Czy pompy ciepła nadają się do ogrzewania dużych powierzchni?

Dobór właściwej mocy pompy ciepła zapobiega nierównej pracy urządzenia i skróceniu jego żywotności w standardowych warunkach pracy, a także niweluje ryzyko niedogrzania budynku w chłodne dni. Właściwy dobór urządzenia jest szczególnie istotny, kiedy ma ono zasilać budynek o dużej powierzchni.

Ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła to jeden z najbardziej ekonomicznych sposobów dostępnych na rynku. Najniższe rachunki oraz najdłuższą żywotność urządzenia grzewczego uzyskamy, jeśli odpowiednio dobierzemy jednostkę dla danej inwestycji.

Na jaki model pompy ciepła postawić więc przy ogrzewaniu dużych powierzchni?

Duży budynek to duży problem z ogrzewaniem?

Duże powierzchnie i wysokie pomieszczenia stanowią największe wyzwanie w kwestii ogrzewania. O komforcie przebywających w nich osób decydują kolejno: rodzaj urządzeń grzewczych, ich rozmieszczenie, a także kontrola całego procesu, która umożliwi nam sterowanie.

– Decydując się na wybór urządzenia grzewczego do budynku wielkopowierzchniowego, musimy mieć na uwadze, że takie budowle narażone są na dodatkowe wyzwania grzewcze. Jakie? Przede wszystkim częstsze awarie różnego rodzaju, wysokie koszty eksploatacji czy źle dobrana instalacja. To wszystko sprawia, że budynki te potrzebują urządzenia wysokiej jakości, niezawodnego, z gwarancją na lata oraz serwisowaniem wykonywanym przez specjalistów – przekonuje Anna Augustyniak, marketing project manager, Vaillant. – Przy tego typu budynkach zawsze polecamy naszym klientom pompę ciepła. Pomagamy również ocenić, jaki model urządzenia sprawdzi się w danym budynku najlepiej. Decydując się na pompę ciepła, nie tylko w budynkach wielkopowierzchniowych, musimy bowiem poddać analizie wiele istotnych czynników – dodaje Anna Augustyniak, ekspertka firmy Vaillant.

Na jakie parametry pompy ciepła należy zwrócić szczególną uwagę?

W pierwszej kolejności sprawdź:

moc pompy ciepła - moc pompy powinna być dobrana do parametrów cieplnych budynku oraz ilości zużywanej ciepłej wody. Do ogrzewania powietrza i wody w dużych domach można wykorzystać pompę o mocy 8-10 kW, a w budynkach wielorodzinnych lub firmach – powyżej 11 kW.

- moc pompy powinna być dobrana do parametrów cieplnych budynku oraz ilości zużywanej ciepłej wody. Do ogrzewania powietrza i wody w dużych domach można wykorzystać pompę o mocy 8-10 kW, a w budynkach wielorodzinnych lub firmach – powyżej 11 kW. sprawność pompy ciepła - przed zakupem pompy ciepła warto zwrócić uwagę także na wskaźnik COP. Określa on sprawność pompy, czyli stopień pozyskania ciepła ze środowiska w stosunku do zużytego przez nią prądu. Należy jednak pamiętać, że wskaźnik COP jest wartością zmienną i zależy od temperatury górnego i dolnego źródła. Wpływ na wysokość COP mają także urządzenia będące częścią systemu pompy – m.in. sprężarka i zawór rozprężny.

5 powodów, dla których warto wybrać pompę ciepła do dużego budynku

Czy wiesz, że odpowiednio dobrana pompa ciepła jest bardzo tania w eksploatacji i bezobsługowa?

Co ważne, można ją zainstalować w każdym domu i na każdej działce – konieczny jest tylko dostęp do energii elektrycznej. Dlaczego warto postawić na to urządzenie?

Stosowanie pomp ciepła, czyli urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE), jest wspierane przez politykę Unii Europejskiej oraz dofinansowywane z funduszy unijnych.

