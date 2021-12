Czy należy regularnie odśnieżać panele fotowoltaiczne?

Rozpoczął się sezon zimowy i wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych zastanawia się czy zalegający dłużej śnieg obniży znacząco produkcję prądu? Czy konieczne jest usuwanie usuwanie warstwy śniegu z powierzchni paneli fotowoltaicznych i jak to prawidłowo wykonać, aby nie uszkodzić instalacji?

Odśnieżanie powierzchni modułów fotowoltaicznych umiejscowionych na dachach jak i na gruncie może wydawać się dziecinnie proste. Jednak źle przeprowadzone usunięcie śniegu z wierzchniej warstwy panelu może mieć poważne konsekwencje dla prawidłowej pracy instalacji fotowoltaicznej.

Odśnieżanie fotowoltaiki na dachu jest niebezpieczne

W przypadku fotowoltaiki zamontowanej na dachu trzeba się liczyć z tym że dostęp do paneli może być utrudniony, tak jak tym bardziej przemieszczanie się wokół paneli fotowoltaicznych.

Zalegający na dachu śnieg, pod wpływem ruchu, może się zsunąć podczas czyszczenia na osobę czyszczącą.

Gdy mamy do czynienia z mocnym oblodzeniem paneli fotowoltaicznych zbyt silne skrobanie czy uderzanie może spowodować uszkodzenie powierzchni modułu. Po prostu jeśli użyjemy niewłaściwych narzędzi, możemy zarysować szklaną powierzchnię modułów i zostawić trwałe ślady i zarysowania.

Jeżeli zdecydujemy się na użycie zbyt mocnych środków chemicznych do rozpuszczenia śniegu i lodu możemy zniszczyć nie tylko same moduły ale też i poszycie dachu doprowadzając m.in. do korozji i utleniania się warstwy ochronnej dachu.

Większość prób mechanicznego usunięcia śniegu z paneli fotowoltaicznych często kończy się uszkodzeniem lub zarysowaniem powierzchni modułu, co skutkowało interwencją serwisową i koniecznością wymiany modułu fotowoltaicznego na nowy.

Niewielki śnieg nie ma dużego wpływu na pracę fotowoltaiki

Zalegający śnieg ma niewielki wpływ na efektywną pracę instalacji fotowoltaicznej, gdyż w okresie zimowym dni są zbyt krótkie i w znacznej części pochmurne.

Trzeba się liczyć z tym, że niewielka ilość światła słonecznego dociera do modułów PV i to naturalnie obniża wydajność pracy instalacji fotowoltaicznej

Dobrana moc instalacji oraz prognozowane roczne uzyski z produkcji energii elektrycznej powinny uwzględniać złą pogodę oraz zasłonięcie powierzchni modułu przez śnieg.

Warto też mieć na uwadze, że roczna produkcja energii w okresie zimowym wynosi tylko kilka procent w Polsce.

Czy warto odśnieżać instalację fotowoltaiczną na dachu?

Jeśli właściciel zdecyduje się na samodzielne odśnieżenie powierzchni modułu fotowoltaicznego to powinien pamiętać że powierzchnia modułu jest szklana, a więc trzeba użyć miękkiego materiału, aby jej nie zarysować.

Warto mieć na uwadze, że na rynku nie ma produktów w 100% bezpiecznych, dedykowanych tylko do czyszczenia instalacji fotowoltaicznej, więc ich nieprawidłowe użycie może prowadzić do jej uszkodzenia.

W przypadku zalegania twardszego śniegu, połączonego z lodem, nie uda się go bezproblemowo usunąć bez ryzyka uszkodzenia fotowoltaiki. Na pewno nie można sięgną po łopaty do odśnieżania dachu, gdyż mogą uszkodzić moduły;

Warto też pamiętać, że wszelkie próby odśnieżania modułów fotowoltaicznych poprzez wykorzystanie specjalnych mat grzewczych lub taśm doprowadzą do zużycia tak dużej ilości prądu, że koszt roztopienia śniegu przewyższy ilość energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną w okresie jesienno-zimowym.