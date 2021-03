Czy warto wydzierżawić swój grunt pod farmę fotowoltaiczną – korzyści, zasady, wątpliwości - odpowiadamy

Fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii elektrycznej ze światła słonecznego jest najszybciej rosnącą gałęzią odnawialnych źródeł energii w Polsce. Szybki wzrost liczby zainstalowanych paneli dotyczy zarówno mikroinstalacji montowanych na dachach domów jednorodzinnych, jak i dużych elektrowni słonecznych zorientowanych na sprzedaż energii elektrycznej do sieci. Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną może być dodatkowym źródłem przychodu dla rolników.

W celu stworzenia obiektów o charakterze przemysłowym, produkujących energię do sieci, czyli farm fotowoltaicznych (inaczej farm słonecznych), coraz więcej firm kieruje swoją ofertę do właścicieli ziemi – w szczególności rolników. Wydzierżawienie gruntu pod farmę fotowoltaiczną może być dobrym sposobem na istotne zwiększenie przychodów z posiadanej ziemi – w większości przypadków dzierżawa pod elektrownię będzie bardziej dochodowa niż uprawa bądź dzierżawa pod uprawę. Dodatkowo jest to znacznie stabilniejsze źródło przychodów – niezależne od zmian pogodowych czy wahań cen produktów rolnych.

Ile zarobisz z dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę?

Aktualnie oferty deweloperów elektrowni pozwalają właścicielom gruntu na uzyskanie czynszu na poziomie ponad 10 000 zł/ha rocznie. Firmy poszukują gruntów klasy IV i niższej (przy lepszej jakości gleb opłaty za odrolnienie gruntu znacznie wzrastają). Umowy są zazwyczaj podpisywane na długie okresy – 25-30 lat i przez taki okres zapewniają płatność czynszu na rzecz właściciela gruntu - zatem może to być źródło przychodu również dla kolejnych pokoleń w rodzinie.

Należy spodziewać się, że płatność pierwszego czynszu otrzymamy w ciągu 1,5 - 2 lat od podpisania umowy – w tym okresie deweloper samodzielnie pozyskuje niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne oraz przygotowuje się do budowy. Do czasu rozpoczęcia wypłaty czynszu właściciel gruntu może korzystać z niego bez ograniczeń, w taki sam sposób jak wcześniej – uprawiając, dzierżawiąc czy pobierając dotacje UE.

Jakie wymogi musi spełniać działka pod farmę fotowoltaiczną?

Idealna działka na realizację inwestycji w farmę fotowoltaiczną powinna spełniać następujące kryteria: wspomniana już powyżej niska klasa gleby, na działce nie powinno występować zalesienie, minimalna powierzchnia działki pod ww. inwestycję to 1 ha, równocześnie działka powinna mieć szerokość minimum 45-50 m. W tym miejscu warto wspomnieć, że jeżeli nasza działka jest węższa, inwestor może podpisać umowę również z naszym sąsiadem, dzięki czemu realizacja inwestycji nadal będzie możliwa.

Celem wstępnej oceny lokalizacji, przedstawiciel firmy z którą chcemy podpisać umowę często będzie prosił nas o podanie numeru działki: ten najłatwiej znaleźć na wypisie z rejestru gruntów bądź w dokumentach dotyczących podatku od nieruchomości. Numer działki może przybierać dwie formy, przykładowo:

Gmina Mała Wieś, obręb 0027 Zakrzewo Kościelne, działka nr 210

lub

141908_2.0027.210

Według Piotra Sambora z POL.SOLAR jednej z najszybciej rozwijających się firm na rynku PV, umowy dzierżawy przedstawiane przez poszczególne firmy mogą się znacząco różnić:

- Widziałem już sytuacje, w których struktura płatności czynszu może być myląca dla właściciela gruntu – na przykład firma oferuje czynsz w wysokości znacznie przekraczającej stawki rynkowe, tj. 20 tys. zł/ha, ale małym drukiem przeczytamy dopisek, wskazujący na płatność czynszu jedynie od powierzchni bezpośrednio pod zamontowanymi panelami – a to mniej niż 50% całego terenu ogrodzonego inwestycji.

Jak wybrać rzetelnego dzierżawcę?

POL.SOLAR dokłada starań, żeby umowy podpisywane z wydzierżawiającymi były bezpieczne dla obu stron. Ponadto dzięki swojemu doświadczeniu firmie udaje się skrócić czas niezbędny na uzyskanie pozwoleń, dzięki czemu wydzierżawiający szybciej może otrzymać pełny czynsz dzierżawy.

Staramy się adresować wszystkie wątpliwości, które mają nasi wydzierżawiający – wyjaśnia Piotr Sambor – do najczęstszych pytań należą następujące kwestie: zabezpieczenie płatności czynszu – od momentu powstania inwestycji właściciel ma na gruncie elektrownię wartą kilka milionów złotych, w związku z czym dzierżawca zawsze będzie traktował priorytetowo płatność czynszu. Nasi wydzierżawiający miewają też wątpliwości co do utylizacji urządzeń po zakończeniu okresu dzierżawy – należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z umową jesteśmy zobowiązani do oddania gruntu w takim samym stanie jak go zastaliśmy przed rozpoczęciem inwestycji (w tym do usunięcia paneli).

Ponadto w celu zabezpieczenia interesów właściciela wysokość czynszu co roku jest powiększana o wskaźnik inflacji. POL.SOLAR zapewnia również absolutne minimum formalności po stronie właściciela gruntu.

- Jeżeli dojdziemy do porozumienia w sprawie umowy, to do sfinalizowania popisania umowy wystarczy nam jedna wizyta u notariusza. Zapraszamy serdecznie wszystkich właścicieli gruntów do kontaktu:

E-mailowo: biuro@pol.solar

Telefonicznie: 22 100 45 15

Formularz na stronie: www.pol.solar