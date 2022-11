Rolnicy, którzy wykorzystują węgiel opałowy w celu ogrzania swoich domów, zgłaszają nam że nie we wszystkich gminach jest dostępnych tańszy węgiel wydawany przez gminne samorządy dla gospodarstw domowych. PGG zapewnia że dostarczy węgiel do wszystkich gmin, których władze samorządowe podpisały umowę z PGG.

Jak podało Ministerstow Aktywów Państwowych w systemie dystrybucji węgla zarejestrowało się już ok. 2 300 gmin, z czego 2 200 z nich określiło, jakie ma zapotrzebowanie na surowiec. Do tej pory umowy ze spółkami uzgodniło lub podpisało ok. 1 900 gmin.

Oznacza to, że węgiel albo już do nich dotarł, albo jest w drodze, albo niebawem zostanie dostarczony. Ministerstwu zależy, by proces podpisywania umów zakończył się jak najszybciej.

- Pozostało nam 300-400 gmin, z którymi ciągle rozmawiamy o warunkach dostawy i harmonagramach - mówi wiceminister Karol Rabenda.

Gminy odbierają węgiel ze 100. specjalnych punktów, rozmieszczonych równomiernie w całej Polsce. Gminy kupują surowiec po 1500 zł za tonę, a odsprzedają za maksymalnie 2000 zł. 500 złotych przeznaczonych jest na logistykę, czyli transport. Gospodarstwa domowe mogą kupić w całym sezonie grzewczym 3 tony węgla, część teraz, a część w nowym roku.

Zmieniamy rozporządzenie w tej kwestii tak, żeby można było kupić np. pół tony węgla w tym roku, a 2,5 t bądź całość w przyszłym. Nie zmienia się wielkość 3 t. Zakup można nawet odłożyć na termin po Nowym Roku. Chcemy, żeby to było dostosowane do możliwości finansowych Polaków – uzasadnia wiceminister Karol Rabenda.

Zgodnie z przepisami w tych miejscowościach, które się nie zgłosiły do programu dystrybucji węgla, mieszkańców mogą obsługiwać gminy sąsiednie lub podmioty prywatne.

Do tej pory do Polski sprowadzonych zostało ok. 10 mln ton węgla. Do końca roku będzie to około 14 mln ton. Do końca sezonu grzewczego będzie jeszcze więcej aż 14 mln ton. Wiceminister zapewnia, że sprowadzany do Polski węgiel jest dobrej jakości i posiada wszystkie wymagane certyfikaty.

Istnieją więc obawy że do wszystkich gmin nie dotrze węgiel w odpowiedniej ilośći jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Zgłaszają ten problem także niektórzy rolnicy, którzy chcą zakupić z gmin węgiel po preferencyjnych cenach do ogrzania swoich domów i czekają na transport węgla.

PGG daje gwarancję że samorządy, które podpisały umowę dostaną węgiel przed świętami

- Dajemy gwarancję jako PGG, że wszystkie samorządy, które zawarły z nami umowę dostaną węgiel w jak najszybszym czasie jeszcze przed świętami. – zapewnił wiceprezes ds. sprzedaży PGG, Adam Gorszanów podczas wspólnej konferencji prasowej z przedstawicielem KDW w Pabianicach prezesem GS Pabianice Zbigniewem Stasiakiem.

W poniedziałek 28 listopada, odbyła się tam narada związana z dystrybucją węgla do samorządów. GS Pabianice jest Kwalifikowanym Dostawcą Węgla z kopalń PGG i do tej pory zajmował się transportem dla indywidualnych odbiorców, teraz będzie pośredniczyć w dystrybucji węgla do gmin w województwie łódzkim, także do Łodzi.

- Polska Grupa Górnicza ma podpisane umowy ze 137 gminami w województwie łódzkim, to jest około 160 tysięcy ton węgla, które powinniśmy dostarczyć do końca roku. Do ustalenia pozostały jeszcze kwestie logistyczne, w jaki sposób będziemy węgiel dystrybuować, przede wszystkim chcemy wykorzystywać transport kolejowy, ale również transport samochodowy dla tych dostaw. Jesteśmy gotowi, żeby je realizować – zaznaczył wiceprezes ds. sprzedaży PGG, Adam Gorszanów.

Zapewnił on, że w czwartek pierwsze dostawy do Łodzi zostaną zrealizowane. Według niego ewentualne problemy są sukcesywnie rozwiązywane i w sumie PGG dostarczyła już kilkanaście tysięcy ton węgla do samorządów. Przypomniał, że dystrybucja Węgla opiera się przede wszystkim o Kwalifikowanych Dostawców Węgla, co zacznie obniża koszty węgla.

Jakie gminy najszybciej dostają i wydają węgiel mieszkańcom?

Prezes Gminnej Spółdzielni Pabianice Zbigniew Stasiak powiedział, że właśnie rozpoczął wydawanie węgla mieszkańcom gminy Pabianice.

– W przypadku gminy Pabianice jesteśmy jednocześnie kwalifikowanym dostawcą, czyli podmiotem, który odpowiada za logistyczną stronę transportu pomiędzy Śląskiem, a centralną Polską, a jednocześnie mamy umowę na dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy Pabianice i pierwsze osoby węgiel zaczynają już odbierać – wyjaśnia Zbigniew Stasiak.

Zaznaczył, że są jeszcze kwestie, które należy dograć, takich jak dopracowanie umów, systemu komputerowego czy transportu kolejowego.

- Węgiel dystrybuowany przez samorządy wymaga dużego zaangażowania, robimy to pierwszy raz, ale jesteśmy już na końcu drogi – dodał prezes Stasiak.

Polska Grupa Górnicza dostarcza węgiel dla samorządów w południowej i środkowej Polsce. W sumie to około pół tysiąca gmin.

Gminy zgłaszały swoje zapotrzebowanie na węgiel poprzez portal cieplo.gov.pl. Do obsługi zamówień gmin w całym kraju wyznaczono w sumie sześć podmiotów – spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, wskazanych przez ministra aktywów państwowych. Są to jeszcze: PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

Głównym priorytetem jest obniżenie cen węgla opałowego na rynku

Wiceprezes ds. sprzedaży PGG , Adam Gorszanów przypomniał założenia, jakie były podstawą wprowadzenia systemu było chronienie przed wzrostami cen.

– Chodziło o to by ochronić gospodarstwa domowe przed nadmiernym wzrostem ceny. Proszę sobie przypomnieć, ile kosztował węgiel na składach prywatnych, które wykorzystywały i węgiel był powyżej 3 tysięcy złotych. Dzięki temu działaniu węgiel dla gospodarstw domowych będzie dostępny poprzez samorządy w cenie maksymalnej 2 tysięcy złotych. Dlatego podjęliśmy się tego zadania i je skutecznie realizujemy – podsumował wiceprezes ds. sprzedaży, Adam Gorszanów.

Jednak należy podkreślić, że brak dostępności węgla wydawanego przez samorządowców nie pozostaje bez wpływu na ceny węgla opałowego a tym bardziej nie uchroni właścicieli gospodarstw domowych przed koniecznością zakupu droższego węgla gdy nie można kupić tańszego opały gdyż w domach trzeba czymś ogrzewać pomieszczenia domowe.