem, gdy instalacja PV nie pracuje, właściciel instalacji musi zakupić energię od swojego operatora, po cenie rynkowej, zgodnej z jego taryfą. W 2022 r. jest to ok. 75 gr/kWh.

Z uwagi na wysokie ceny na giełdzie, obecny spread jest bardzo korzystny. Wkrótce należy spodziewać się podwyżek cen prądu, dlatego prosumenci będą kupowali brakującą energię drożej. W tej sytuacji warto posiadać własne akumulatory, które pozwolą zmagazynować niewykorzystaną darmową energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, co poprawi rentowność inwestycji. Posiadanie własnych magazynów energii to również wzrost niezależności energetycznej. Klasyczna instalacja oparta na inwerterze sieciowym nie będzie pracowała, jeśli nastąpi awaria sieci elektroenergetycznej i przerwa w dostawie zasilania. Z kolei falownik hybrydowy przejdzie w tryb zasilania awaryjnego i energia będzie czerpana ze zgromadzonych zapasów w akumulatorze. Co więcej, w ciągu dnia urządzenia elektryczne będą pracowały również dzięki pracy instalacji PV