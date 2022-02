Czy opłaca się inwestować w pompę ciepła, aby ogrzewać stary dom?

Czy pompa ciepła będzie efektywnie ogrzewać starszy dom, czy niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowej termomodernizacji budynku? I czy to rzeczywiście inwestycja, która się opłaca, gdyż trzeba się tu liczyć z wydatkiem od 40 tys. zł do nawet ponad 60 tys. zł na zakup powietrznej pompy ciepła.

Pompy ciepła mogą ogrzewać dom i wodę nawet kilkakrotnie taniej niż inne źródła ciepła. Nic zatem dziwnego, że sprzedaż tych urządzeń stale wzrasta.

Według raportu „Heat pumps barometer 2021”, Polska pod względem sprzedaży pomp ciepła znajduje się na 12. miejscu wśród państw UE. W 2020 r. w naszym kraju sprzedano 54 125 urządzeń, w 2019 r. było to 31 314 urządzeń.

O czym musisz pamiętać, aby inwestycja w pompę ciepła się opłaciła?

Aby wybrać odpowiedni sposób ogrzewania domu należy przede wszystkim sprawdzić warunki techniczne domu oraz to, jakie technologie są dostępne w danym rejonie.

- W przypadku ogrzewania gazowego nie wszędzie mamy dostęp do przyłącza gazowego. Dodatkowo, z ostatnich informacji, które podała Polska Spółka Gazownictwa wynika, że realizacja przyłączy gazowych dla nowych domów została wstrzymana - budżet, jaki miała spółka na ten cel na lata 2022-2023, już się wyczerpał. Dlatego nowe domy są skazane na inne sposoby ogrzewania. - wyjaśnia Artur Czarnik, dyrektor techniczny, Vosti Energy.

Czy opłaca się ogrzewać stary dom pompą ciepła?

Wybór odpowiedniego sposobu ogrzewania jest jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji jaką trzeba podjąć budując dom. A co w przypadku starych domów? Czy tutaj pompa ciepła się opłaca? Odpowiedź brzmi tak - ale pod uwagę trzeba wziąć kilka istotnych elementów.

- Jeśli ktoś buduje nowy dom to najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie pompa ciepła, jeśli ktoś dom modernizuje to należy wziąć pod uwagę uwarunkowania techniczne, które wskażą odpowiednie rozwiązanie. Pompę ciepła można zamontować w starym budownictwie, ale musi ono spełniać odpowiednie wymagania dotyczące stanu technicznego budynku. Dom powinien być odpowiednio docieplony, a okna i drzwi zamontowane w odpowiedniej technologii. Jeśli te wymagania nie są spełnione, może się okazać, że dla klienta lepszym rozwiązaniem będzie docieplenie budynku, co pozwoli mu na osiągnięcie większych oszczędności cieplnych niż montaż pompy ciepła, która będzie produkowała ciepło, a to ciepło będzie uciekać przez przegrody budowlane. - tłumaczy Artur Czarnik.

Jak dobrać moc pompy ciepła do zapotrzebowaniem na ciepło?

Również przy doborze właściwego urządzenia istnieje kilka kluczowych elementów, wśród których należy zwrócić uwagę na::

powierzchnię użytkową, która będzie ogrzewana,

roczne zużycie ciepłej wody, które wiąże się z ilością domowników,

stan techniczny budynku.

Czynniki te pozwolą nam dobrać pompę zgodnie z realnym zapotrzebowaniem danego obiektu na ciepło. Pamiętajmy również, że to zadanie powinniśmy zlecić fachowcom.

- Oferta mailowa w przypadku pomp to za mało, istotna jest wizyta audytora, który sprawdzi, zrobi zdjęcia, dokona niezbędnych pomiarów i na tej zasadzie dobierze pompę ciepła oraz wszystkie niezbędne komponenty. Doradztwo i doświadczenie jest tutaj niezwykle istotne. Jeśli kupujemy pompę ciepła danej marki ważne jest również, aby sprawdzić czy wykonawca jest autoryzowanym instalatorem tej marki. - podkreśla Artur Czarnik.

Czy sama pompa ciepła wystarczy, aby ogrzać cały dom w zimie?

Wspomnieliśmy już o czynnikach, które należy wziąć pod uwagę przy doborze pompy ciepła. Rozwiejemy jeszcze mit o tym, że przy niższych temperaturach powinna być ona wspomagana lub zastępowana dodatkowym źródłem ciepła np. kotłem grzewczym lub grzałką elektryczną:

Pompa ciepła gruntowa może samodzielnie ogrzać dom przez cały rok, nawet podczas silnych mrozów - w Polsce działa efektywnie do temperatury -20%. Jeśli przy takich niskich temperaturach nie osiągnie zadanych temperatur, wspomagać się będzie grzałkami elektrycznymi.

- Pamiętajmy, że potrzeby i wymagania każdego klienta trzeba rozpatrywać indywidualnie. Najważniejszą rzeczą jest dobór i projekt zastosowanych urządzeń, tak aby dobrać je w najbardziej efektywny sposób do tego, co zastaniemy u klienta. Czy dobrym pomysłem zatem jest połączenie pompy z kotłem? Wszystko zależy od tego jakie jest obecne źródło ciepła, w jakim jest stanie i czy nie będzie wymagało wymiany w najbliższych latach. Jeśli jest to kocioł zasypowy na węgiel, to w zależności od regionu do 2028 r. musimy wymienić tego typu urządzenia, więc to nie będzie dobre rozwiązanie. Jednak jeśli jest to nowy kocioł gazowy, który działa 2-3 lata i posiada gwarancję, to możemy zmniejszyć moc pompy i zastosować rozwiązanie hybrydowe, gdzie w danym zakresie temperatury działa kocioł gazowy, w danym zakresie działa pompa. Wtedy to będzie ekonomicznie uzasadnione. - mówi ekspert Vosti Energy.

Czy dzięki pompie ciepła można obniżyć rachunki i zaoszczędzić?

Biorąc pod uwagę obecne ceny gazu, ciągle rosnące rachunki, brak możliwości przyłącza (a nawet jeśli taka możliwość istnieje, to koszt przyłącza gazowego przy budowie nowego domu), budowę komina, koszty eksploatacji np. kotła gazowego czy koszt inwestycji w kocioł gazowy, wydatki te są porównywalne do inwestycji w powietrzną pompę ciepła, która mieści się w przedziale 39-60 tys. zł.

Podobnie jak w przypadku fotowoltaiki, również wydatki na pompę ciepła można obniżyć przez skorzystanie z różnych programów umożliwiających uzyskanie dotacji. Przykładowo, w ramach zmian wprowadzonych przez NFOŚiGW od 25 stycznia 2022 r inwestorzy w programie Czyste Powietrze będą mogli otrzymać nawet do 69 tys. zł wsparcia.