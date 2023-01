To że rząd zamroził do pewnego poziomu ceny prądu w 2023 r. nie oznacza że nie czekają cię podwyżki rachunków za prąd. Foto. Shutterstock

Pomimo, że ceny za 1 kWh energii elektrycznej zostały zamrożone przez rząd do pewnego poziomu to nie znaczy, że rachunki za prąd nie wzrosną w 2023 r. Pamiętajmy, że wzrosła opłata mocowa i ponosimy większe koszty dystrybucji energii, które odbiją się na rachunkach za prąd w 2023 r. Co jeszcze podwyższy ceny prądu w 2023 r.?

W 2022 r. średnia cena 1 kilowatogodziny (kWh) w Polsce wynosiła 77 gr, w 2023 jest to 0,94- 1,03 zł.

Na 2023 r. rząd zdecydował się zamrozić ceny prądu, wyróżniając trzy progi - do 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh rocznie.

Maksymalna stawka za energię czynną dla gospodarstw domowych przekraczających limit zużycia to 0,6930 zł netto (0,8524 zł brutto).

Jak podali eksperci Rachuneo.pl, bez przekroczenia limitów rządowych należy się liczyć ze wzrostem rachunków za prąd o 16% więcej przy zużyciu 2000 kWh rocznie, a konkretnie o 252,99 zł więcej w stosunku do 2022 r.

Wszystkie stawki eksperci rachunero.pl podali dla zużycia 2400 kWh na rok. Według ich obliczeń właśnie tyle zużywa przeciętna polska rodzina 2+2.

Należy pamiętać, że osoby zużywające mniej energii w mniejszym stopniu odczują zbliżające się podwyżki, a gdy zużycie będzie większe, podwyżki będą bardziej dotkliwe w 2023 r.

I to nie tylko z powodu oczywistej zasady "im większe zużycie, tym wyższe rachunki", ale także z racji zamrożenia cen energii - dla wybranych.

Limit zużycia energii: 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh rocznie

Rząd zamraża ceny prądu w ramach tarczy solidarnościowej. W jaki sposób? Poprzez wprowadzenie trzech limitów:

zużycie do 2000 kWh rocznie (niższy próg);

zużycie do 2600 kWh rocznie (wyższy próg) w przypadku gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami;

zużycie do 3000 kWh (wyższy próg) dla rolników i gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny (w tym i dla seniorów, którzy posiadają kartę i odchowali co najmniej troje dzieci).

Osoby, które nie przekroczą powyższych progów, mogą liczyć na zamrożenie cen energii i stawkę z 2022 roku. Z obliczeń Rachuneo.pl wynika, że niewiele gospodarstw zmieści się w rządowym limicie zużycia prądu 2000 kWh.

Po przekroczeniu limitu cena będzie liczona według nowych stawek z 2023 roku. Jakich?

Prezes URE zaakceptował już nowe cenniki od sprzedawców prądu na 2023 rok. Od 2019 roku cena prądu wzrosła o około 62%. Dokładne cenniki znajdziesz w naszym darmowym raporcie: “Cena prądu”.

Z najnowszych informacji wynika, że wsparciem mają zostać objęci także odbiorcy pomp ciepła.

O dodatku dla nich wspomina Waldemar Buda - Minister Rozwoju i Technologii: "ci, co mają pompę ciepła i osoby, które ogrzewają się elektrycznie, to jest wyjątkowy przypadek. [..] I tutaj będzie przewidziany dodatek, jak dla każdego innego paliwa [...]. Na poziomie wsparcia 40-proc. w koszcie przewidywanym tego surowca".

Jak rozliczane będą gospodarstwa, które przekroczą rządowe limity zamrażające ceny prądu?

Wyższa cena za 1 kWh energii elektrycznej ma dotyczyć zużycia powyżej ustalonego limitu. Oznacza to, że jeśli zużywamy 2700 kWh prądu rocznie (o 700 kWh więcej od niższego progu 2000 kWh), to wyłącznie nadwyżka 700 kWh zostanie objęte podwyżką. Zużycie na poziomie 2000 kWh ma być chronione stałymi cenami - do tego poziomu stawki będą zamrożone.

Podwyżki cen prądu dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Sejm uchwalił już ustawę wprowadzającą maksymalne ceny prądu! Na konferencji podana została maksymalna stawka za MWh dla gospodarstw domowych przekraczających limit zużycia w 2023 roku.

Wynosi ona 852,39 zł brutto (693 zł netto) za MWh, co oznacza 85 gr brutto za 1 kWh. Będzie to maksymalna cena za energię czynną od sprzedawców prądu w nadchodzącym roku.

Maksymalna cena prądu obowiązuje także właścicieli i właścicielki fotowoltaiki. Warto jednak pamiętać, że oprócz 85 gr za 1 kWh na naszych rachunkach za prąd znajdą się także opłaty dystrybucyjne.

Eksperci Rachuneo.pl przygotowali obliczenia, z których poznasz realną wysokość rachunków za prąd w 2023 roku.

Wyliczenia Rachuneo.pl dotyczą zarówno gospodarstw domowych, które mieszczą się w rządowym limicie, jak i tych, które go przekraczają - uwzględniając maksymalną stawkę ustanowioną przez rząd, powrót 23% VAT oraz najnowsze cenniki na 2023 rok.