- Ochrona środowiska naturalnego to palący temat ostatnich lat. Coraz powszechniejsze stają się rozwiązania pozwalające na ograniczenie emisji substancji, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. W ramach działań antysmogowych nasi klienci mogą skorzystać z programu rządowego Czyste Powietrze i wymienić stare urządzenie grzewcze. Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie lub całkowite ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Aby to osiągnąć, w pierwszej kolejności konieczna jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła, np. zasilanego paliwem stałym, na nowe, bardziej ekologiczne, a nawet pozyskujące energię z odnawialnych źródeł. W ramach programu Czyste Powietrze istnieje możliwość pozyskania dotacji m.in. właśnie na pompy ciepła – mówi Anna Augustyniak, marketing project manager, Vaillant.

Na jakie korzyści mogą liczyć użytkownicy pompy ciepła?

Sprawdźmy:

skuteczne chłodzenie budynku bardzo małym kosztem (tzw. chłodzenie pasywne w przypadku pomp gruntowych z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła),

rezygnacja z wykonywania przyłącza gazu, kotłowni czy składu opału; nie ma również potrzeby budowy komina spalinowego i pomiarów spalin czy czyszczenia komina,

prosta i intuicyjna obsługa, niewymagająca dużych nakładów na przeglądy czy serwis,

bezpieczeństwo użytkowania – pompy ciepła funkcjonują bez palnego paliwa.

- Nowoczesna technologia, niskie koszty użytkowania, mały pobór energii elektrycznej, niewielkie wymiary urządzenia oraz wysoki komfort bez względu na porę roku – zalety powietrznej pompy ciepła można by długo wymieniać. Bez wątpienia to obecnie jedno z najchętniej wybieranych przez naszych klientów urządzeń grzewczych – wskazuje Anna Augustyniak, marketing project manager, Vaillant.

Gruntowa pompa ciepła sprawdzi się w budynkach wielorodzinnych

Zasoby ciepła zawarte w ziemi są ogromne. Gruntowa pompa ciepła pozwala wykorzystać je w 100%.

Urządzenia czerpiące energię z gruntu cechują się wyjątkową efektywnością, gdyż jego temperatura jest względnie niezmienna w ciągu roku.

Ogrzewanie wykorzystujące energię skumulowaną w gruncie zapewniają pompy ciepła typu solanka-woda.

Pobierają one energię za pomocą kolektorów lub sond gruntowych i przekształcają w ciepło do ogrzewania wnętrz oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

System ten cechuje się nie tylko niezawodnością, ale też wydajnością – idealnie nadaje się do nowo budowanych i modernizowanych domów wielorodzinnych, a także większych nieruchomości.

- Nowa pompa ciepła geoTHERM perform o mocy 25, 40 lub 78 kW, która znajduje się w naszym asortymencie, ma szeroki zakres zastosowań. Gdy zapotrzebowanie na ciepło jest szczególnie wysokie, pompy ciepła można łączyć w kaskady złożone nawet z 8 jednostek o mocy całkowitej 624 kW. Oznacza to możliwość skutecznego ogrzewania i chłodzenia 15 000 m² powierzchni (40 W na m²) – przekonuje Anna Augustyniak, Marketing Project Manager, Vaillant. - System pompy ciepła geoTHERM perform w odpowiednio zaprojektowanej instalacji może nie tylko ogrzewać dom i podgrzewać wodę, ale też chłodzić. Latem temperaturę w pomieszczeniach można obniżyć nawet o 3°C – dodaje ekspertka.

Wykorzystanie gruntowej pompy ciepła w wielkopowierzchniowych budynkach niesie za sobą wiele korzyści, m.in.:

wyższy komfort latem dzięki zarządzaniu pracą chłodzenia pasywnego,

możliwość łączenia z systemami fotowoltaicznymi, co umożliwia zwiększenie wydajności i zmniejszenie produkcji CO 2 ,

, pokrycie dużego zapotrzebowania na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową (duży zakres regulacji).

Gruntowa pompa ciepła tworzy wysokiej jakości system, który idealnie nadaje się do domów wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej i obiektów komercyjnych.

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej