Razem z ekspertami symulatorogrzewania.pl sprawdzamy ile kosztuje zakup węgla, pelletu, drewna i gazu płynnego do ogrzania domu.

Jedno jest pewne koszty zakupu poszczególnych tych paliw stałych do ogrzania domu nie wróciły do stanu sprzed kryzysu, czyli sprzed 2022 r..

Przypomnijmy więc ceny, które wręcz mroziły krew w żyłach przed minionym sezonem grzewczym.

W październiku 2022 r. ceny pelletu przewyższyły ceny zakupu węgla opałowego, co było sytuacją kuriozalną.

Powodów do tak dużych wzrostów cen ogrzewania było wiele, a m.in. zatrzymanie importu m.in. z Rosji i Białorusi.

Zza wschodniej granicy Polski pochodziło około 30% tego surowca. Na chwilę przed późną jesienią granulat, jeżeli był dostępny, to kosztował przeszło 3 tys. zł za tonę.

Węgiel po niezbyt przemyślanych ruchach rządzących kosztował 1,5 tys. zł w sklepie PGG. Na składach ceną bazową było 3-4 tys. zł.

Rząd zapowiada, że na zimę 2023/2024 będzie potrzebne w Polsce 7 mln ton węgla. Kopalnie na terenie kraju mają zapewnić 5 mln, więc pozostałe 2 mln trzeba przywieźć od innych producentów. W Polsce dalej nie uporaliśmy się z węglem zakupionym na poprzednią zimę, który leży na składach i czeka.

Co ciekawe ostatnio PGG uruchomiła kampanię sprzedażową, która ma na celu zachęcić klientów do zwiększenia tempa zakupów. Jedną z głównych inicjatyw jest równanie cen węgla opałowego u kwalifikowanych dostawców z cenami oferowanymi w sklepie internetowym.

Dzięki temu, począwszy od drugiej połowy czerwca, odbiorcy nie będą ponosić kosztów transportu węgla z kopalni do składu kwalifikowanego dostawcy w każdym z 166 partnerujących składów PGG w całej Polsce. Ta promocja będzie obowiązywać do końca lipca. W e-sklepie grupy PGG można kupić tonę węgla orzech nawet za 1100 zł. Ceny innych rodzajów węgla dochodzą do maksymalnie 1470 zł. Droższe są aktualnie niedostępne, np. ekogroszek 1770 zł za tonę. - podkreślają eksperci symulatorogrzewania.pl.