Pamiętajmy jednak, że osoby, które zmieszczą się w limicie, nie unikną dwóch “podwyżek dla wszystkich” - opłaty mocowej i stawki VAT, która w 2023 roku wraca do dawnego poziomu 23%.

Jakie podwyżki cen prądu w 2023 r. po przekroczeniu limitu zamrażających?

Po przekroczeniu limitu zamrażających ceny prądu, podwyżce kosztów energii czynnej, wzroście kosztów dystrybucji, jak i przy wzroście opłaty mocowej i powrocie dawnej stawki VAT gospodarstwa domowe czeka:

wzrost rachunków o 31 % przy zużyciu 2600 kWh rocznie, a konkretnie o 616,80 zł więcej w stosunku do 2022 roku,

wzrost rachunków o 27% przy zużyciu 5000 kWh rocznie i ogrzewaniu prądem, a konkretnie o 961,96 zł więcej w stosunku do 2022 roku.

Jak mocno wzrosną rachunki za prąd w 2023 r. po przekroczeniu limitów zamrażających? Źródło: Rachuneo.pl

W obliczeniach eksperci Rachuneo.pl uwzględnili najnowszy dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł, tj. dopłatę dedykowaną osobom, które używają prądu do ogrzania mieszkania lub domu.

Co z osobami, które zmieszczą się w limicie? Jak wyglądać będą ich rachunki za prąd?

O ile wzrosną rachunki za prąd przed przekroczeniem limitów zamrażających w 2023 r.?

Jak podali eksperci rachuneo.pl jeżeli nie przekroczymy limitów zamrażających to i tak zapłacimy wyższe rachunki za prąd w domu:

o 15% więcej przy zużyciu 1000 kWh rocznie, a konkretnie o 130,63 zł więcej w stosunku do 2022 roku,

więcej w stosunku do 2022 roku, o 16% więcej przy zużyciu 2000 kWh rocznie, a konkretnie o 252,99 zł więcej w stosunku do 2022 roku.

Jak wrosną rachunki za prąd w 2023 roku przed przekroczeniem limitów zamrażających 2000 kWh/rok. Źródło: Rachuneo.pl

Warto raz jeszcze zaznaczyć, że nawet jeśli zmieścimy się w limicie, część podwyżek jest nieunikniona.

Wynika ona m.in. ze wspomnianego wzrostu opłaty mocowej oraz powrotu w 2023 roku stawki VAT na poziomie 23%. Opłata mocowa jest jednak w najmniejszym stopniu odpowiedzialna za wzrost naszych rachunków - ustalona już na 2023 stawka (od 2,38 zł netto do 13,35 zł netto) jest niemal identyczna do tej z poprzedniego roku (od 2,37 zł netto do 13,25 zł netto).

Dlaczego rachunki za prąd dla gospodarstw domowych wrosły w 2023 r.?

Sprzedawcy prądu dokonują skupu energii na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie.

Jak informuje URE: “Kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) pokazują, że w ostatnim roku cena energii – zarówno z dostawą na rok 2022, jak i na kolejne lata - gwałtownie rośnie. [...] Jeszcze w listopadzie 2020 r. cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by w listopadzie br. [2021]. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. Ceny te obecnie nadal rosną”.

Roczny koszt jednej MWh prądu w 2020 roku wynosił na giełdzie 252 zł, natomiast w 2021 roku pojawiały się już takie kwoty jak 1300 zł (12 grudnia 2021 r.).

W szczytowych momentach 2022 roku na Towarowej Giełdzie Energii cena za MWh osiągała poziom nawet 1556,13 zł.

Jak podają eksperci Rahuneo.pl Przyczyny tego wzrostu są złożone, ale na pewno można do nich zaliczyć:

wzrost cen węgla (polska energetyka to głównie energetyka węglowa);

potrzebę oszczędzania węgla przed sezonem grzewczym 2022/2023 r. (Urząd Regulacji Energetyki informuje, że na elektrownie i ciepłownie zgromadziły już 4,8 mln ton zapasów węgla kamiennego, z czego 2,2 mln ton to zapasy wymagane przez przepisy prawa);

podwyżki cen surowców mają m.in. wpływać na zmniejszenie konsumpcji;

niewystarczająca infrastruktura po stronie magazynów energii, co dotyczy przede wszystkim energii odnawialnej (pochodzącej ze słońca i wiatru), która jest dostarczana nieregularnie do sieci dystrybucyjnej;

zwiększony popyt na energię po pandemii;

pogłębiający się w wyniku wojny w Ukrainie kryzys energetyczny (m.in. odcięcie od dostaw surowców energetycznych z Rosji i destabilizacja wielu europejskich rynków energii);

koszt zakupu uprawnień do emisji CO 2 , co w szczególności obciąża polską energetykę, w której zdecydowana większość produkcji pochodzi ze źródeł nieodnawialnych (węgiel brunatny i kamienny).

W lutym 2022 roku ceny emisji CO 2 osiągnęły niespodziewanie wysoki poziom, to jest blisko 100 euro za tonę (dla porównania w 2020 roku było to zaledwie 20 euro za tonę). W dniu agresji Rosji na Ukrainę ceny emisji gwałtownie spadły, osiągając poziom ok. 57 euro w dniu 7 marca 2022 roku. Kilka dni później ceny emisji CO 2 znów wzrosły.

Wzrost cen na giełdzie przekłada się bezpośrednio na wyższe rachunki dla statystycznego Kowalskiego.