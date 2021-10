Czy po likwidacji systemu opustów lepiej dzierżawić grunty pod fotowoltaikę?

Czy po odejściu od systemu opustów, rolnikom będzie bardziej się opłacać dzierżawienie gruntów pod fotowoltaikę? Na to i wiele innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedź z Michałem Skorupą, prezesem zarządu Foton Technik podczas panelu "Zmiany w systemie opustów wywrócą polski rynek fotowoltaiczny?".

Dzierżawić czy nie dzierżawić grunty rolne pod fotowoltaikę?

- Jak zawsze: to zależy. Wybór rodzaju inwestycji powinien uwzględniać cele właściciela gruntu, jego możliwości inwestycyjne, czas, który musi poświęcić na obsługę farmy fotowoltaicznej itp. Własna farma fotowoltaiczna oznacza poniesienie znacznych kosztów na wstępie i samodzielną obsługę paneli, serwisowanie, mycie, przyszłą utylizację paneli itp. W zamian właściciel może liczyć na większe zyski z inwestycji. W modelu dzierżawy dostaje stałą rentę za grunt, nie ponosi kosztów inwestycyjnych, a po powstaniu farmy nie zajmuje się nią. Dzierżawa gruntów rolnych pod fotowoltaikę staje się coraz popularniejszym tematem na wsi. Nie brakuje ogłoszeń firm i pośredników poszukujących ziemi. Rosną oferowane stawki za dzierżawę gruntu. W 2020 roku za hektar oferowano co najmniej 7 tys. zł za 12 miesięcy. Teraz dominują już stawki 12 tys. zł za hektar. Przyszłe zyski zależą przede wszystkim od zapisów umowy z dzierżawcą – inwestorem - zauważa Prezes Foton Technik.

Michał Skorupa, prezes Zarządu FOTON Technik, Grupa E.ON & innogy Polska. Foto. PTW

Co powinno znaleźć się w umowie dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę?

- Istotna tu jest nie tylko wysokość opłaty za dzierżawiony grunt, ale szereg innych zmiennych, jak zawsze w przypadku umów długoterminowych. Opłacalność dzierżawy zależy m.in. od tego, jak umowa zabezpiecza interesy właściciela gruntu: która ze stron ponosi koszty podatków, ubezpieczenia i innych opłat związanych z utrzymaniem gruntu, warunki wypowiedzenia umowy w przypadku braku płatności, warunki cesji praw umowy przez dzierżawcę - dodaje Prezes Foton Technik. - W przypadku tak długiego terminu obowiązywania umowy (zwykle 20 lat i więcej) ważne są też warunki waloryzacji czynszu, tak aby w przyszłości uniknąć ryzyka inflacji i innych czynników działających na niekorzyść właściciela. W umowie powinien znaleźć się też zapis, która strona po wygaśnięciu umowy odpowiada za demontaż i utylizację paneli czy też rekultywację gruntu, bo to z pewnością będą wysokie koszty. Rolnik powinien też zastanowić się nad korzystnymi dla niego warunkami w przypadku sprzedaży ziemi, a także zabezpieczyć interesy spadkobierców w przypadku gdy dzierżawiona ziemia będzie częścią masy spadkowej - podsumowuje Michał Skorupa.

