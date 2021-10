Czy rozbudowa instalacji fotowoltaicznej będzie oznaczać utratę systemu opustów?

MKiŚ odpowiedziało, kiedy wejdzie zmiana w systemie rozliczeń prądu z fotowoltaiki. Dowiedzieliśmy się też, czy zwiększenie mocy istniejącej i pracującej instalacji fotowoltaicznej będzie jednoznaczne z utratą 15-letniej gwarancji rozliczania nadwyżek prądu na obecnych preferencyjnych warunkach po wejściu nowych przepisów.

Zapowiedź likwidacji systemu opustów pozwalającego na preferencyjne rozliczanie i magazynowanie prądu w sieci wprowadziło zamieszanie i uzasadnione obawy obecnych, jak i przyszłych właścicieli instalacji fotowoltaicznej.

Kiedy wejdą niekorzystne zmiany rozliczania nadwyżek prądu z fotowoltaiki? Czy obejmą one także obecnych właścicieli instalacji fotowoltaicznych objętych preferencyjnym systemem opustów? Wreszcie czy rozbudowa instalacji i zwiększenie jej mocy po wejściu przepisów w 2022 roku będzie jednoznaczne z utratą 15-letniej gwarancji systemu opustów?

Na jak zaawansowanym etapie są prace nad likwidacją systemu opustów?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało nas że już przygotowało zmiany legislacyjne ustawy dotyczące prosumentów w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (projekt UC 74).

- Zaproponowana w nim zmiana prosumenckiego systemu rozliczeń została połączona z kompleksową przebudową rynku energii. Jednocześnie w Sejmie RP trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1382) - podkreślają eksperci z Wydziału Komunikacji Medialnej

Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. - Projekt zawiera propozycje zmian w zakresie prosumenckiego rozliczenia energii elektrycznej w systemie opustów oraz rozszerzenia dostępności systemu wsparcia o nowe grupy prosumentów: zbiorowego i wirtualnego.

Co zmieni się w systemie rozliczeń prosumenckiej fotowoltaiki od 2022 r.?

Nowy system rozliczeń zakłada zastąpienie systemu opustów modelem rozliczeń energii, net-billingiem, dla nowych prosumentów wchodzących na rynek po 1 stycznia 2022 r.

- Zakłada on odrębne rozliczenie wartości (a nie ilości) energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN) - podkreślają eksperci z MKiŚ.

Czy zmianami w prawie zostaną objęci obecni właściciele instalacji fotowoltaicznych?

- Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy wejdą do systemu do 31 grudnia 2021 r., mają zagwarantowane prawa nabyte. Będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh - podkreślają eksperci MKiŚ.

Czy rozbudowa instalacji po 1 stycznia 2022 r. oznacza utratę systemu opustów?

- W przypadku późniejszej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej istniejącej przed wejściem w życie nowych regulacji, obowiązującym dla prosumenta systemem rozliczeń jest system opustów. Określa on formułę, w której ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci, rozliczana jest w stosunku ilościowym 1 do 0,8 lub 1 do 0,7, w zależności od zainstalowanej mocy instalacji - podkreślają eksperci MKiŚ.

Oznacza to że obecni właścicieli instalacji fotowoltaicznych podłączonych przed 1 stycznia 2022 r., którzy będą je rozbudowywać zwiększając ich moc nie utracą 15-letniej gwarancji rozliczania (w stosunku ilościowym 1 do 0,8 lub 1 do 0,7) nadwyżek prądu na obecnie obowiązujących preferencyjnych warunkach.

Pamiętaj o z głoszeniu rozbudowy fotowoltaiki aby nie płacić kary 1000 zł

- Dodatkowo, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, warto pamiętać, że na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą w wysokości 1000 zł (art. 168 pkt 23 w zw. z art. 170 ust. 7 pkt 2 ustawy) - podkreślają eksperci MKiŚ.

Przepisy dotyczące rozliczana prądu z OZE mogą nadal ulec zmianie

Jednocześnie przypominamy, że ostateczne przesądzenia co do kształtu, jak i terminów dotyczących zaproponowanych zmian są uzależnione od prac parlamentarnych nad projektem, które obecnie się toczą (m.in. w ramach Komisji i Podkomisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych o poselskim projekcie nowelizacji ustawy o OZE).

