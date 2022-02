Czy pompy ciepła zdominują rynek instalacji grzewczych budynków w 2022 r.?

Rynek urządzeń grzewczych oraz profil działalności firm wykonawczych i serwisowych cały czas się zmienia. Na podstawie ubiegłorocznych doświadczeń ekspertów marki Saunier Duval można przewidzieć trendy ogrzewania budynków, które będą dominowały w branży na przestrzeni 2022 r.

Rynek energetyczny w 2021 roku szczególnie pokazał swoją nieobliczalność i zmienność. W związku z tym wzrosło zainteresowanie inwestycjami w bezpieczeństwo energetyczne.

Dla użytkownika indywidualnego taką inwestycję stanowi np. hybrydowa instalacja grzewcza złożona z powietrznej pompy ciepła oraz kotła gazowego lub fotowoltaiki.

Wraz z odpowiednim modelem regulatora zarządzającego pracą instalacji możliwa jest ciągła analiza opłacalności korzystania z danego źródła energii (prądu lub gazu) i na tej podstawie włączanie odpowiedniego urządzenia grzewczego.

W 2022 roku spodziewany jest dalszy wzrost zainteresowania takimi instalacjami. I nic dziwnego: dlaczego bowiem w dobie postępującej inflacji pieniądze Polaków miałyby topnieć na rachunkach bankowych, zamiast stanowić pożyteczną inwestycję na przyszłość?

Dlaczego rynek powietrznych pomp ciepła rozkwitnie w 2022 r.?

Od kilku już lat w marce Saunier Duval, podobnie jak w całej branży grzewczej, najbardziej dostrzegalny jest dynamiczny rozwój w obszarze powietrznych pomp ciepła.

Rynek ten rozwija się zdecydowanie szybciej niż rynek pomp gruntowych (solanka-woda) i począwszy od roku 2018, są to coroczne wzrosty na poziomie powyżej 100%. Oferta produktowa powietrznych pomp ciepła stale się poszerza, co umożliwia dopasowanie jej do potrzeb różnych grup odbiorców, dysponujących różnymi typami budynków i instalacji grzewczych.

W 2020 roku wprowadzono do oferty marki Saunier Duval wysokotemperaturową pompę ciepła Genia Air Mono. Od tego momentu jest to produkt nieustannie cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem rynkowym. Za sprawą tego rodzaju konstrukcji możliwe jest bowiem poszerzenie grona potencjalnych klientów nie tylko o inwestorów budujących nowe domy wyposażone w instalację ogrzewania podłogowego, ale także o osoby, które modernizują już istniejący budynek, często wyposażony w instalację grzejnikową lub mieszaną.

Intensywne zainteresowanie pompami ciepła typu powietrze-woda to trend, który będzie obecny także w 2022 roku.

Na przełomie lat 2021/2022 pojawiły się nowe czynniki, które najprawdopodobniej wpłyną na jeszcze silniejsze zainteresowanie tą gałęzią produktów. Należą do nich:

silny wzrost cen gazu i paliw stałych,

zastopowanie podpisywania nowych umów na przyłącza gazu przez PSG w roku 2022;

planowany start rządowego programu Moje Ciepło, który umożliwi udzielanie dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym.

Zainteresowanie zakupem kotłów na gaz nie spada

Jakkolwiek dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła jest bardzo zauważalny, to jednak rynek gazowych kotłów kondensacyjnych wciąż jest stabilnym i wiodącym segmentem w branży grzewczej.

Pomimo zastopowania podpisywania nowych umów na przyłącza gazu przez PSG w roku 2022, kotły gazowe nadal cieszą się dużą popularnością. Co na to wpływa?

Stosunkowo niskie koszty inwestycyjne, bezobsługowość, a także wysoka elastyczność w zakresie integracji z wieloma rodzajami instalacji grzewczych sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjny wybór dla szerokiego grona odbiorców.

Na podstawie przeglądu oferty produktowej marki Saunier Duval warto wyróżnić wysokie zainteresowanie kotłami wiszącymi wyposażonymi w niewielki, wbudowany zasobnik ładowany w technologii warstwowej.

Nieustannie rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że każdy metr kwadratowy budynku jest na wagę złota. Z tego powodu wśród deweloperów zauważalną tendencją jest ograniczanie powierzchni pomieszczeń technicznych na rzecz pomieszczeń mieszkalnych.

Taka sytuacja rodzi zapotrzebowanie na urządzenia, które cechują się kompaktową konstrukcją zawierającą jak najwięcej niezbędnego wyposażenia kotłowni. W dalszym ciągu muszą one jednak spełniać wysokie wymagania w zakresie oferowanego komfortu, głównie w odniesieniu do funkcji ciepłej wody użytkowej.

Kotły wiszące wyposażone w technologię warstwowego ładowania zasobnika c.w.u. doskonale wpisują się w aktualne trendy na rynku nieruchomości, ponieważ posiadają zalety zarówno niewielkich kotłów dwufunkcyjnych, jak i jednofunkcyjnych, współpracujących z dużym, stojącym, wężownicowym zasobnikiem c.w.u.